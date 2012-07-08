July 8 (Infostrada Sports) - Moto2 standings after Sunday's
German Grand Prix.
1. Marc Marquez (Spain) Suter 152
2. Pol Espargaro (Spain) Kalex 109
3. Thomas Luethi (Switzerland) Suter 107
4. Andrea Iannone (Italy) Speed up 104
5. Scott Redding (Britain) Kalex 86
6. Mika Kallio (Finland) Kalex 72
7. Bradley Smith (Britain) Tech 3 56
8. Claudio Corti (Italy) Kalex 52
9. Esteve Rabat (Spain) Kalex 51
10. Alex de Angelis (San Marino) Suter 48
11. Dominique Aegerter (Switzerland) Suter 44
12. Johann Zarco (France) Motobi 41
13. Simone Corsi (Italy) FTR 40
14. Toni Elias (Spain) Suter 34
15. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 27