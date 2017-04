Aug 9 DAILY INDICATORS LATEST PREVIOUS LAST DATE Bond Buyer 30-Day Visible Supply 8.166 Bln 7.696 Bln 08/12/13 Bond Buyer Competitive Visible 1.000 Bln 0.876 Bln 08/12/13 Bond Buyer Negotiated Visible 7.166 Bln 6.820 Bln 08/12/13 Bond Buyer 40-Bond Index (YTM) 5.12 % 5.12 % 08/09/13 Lipper General Muni Index 1057.85 1057.75 08/09/13 CRB Index 285.38 283.49 08/09/13 ---------------------------------------------------------------------- WEEKLY INDICATORS LATEST PREVIOUS LAST DATE Bond Buyer 20 Bond Index 4.73 % 4.70 % 08/08/13 Bond Buyer 11 Bond Index 4.49 % 4.47 % 08/08/13 Bond Buyer Revenue Bond Index 5.05 % 5.05 % 08/08/13 SIFMA Swap Index 0.05 % 0.05 % 08/07/13 --------------------------------------------------------------------- To see municipal news, click on. To return to Municipal Market Index menu, click on. To see North American Treasury news, click on . To see interest rate news, click on. To see full debt news index, click on. To see daily municipal diary, click on. To see municipal events calendar, click on. To see the full NEGOTIATED sales calendar, double click on. For the full NOTE calendar, double click on.