Sept 4 (Gracenote) - Standings from the Motorcycling Grand Prix on Sunday
1. Marc Marquez (Spain) Honda 210
2. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 160
3. Jorge Lorenzo (Spain) Yamaha 146
4. Maverick Vinales (Spain) Suzuki 125
5. Dani Pedrosa (Spain) Honda 120
6. Andrea Iannone (Italy) Ducati 96
7. Andrea Dovizioso (Italy) Ducati 89
8. Cal Crutchlow (Britain) Honda 86
9. Pol Espargaro (Spain) Yamaha 81
10. Hector Barbera (Spain) Ducati 78
11. Eugene Laverty (Ireland) Ducati 67
12. Aleix Espargaro (Spain) Suzuki 60
13. Scott Redding (Britain) Ducati 54
14. Danilo Petrucci (Italy) Ducati 45
15. Jack Miller (Australia) Honda 42