Motorcycling-Motorcycling Grand Prix France motogp qualification results

May 20 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix France MotoGP Qualification on Saturday 1. Maverick Vinales (Spain) Yamaha 1:31.994 2. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 1:32.100 3. Johann Zarco (France) Yamaha 1:32.229 4. Cal Crutchlow (Britain) Honda 1:32.300 5. Marc Marquez (Spain) Honda 1:32.493 6. Andrea Dovizioso (Italy) Ducati 1:32.726 7. Scott Redding (Britain) Ducati 1:33.119 8. Pol Espargaro (Spain) KTM