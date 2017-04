Nov 9 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix Valencia MotoGP on Sunday 1. Marc Marquez (Spain) Honda 46:39.627 2. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 46:43.143 3. Dani Pedrosa (Spain) Honda 46:53.667 4. Andrea Dovizioso (Italy) Ducati 46:56.332 5. Cal Crutchlow (Britain) Ducati 46:56.400 6. Pol Espargaro (Spain) Yamaha 47:17.511 7. Aleix Espargaro (Spain) Yamaha 47:17.795 8. Stefan Bradl (Germany) Honda 47:21.430 9. Michele Pirro (Italy) Ducati 47:25.337 10. Scott Redding (Britain) Honda 47:30.818 11. Hector Barbera (Spain) Avintia 47:36.139 12. Danilo Petrucci (Italy) ART 47:36.627 13. Nicky Hayden (U.S.) Honda 47:36.889 14. Bradley Smith (Britain) Yamaha 47:37.144 15. Hiroshi Aoyama (Japan) Honda 47:38.402