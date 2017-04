Nov 9 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix Valencia Moto2 on Sunday 1. Thomas Luethi (Switzerland) Suter 43:08.366 2. Esteve Rabat (Spain) Kalex 43:08.499 3. Johann Zarco (France) Caterham Suter 43:19.094 4. Luis Salom (Spain) Kalex 43:21.380 5. Xavier Simeon (Belgium) Suter 43:22.055 6. Dominique Aegerter (Switzerland) Suter 43:23.072 7. Sam Lowes (Britain) Speed up 43:27.191 8. Marcel Schroetter (Germany) Tech 3 43:38.551 9. Anthony West (Australia) Speed up 43:38.593 10. Lorenzo Baldassarri (Italy) Suter 43:38.970 11. Jordi Torres (Spain) Suter 43:38.981 12. Ricard Cardus (Spain) Tech 3 43:41.788 13. Jonas Folger (Germany) Kalex 43:41.960 14. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 43:42.363 15. Louis Rossi (France) Kalex 43:42.373