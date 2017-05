Motorcycling-Motorcycling Grand Prix standings

May 7 (Gracenote) - Standings from the Motorcycling Grand Prix on Sunday 1. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 62 2. Maverick Vinales (Spain) Yamaha 60 3. Marc Marquez (Spain) Honda 58 4. Dani Pedrosa (Spain) Honda 52 5. Andrea Dovizioso (Italy) Ducati 41 6. Johann Zarco (France) Yamaha 35 7. Cal Crutchlow (Britain) Honda 29 8. Jonas Folger (Germany) Yamaha 29 9. Jorge Lorenzo (Spain) Ducati 28 10. Danilo Petrucci (Italy) Ducati 26 11. Scott Re