Nagpur, Oct 26 Gram prices in Nagpur Agriculture Produce and Marketing Committee (APMC) showed weak tendency in absence of buyers amid profit-taking selling by stockists at higher level. High moisture content arrival and fresh fall in Madhya Pradesh gram prices also affected sentiment, according to sources. * * * * FOODGRAINS & PULSES GRAM * Gram varieties ruled steady in open market but demand was poor. TUAR * Tuar gavarani zoomed up again in open market on fresh festival season demand from local traders amid weak supply from millers. Reports about weak overseas supply also fuelled prices. * In Akola, Tuar - 4,200-4,400, Tuar dal - 6,600-6,800, Udid at 5,000-5,400, Udid Mogar (clean) - 5,700-5,900, Moong - 4,800-5,000, Moong Mogar (clean) 6,400-6,700, Gram - 4,200-4,400, Gram Super best bold - 5,900-6,100 for 100 kg. * Wheat, rice and other commodities prices remained steady in open market in thin trading activity, according to sources. Nagpur foodgrains APMC auction/open-market prices in rupees for 100 kg FOODGRAINS Available prices Previous close Gram Auction 3,400-4,560 3,400-4,700 Gram Pink Auction n.a. 2,100-2,600 Tuar Auction n.a. 3,700-4,200 Moong Auction n.a. 3,800-4,000 Udid Auction n.a. 3,500-3,700 Masoor Auction n.a. 2,600-2,800 Gram Super Best Bold 5,900-6,200 5,900-6,200 Gram Super Best n.a. Gram Medium Best 5,700-5,950 5,700-5,950 Gram Dal Medium n.a. n.a. Gram Mill Quality 5,300-5,500 5,300-5,500 Deshi gram Raw 4,500-4,700 4,500-4,700 Gram Filter Yellow n.a. n.a. Gram Kabuli 7,000-9,500 7,000-9,500 Gram Pink 7,400-7,200 7,400-7,200 Tuar Fataka Best 6,800-7,000 6,800-7,000 Tuar Fataka Medium 6,500-6,700 6,500-6,700 Tuar Dal Best Phod 5,900-6,000 5,900-6,000 Tuar Dal Medium phod 5,500-5,700 5,500-5,700 Tuar Gavarani 4,450-4,750 4,350-4,650 Tuar Karnataka 4,500-4,800 4,500-4,800 Tuar Black 7,000-7,300 7,000-7,300 Masoor dal best 4,400-4,500 4,400-4,500 Masoor dal medium 4,300-4,400 4,300-4,400 Masoor n.a. n.a. Moong Mogar bold 7,000-7,100 7,000-7,100 Moong Mogar Medium best 6,500-6,600 6,500-6,600 Moong Mogar Super fine n.a. n.a. Moong dal Chilka 5,200-5,300 5,200-5,300 Moong Mill quality n.a. n.a. Moong Chamki best 4,600-5,500 4,600-5,500 Udid Mogar Super best (100 INR/KG) 5,600-5,800 5,600-5,800 Udid Mogar Medium (100 INR/KG) 5,000-5,200 5,000-5,200 Udid Dal Black (100 INR/KG) 4,900-5,000 4,900-5,000 Batri dal (100 INR/KG) 3,250-3,650 3,250-3,650 Lakhodi dal (100 INR/kg) 2,650-2,750 2,650-2,750 Watana Dal (100 INR/KG) 3,050-3,100 3,025-3,075 Watana White (Naylon) (100 INR/KG) 3,150-3,250 3,100-3,200 Watana White (100 INR/KG) 2,950-3,050 2,900-3,000 Watana Green Best (100 INR/KG) 4,050-4,350 4,000-4,300 Watana Green Medium (100 INR/KG) 3,450-4,050 3,400-4,000 Wheat 308 (100 INR/KG) 1,600-1,700 1,600-1,700 Wheat Mill quality (100 INR/KG) 1,500-1,550 1,500-1,550 Wheat Filter (100 INR/KG) 1,700-1,900 1,700-1,900 Wheat Lokwan best (100 INR/KG) 1,800-2,050 1,800-2,050 Wheat Lokwan medium (100 INR/KG) 1,600-1,900 1,600-1,900 Lokwan Hath Binar (100 INR/KG) n.a. n.a. MP Sharbati Best (100 INR/KG) 2,300-2,800 2,300-2,800 MP Sharbati Medium (100 INR/KG) 2,100-2,500 2,100-2,500 Wheat 147 (100 INR/KG) 1,350-1,500 1,350-1,500 Wheat Best (100 INR/KG) 1,300-1,400 1,300-1,400 Rice BPT (100 INR/KG) 2,400-2,800 2,400-2,800 Rice Parmal (100 INR/KG) 1,900-2,000 1,900-2,000 Rice Swarna Best (100 INR/KG) 1,900-2,075 1,900-2,075 Rice Swarna Medium (100 INR/KG) 1,600-1,800 1,600-1,800 Rice HMT (100 INR/KG) 3,300-3,600 3,300-3,600 Rice HMT Shriram (100 INR/KG) 3,500-3,900 3,500-3,900 Rice Basmati best (100 INR/KG) 7,500-11,500 7,500-11,500 Rice Basmati Medium (100 INR/KG) 5,000-6,000 5,000-6,000 Rice Chinnor (100 INR/KG) 3,700-4,100 3,700-4,100 Rice Chinnor Medium (100 INR/KG) 3,500-3,600 3,500-3,600 Jowar Gavarani (100 INR/KG) 1,600-1,800 1,600-1,800 Jowar CH-5 (100 INR/KG) 2,000-2,100 2,000-2,100 WEATHER (NAGPUR) Maximum temp. 34.5 degree Celsius (94.1 degree Fahrenheit), minimum temp. 17.5 degree Celsius (63.5 degree Fahrenheit) Humidity: Highest - 92 per cent, lowest - 45 per cent. Rainfall : .0 mm FORECAST: Mainly clear sky. Maximum and Minimum temperature likely to be around 34 and 17 degree Celsius respectively. Note: n.a.--not available (For oils, transport costs are excluded from plant delivery prices, but included in market prices.)