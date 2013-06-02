June 2 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix Italy MotoGP on Sunday
1. Jorge Lorenzo (Spain) Yamaha 41:39.733
2. Dani Pedrosa (Spain) Honda 41:45.133
3. Cal Crutchlow (Britain) Yamaha 41:46.145
4. Stefan Bradl (Germany) Honda 41:59.054
5. Andrea Dovizioso (Italy) Ducati 41:59.273
6. Nicky Hayden (U.S.) Ducati 42:06.054
7. Michele Pirro (Italy) Ducati 42:17.877
8. Aleix Espargaro (Spain) Aprilia 42:19.535
9. Bradley Smith (Britain) Yamaha 42:19.976
10. Hector Barbera (Spain) FTR 42:28.125
11. Randy de Puniet (France) Aprilia 42:28.213
12. Danilo Petrucci (Italy) Ioda 42:53.441
13. Andrea Iannone (Italy) Ducati 42:54.334
14. Colin Edwards (U.S.) FTR 43:00.982
15. Karel Abraham (Czech Republic) Aprilia 43:05.471