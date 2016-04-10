April 10 (Infostrada Sports) - Standings from the Motorcycling Grand Prix on Sunday
1. Marc Marquez (Spain) Honda 66
2. Jorge Lorenzo (Spain) Yamaha 45
3. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 33
4. Pol Espargaro (Spain) Yamaha 28
5. Dani Pedrosa (Spain) Honda 27
6. Hector Barbera (Spain) Ducati 25
7. Andrea Dovizioso (Italy) Ducati 23
8. Maverick Vinales (Spain) Suzuki 23
9. Eugene Laverty (Ireland) Ducati 21
10. Aleix Espargaro (Spain) Suzuki 21
11. Andrea Iannone (Italy) Ducati 16
12. Scott Redding (Britain) Ducati 16
13. Bradley Smith (Britain) Yamaha 16
14. Stefan Bradl (Germany) Aprilia 15
15. Alvaro Bautista (Spain) Aprilia 14