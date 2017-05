Af Erik Matzen

KØBENHAVN, 6. feb SR-regeringen følger udviklingen tæt, men er foreløbig meget fåmælt med at kommentere den aktuelle situation med negative renter på korte realkreditobligationer og indestående i banker.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) siger til Reuters, at regeringen følger situationen og udviklingen i økonomien nøje.

"Nu er der nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, som skal kortlægge konsekvenserne af negative renter, en slags teknisk beskrivelse af mulige konsekvenser. Den venter vi nu på. Regeringen følger situationen nøje, og jeg kan sige, at regeringen absolut ingen planer har om at tillade overophedning af dansk økonomi", siger Morten Østergaard.

Noget lignende budskab lyder fra Finansministeriet, fremgår det af denne erklæring fra departementets ledelse.

"Finansministeriet følger som altid udviklingen i økonomien og renteniveauet tæt. I den nuværende økonomiske situation er der ikke stor risiko for overophedning, men det er klart, at de meget lave renter kan sætte ekstraordinært skub i væksten, hvilket vi løbende vil forholde os til", hedder det i den skriftlige erklæring fra ministeriet til Reuters.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) er endnu ikke overbevist om, at en udvikling med negative renter udgør et alvorligt problem. Torsdag udsendte han en meddelelse om, at en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe nu skal kortlægge problemstillingen.

Han ønsker klarhed over, "om der er uhensigtsmæssige barrierer i lovgivningen i en situation med negative renter".

Det er Nykredit, der bad om mødet torsdag i ministeriet, som ministeren ikke selv deltog i.

Inden mødet sagde Realkredit Danmarks direktør Carsten Nøddebo til Reuters, at han kom til mødet for at lytte, men ikke for at anmode om noget.

"Realkredit Danmark lever fint med negative renter, og vi har allerede i dag udstedt de første F1 og F-lån med negative renter. Det kan sagtens fungere", sagde han.

Nykredits direktør Søren Holm sagde derimod, at selvom nogle institutter kan leve med negative renter, så ville det være bedst for alle at finde frem til fælles sektorløsning.

Nykredit udsendte mandag en erklæring om, at håndteringen af negative renter er en brancheudfordring, der også bør ses i et mere langsigtet perspektiv. "Målet bør være at finde en velforankret og robust løsning på tværs af alle lånetyper", skrev Nykredit.

Nationalbankdirektør Lars Rohde sagde torsdag, at han sagtens kunne se problemer for dansk økonomi med negative renter, men at det er en sag for politikerne. Hans opgave er alene at forsvare den faste kronekurs i forhold euro, sagde han.

Den tidligere overvismand Peter Birch Sørensen sagde fredag til Jyllands-Posten, at økonomien kan begynde at køre hurtigere som følge af de negative renter. Det kan igangsætte en uheldig udvikling med for meget gældsætning hos danskerne, for store prisstigninger på boliger, der skaber bobler, som ender i en overophedning. (Redigeret af Teis Hald Jensen)