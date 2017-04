Aug 24 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix Czech Republic MotoGP Qualification on Saturday 1. Cal Crutchlow (Britain) Yamaha 1:55.527 2. Alvaro Bautista (Spain) Honda 1:55.754 3. Marc Marquez (Spain) Honda 1:55.863 4. Dani Pedrosa (Spain) Honda 1:55.868 5. Jorge Lorenzo (Spain) Yamaha 1:55.949 6. Bradley Smith (Britain) Yamaha 1:56.014 7. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 1:56.186 8. Stefan Bradl (Germany) Honda 1:56.477 9. Andrea Dovizioso (Italy) Ducati 1:56.825 10. Nicky Hayden (U.S.) Ducati 1:56.979