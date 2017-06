April 29 (Infostrada Sports) - Result of the Spanish Grand Prix MotoGP race on Sunday 1. Casey Stoner (Australia) Honda 45:33.897 2. Jorge Lorenzo (Spain) Yamaha 45:34.844 3. Dani Pedrosa (Spain) Honda 45:35.960 4. Cal Crutchlow (Britain) Yamaha 45:36.362 5. Andrea Dovizioso (Italy) Yamaha 45:51.997 6. Alvaro Bautista (Spain) Honda 45:55.292 7. Stefan Bradl (Germany) Honda 46:02.534 8. Nicky Hayden (U.S.) Ducati 46:02.766 9. Valentino Rossi (Italy) Ducati 46:08.749 10. Hector Barbera (Spain) Ducati 46:09.000 11. Ben Spies (U.S.) Yamaha 46:11.938 12. Aleix Espargaro (Spain) Aprilia 46:46.625 13. Danilo Petrucci (Italy) Ioda 46:52.566 14. Mattia Pasini (Italy) Aprilia 47:03.039 15. Ivan Silva (Spain) Kawasaki 47:06.375