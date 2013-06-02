June 2 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix Italy Moto3 on Sunday
1. Luis Salom (Spain) KTM 39:53.827
2. Alex Rins (Spain) KTM 39:53.926
3. Maverick Vinales (Spain) KTM 39:54.130
4. Miguel Oliveira (Portugal) Mahindra 39:54.584
5. Alex Marquez (Spain) KTM 39:54.646
6. Jonas Folger (Germany) Kalex 39:55.260
7. Niccolo Antonelli (Italy) FTR 40:10.291
8. Niklas Ajo (Finland) KTM 40:12.454
9. Eric Granado (Brazil) Kalex 40:12.784
10. Jack Miller (Australia) FTR 40:12.853
11. Zulfahmi Khairuddin (Malaysia) KTM 40:12.974
12. Alexis Masbou (France) FTR 40:12.981
13. Isaac Vinales (Spain) FTR 40:14.640
14. Brad Binder (South Africa) Suter 40:15.068
15. Jasper Iwema (Netherlands) Kalex 40:22.409