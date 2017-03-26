March 26 (Gracenote) - Standings from the Motorcycling Grand Prix Moto2 on Sunday
1. Franco Morbidelli (Italy) Kalex 25
2. Thomas Luethi (Switzerland) Kalex 20
3. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 16
4. Miguel Oliveira (Portugal) KTM 13
5. Alex Marquez (Spain) Kalex 11
6. Luca Marini (Italy) Kalex 10
7. Fabio Quartararo (France) Kalex 9
8. Lorenzo Baldassarri (Italy) Kalex 8
9. Xavi Vierge (Spain) Tech 3 7
10. Axel Pons (Spain) Kalex 6
11. Dominique Aegerter (Switzerland) Suter 5
12. Francesco Bagnaia (Italy) Kalex 4
13. Danny Kent (Britain) Suter 3
14. Jesko Raffin (Switzerland) Kalex 2
15. Xavier Simeon (Belgium) Kalex 1