April 19 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix GP Argentina Moto2 on Sunday 1. Johann Zarco (France) Kalex 39:44.497 2. Alex Rins (Spain) Kalex 39:47.212 3. Sam Lowes (Britain) Speed up 39:48.658 4. Mika Kallio (Finland) Kalex 39:49.807 5. Franco Morbidelli (Italy) Kalex 39:52.455 6. Thomas Luethi (Switzerland) Kalex 39:53.905 7. Sandro Cortese (Germany) Kalex 39:54.423 8. Lorenzo Baldassarri (Italy) Kalex 39:54.525 9. Jonas Folger (Germany) Kalex 39:54.649 10. Hafizh Syahrin (Malaysia) Kalex 39:55.813 11. Luis Salom (Spain) Kalex 39:56.261 12. Tito Rabat (Spain) Kalex 39:56.369 13. Dominique Aegerter (Switzerland) Kalex 39:58.502 14. Anthony West (Australia) Speed up 40:05.285 15. Alex Marquez (Spain) Kalex 40:05.818