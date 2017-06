April 29 (Infostrada Sports) - Moto2 standings after the Spanish Grand Prix on Sunday 1. Marc Marquez (Spain) Suter 45 points 2. Pol Espargaro (Spain) Kalex 41 3. Thomas Luethi (Switzerland) Suter 27 4. Scott Redding (Britain) Kalex 23 5. Andrea Iannone (Italy) FTR 22 6. Mika Kallio (Finland) Kalex 15 7. Esteve Rabat (Spain) Kalex 13 8. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 13 9. Bradley Smith (Britain) Tech 3 12 10. Claudio Corti (Italy) Italtrans Racing Team 10 11. Toni Elias (Spain) Suter 10 12. Johann Zarco (France) Motobi 10 13. Mike Di Meglio (France) FTR 9 14. Dominique Aegerter (Switzerland) Technomag-CIP 8 15. Simone Corsi (Italy) Ioda 8