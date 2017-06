April 29 (Infostrada Sports) - MotoGP standings after the Spanish Grand Prix on Sunday 1. Jorge Lorenzo (Spain) Yamaha 45 points 2. Casey Stoner (Australia) Honda 41 3. Dani Pedrosa (Spain) Honda 36 4. Cal Crutchlow (Britain) Yamaha 26 5. Andrea Dovizioso (Italy) Yamaha 22 6. Alvaro Bautista (Spain) Honda 19 7. Nicky Hayden (U.S.) Ducati 18 8. Stefan Bradl (Germany) Honda 17 9. Valentino Rossi (Italy) Ducati 13 10. Hector Barbera (Spain) Ducati 13 11. Ben Spies (U.S.) Yamaha 10 12. Aleix Espargaro (Spain) Aprilia 5 13. Colin Edwards (U.S.) Suter 4 14. Danilo Petrucci (Italy) Ioda Racing Project 3 15. Randy de Puniet (France) Aprilia 3