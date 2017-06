April 29 (Infostrada Sports) - Standings in the Grand Prix motorcycling Moto3 class after Sunday's race in Jerez, Spain: 1. Romano Fenati (Italy) Honda 45 points 2. Maverick Vinales (Spain) Honda 35 3. Luis Salom (Spain) Kalex 33 4. Sandro Cortese (Germany) KTM 32 5. Alex Rins (Spain) Honda 19 6. Zulfahmi Khairuddin (Malaysia) KTM 16 7. Alexis Masbou (France) Honda 11 8. Miguel Oliveira (Portugal) Honda 11 9. Alberto Moncayo (Spain) Kalex 11 10. Hector Faubel (Spain) Kalex 11 11. Arthur Sissis (Australia) KTM 9 12. Niccolo Antonelli (Italy) Honda 8 13. Danny Kent (Britain) KTM 8 14. Louis Rossi (France) Honda 7 15. Alan Techer (France) Honda 7 (Editing by Clare Fallon; clare.fallon@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: clare.fallon.reuters.com@reuters.net)