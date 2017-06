April 29 April 29 (Infostrada Sports) - Official results from the Spain Grand Prix Moto3 race in Jerez on Sunday: 1. Romano Fenati (Italy) Honda 43 minutes 50.885 seconds 2. Luis Salom (Spain) Kalex 44:27.024 3. Sandro Cortese (Germany) KTM 44:27.780 4. Alex Rins (Spain) Honda 44:27.946 5. Alexis Masbou (France) Honda 44:39.921 6. Maverick Vinales (Spain) Honda 44:46.742 7. Alberto Moncayo (Spain) Kalex 44:48.390 8. Niccolo Antonelli (Italy) Honda 44:54.568 9. Hector Faubel (Spain) Kalex 45:06.236 10. Zulfahmi Khairuddin (Malaysia) KTM 45:26.535 11. Alessandro Tonucci (Italy) Honda 1 lap behind 12. Alex Marquez (Spain) Honda 1 lap 13. Ivan Moreno (Spain) Honda 1 lap 14. Alan Techer (France) Honda 1 lap 15. Giulian Pedone (Switzerland) Oral 1 lap (Editing by Clare Fallon; clare.fallon@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: clare.fallon.reuters.com@reuters.net)