Motorcycling-Motorcycling Grand Prix standings

April 9 (Gracenote) - Standings from the Motorcycling Grand Prix on Sunday 1. Maverick Vinales (Spain) Yamaha 50 2. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 36 3. Andrea Dovizioso (Italy) Ducati 20 4. Scott Redding (Britain) Ducati 17 5. Cal Crutchlow (Britain) Honda 16 6. Jonas Folger (Germany) Yamaha 16 7. Jack Miller (Australia) Honda 15 8. Marc Marquez (Spain) Honda 13 9. Alvaro Bautista (Spain) Ducati 1