Nagpur, Jan 21 Gram and tuar prices showed weak tendency in Nagpur Agriculture Produce and Marketing Committee (APMC) here on lack of demand from local millers amid poor quality arrival. Fresh fall on NCDEX, easy condition in Madhya Pradesh pulses and reports about increased overseas arrival also pulled down prices, according to sources. FOODGRAINS & PULSES GRAM * Gram mill quality and desi gram raw reported down in open market on poor buying support from local traders amid release of stock from stockists. TUAR * Tuar varieties ruled steady in open market here on subdued demand from local traders amid ample stock in ready position. * Major rice varieties recovered in open market on renewed demand from local traders amid tight supply from producing regions like Chhattisgarh and Madhya Pradesh. * In Akola, Tuar New - 8,400-8,700, Tuar dal New - 13,700-14,300, Udid - 12,800-13,400, Udid Mogar (clean) - 15,200-17,100, Moong - 8,600-8,800, Moong Mogar (clean) 9,800-10,100, Gram - 4,300-4,500, Gram Super best bold - 5,800-6,200 for 100 kg. * Wheat and other commodities moved in a narrow range in scattered deals, settled at last levels. Nagpur foodgrains APMC auction/open-market prices in rupees for 100 kg FOODGRAINS Available prices Previous close Gram Auction 4,100-4,400 4,100-4,4500 Gram Pink Auction n.a. 2,100-2,600 Tuar Auction 7,100-8,835 7,100-8,910 Moong Auction n.a. 6,400-6,600 Udid Auction n.a. 4,300-4,500 Masoor Auction n.a. 2,600-2,800 Gram Super Best Bold 6,100-6,500 6,100-6,500 Gram Super Best n.a. n.a. Gram Medium Best 5,800-6,000 5,800-6,000 Gram Dal Medium n.a. n.a Gram Mill Quality 4,800-5,100 4,850-5,100 Desi gram Raw 4,850-5,050 4,900-5,100 Gram Filter new 5,200-5,400 5,200-5,400 Gram Kabuli 5,800-7,800 5,800-7,800 Gram Pink 6,300-7,200 6,300-7,300 Tuar Fataka Best-New 14,500-14,700 14,500-14,700 Tuar Fataka Medium-New 13,700-14,000 13,700-14,000 Tuar Dal Best Phod-New 11,500-12,000 11,500-12,000 Tuar Dal Medium phod-New 10,000-10,500 10,000-10,500 Tuar Gavarani New 8,900-9,300 8,900-9,300 Tuar Karnataka 9,000-9,100 9,000-9,100 Tuar Black 14,100-14,900 14,100-14,900 Masoor dal best 6,500-6,800 6,500-6,800 Masoor dal medium 6,100-6,300 6,100-6,300 Masoor n.a. n.a. Moong Mogar bold 9,600-10,500 9,600-10,500 Moong Mogar Med 9,000-9,700 9,000-9,700 Moong dal Chilka 8,500-9,500 8,500-9,500 Moong Mill quality n.a. n.a. Moong Chamki best 8,500-8,700 8,500-8,700 Udid Mogar Super best (100 INR/KG) 15,500-17,500 15,500-17,500 Udid Mogar Medium (100 INR/KG) 13,500-15,000 13,500-15,000 Udid Dal Black (100 INR/KG) 9,700-10,900 9,700-10,900 Batri dal (100 INR/KG) 5,700-6,200 5,700-6,200 Lakhodi dal (100 INR/kg) 4,200-4,700 4,200-4,700 Watana Dal (100 INR/KG) 3,250-3,400 3,250-3,400 Watana White (100 INR/KG) 3,000-3,200 3,000-3,200 Watana Green Best (100 INR/KG) 3,100-3,600 3,100-3,600 Wheat 308 (100 INR/KG) 1,700-1,800 1,700-1,800 Wheat Mill quality (100 INR/KG) 1,675-1,750 1,675-1,750 Wheat Filter (100 INR/KG) 1,650-1,850 1,650-1,850 Wheat Lokwan best (100 INR/KG) 2,100-2,500 2,100-2,500 Wheat Lokwan medium (100 INR/KG) 1,950-2,250 1,950-2,250 Lokwan Hath Binar (100 INR/KG) n.a. n.a. MP Sharbati Best (100 INR/KG) 3,600-3,900 3,600-3,900 MP Sharbati Medium (100 INR/KG) 3,000-3,200 3,000-3,200 Rice BPT best New(100 INR/KG) 2,800-2,900 2,700-2,900 Rice BPT medium (100 INR/KG) 2,100-2,300 2,100-2,300 Rice Parmal (100 INR/KG) 1,800-2,000 1,800-2,000 Rice Swarna best (100 INR/KG) 2,400-2,600 2,300-2,600 Rice Swarna medium (100 INR/KG) 2,000-2,300 2,000-2,200 Rice HMT best New (100 INR/KG) 3,200-3,450 3,200-3,450 Rice HMT medium (100 INR/KG) 2,600-2,900 2,600-2,900 Rice Shriram best New(100 INR/KG) 4,100-4,500 4,000-4,500 Rice HMT medium New(100 INR/KG) 3,800-4,000 3,700-4,000 Rice Basmati best (100 INR/KG) 9,800-11,700 9,800-11,700 Rice Basmati Medium (100 INR/KG) 7,800-8,000 7,800-8,000 Rice Chinnor best New(100 INR/KG) 4,800-4,900 4,800-4,900 Rice Chinnor med. New (100 INR/KG) 4,200-4,500 4,200-4,500 Jowar Gavarani (100 INR/KG) 1,800-2,200 1,800-2,200 Jowar CH-5 (100 INR/KG) 1,700-1,800 1,700-1,800 WEATHER (NAGPUR) Maximum temp. 26.4 degree Celsius (79.5 degree Fahrenheit), minimum temp. 10.2 degree Celsius (50.5 degree Fahrenheit) Humidity: Highest - n.a., lowest - n.a. Rainfall : n.a. FORECAST: Partly cloudy sky. Maximum and minimum temperature would be around and 27 and 11 degree Celsius respectively. Note: n.a.--not available (For oils, transport costs are excluded from plant delivery prices, but included in market prices.)