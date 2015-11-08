Nov 8 (Infostrada Sports) - Results from the Motorcycling Grand Prix Valencia MotoGP on Sunday
1. Jorge Lorenzo (Spain) Yamaha 45:59.364
2. Marc Marquez (Spain) Honda 45:59.627
3. Dani Pedrosa (Spain) Honda 46:00.018
4. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 46:19.153
5. Pol Espargaro (Spain) Yamaha 46:25.368
6. Bradley Smith (Britain) Yamaha 46:28.199
7. Andrea Dovizioso (Italy) Ducati 46:28.250
8. Aleix Espargaro (Spain) Suzuki 46:33.586
9. Cal Crutchlow (Britain) Honda 46:35.288
10. Danilo Petrucci (Italy) Ducati 46:38.943
11. Maverick Vinales (Spain) Suzuki 46:39.110
12. Michele Pirro (Italy) Ducati 46:46.417
13. Yonny Hernandez (Colombia) Ducati 46:53.445
14. Alvaro Bautista (Spain) Aprilia 46:56.010
15. Scott Redding (Britain) Honda 46:56.642