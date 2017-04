Aug 28 (Reuters) -The following are details of trades in currency futures on the National Stock Exchange on Wednesday. Summary: Total Traded Value : 274,985.09 million rupees Open interest* : 1,502,014 Total Traded Quantity : 3,881,837 Symbol Expiry Open High Low Close Open Traded Traded No. of Date Interest* Value# Qty Trades ---------------------------------------------- -------- -------- ------- ------ EURINR 28-Aug-13 89.0000 92.1500 89.0000 91.3750 17620 5399.59 59440 8436 EURINR 26-Sep-13 90.0900 93.0000 90.0150 92.0900 64827 13652.06 149331 19130 EURINR 29-Oct-13 91.6000 93.2500 90.8000 92.6100 5905 787.49 8581 1220 EURINR 27-Nov-13 90.5100 91.8250 90.5100 91.0025 401 0.73 8 5 EURINR 27-Dec-13 92.0000 92.0000 92.0000 92.0000 396 0.09 1 1 EURINR 29-Jan-14 92.5000 92.5000 92.5000 92.5000 510 0.09 1 1 GBPINR 28-Aug-13 103.5150 107.5975 103.5150 106.0825 10891 3218.46 30481 6584 GBPINR 26-Sep-13 104.3425 108.0000 104.3425 106.6175 25181 10165.76 95996 18418 GBPINR 29-Oct-13 104.4500 108.6900 104.4500 107.3025 2590 337.88 3173 677 GBPINR 27-Nov-13 107.0700 107.0700 105.5525 105.5525 455 5.10 48 13 GBPINR 27-Dec-13 106.0000 108.7500 106.0000 107.0200 128 2.26 21 5 GBPINR 29-Jul-14 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 4 0.11 1 1 JPYINR 28-Aug-13 68.9250 71.4700 68.9150 70.1525 3007 984.47 14080 3732 JPYINR 26-Sep-13 69.3625 72.0000 69.3475 70.8250 5147 2600.83 37038 9583 JPYINR 29-Oct-13 68.0000 70.6350 68.0000 70.5025 137 5.98 85 48 JPYINR 27-Nov-13 67.6000 67.6000 67.6000 67.6000 5 0.07 1 1 USDINR 28-Aug-13 67.0000 69.0875 66.8050 68.3400 233720 74464.97 1095288 57207 USDINR 26-Sep-13 67.1025 69.4975 67.0925 68.9200 786784 151169.26 2211764 127929 USDINR 29-Oct-13 67.1550 69.7700 67.1550 69.2950 137343 8066.10 117303 8125 USDINR 27-Nov-13 68.0000 69.8875 68.0000 69.6375 58386 1745.53 25282 1713 USDINR 27-Dec-13 68.7475 70.1150 68.5975 69.9125 49340 870.83 12541 1299 USDINR 29-Jan-14 69.7000 70.4600 68.8800 70.1600 17644 601.58 8604 831 USDINR 26-Feb-14 69.5000 70.7425 69.3000 70.5925 13674 305.93 4354 229 USDINR 27-Mar-14 70.0000 71.8500 69.7000 71.1025 24920 262.87 3706 261 USDINR 28-Apr-14 70.0200 72.4275 70.0200 71.6975 20926 168.92 2366 144 USDINR 28-May-14 71.2000 72.4300 70.4250 71.8750 16732 136.60 1905 147 USDINR 26-Jun-14 71.1000 73.0000 71.1000 72.5550 4512 16.60 230 47 USDINR 29-Jul-14 70.7000 72.9500 70.7000 72.8000 808 13.43 187 48 USDINR 27-Aug-14 71.5000 72.5000 71.5000 72.5000 21 1.50 21 3 # in million rupees * Open interest as available in the trading system at the end of trading hours. Expiry Date: Two working days prior to the last business day of the expiry month. SOURCE: National Stock Exchange of India SPEED GUIDE : RICs Chain : <0#NSI-CURFUT> CONTRACT SPECIFICATIONS : INDICATIVE INR FORWARDS (OUTRIGHTS), INR NDF, NSE, USE & MCX INR CURRENCY FUTURES : (Mumbai Rate Reporting Unit + 91 22 6180 7222 /3317 7222 :E-mail at rru.data@thomsonreuters.com)