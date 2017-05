Mar 15 Below is a summary of Friday's Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Friday's So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 44,099.0 189,938.6 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 137 543 GOVERNMENT SECURITIES Friday's So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 29,551.0 139,767.6 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 67 311 NON-GOVERNMENT SECURITIES Friday's So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 14,548.0 50,171.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 70 232 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- India Govt. Dated-Securities ---------------------------- 8.15%, 2022A 5,750.00 7.85 8.20%, 2025 3,650.00 7.95 8.07%, 2017A 3,000.00 7.79 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 9.00%, PFC 2028 1,600.00 8.88 Corporate Debentures -------------------- 9.62%, HDFC 2014 1,500.00 9.27 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.65%, BPCL 2017 1,250.00 8.68 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- Banks Bond ---------- 8.93%, OBC 2022* 3 348.00 100.6538 100.5881 100.5881 100.5988 8.8186 Total 3 348.00 Corporate Debentures -------------------- 9.05%, HDFC 2014* 2 1000.00 99.7102 99.7102 99.7102 99.7102 9.3533 9.62%, HDFC 2014* 3 1500.00 100.2946 100.2771 100.2946 100.2859 9.2661 9.50%, HDFC 2014C* 1 400.00 100.2236 100.2236 100.2236 100.2236 9.2477 9.60%, HDFC 2015A* 2 350.00 100.7256 100.6821 100.6821 100.7194 9.2029 9.50%, HDFC 2016* 1 50.00 100.7189 100.7189 100.7189 100.7189 9.2350 9.60%, HDFC 2016* 1 100.00 100.8922 100.8922 100.8922 100.8922 9.2350 9.20%, HDFC 2017A* 1 50.00 99.8451 99.8451 99.8451 99.8451 9.2100 9.55%, HIND 2022* 3 300.00 103.0024 102.9408 102.9408 102.9511 9.0483 9.60%, HIND 2022* 1 50.00 103.2798 103.2798 103.2798 103.2798 9.0450 9.55%, HIND 2022A* 6 550.00 102.9967 102.9655 102.9655 102.9797 9.0427 9.35%, LICH 2014* 1 100.00 100.1062 100.1062 100.1062 100.1062 9.2200 9.76%, LICH 2014* 1 100.00 100.7805 100.7805 100.7805 100.7805 9.2500 9.38%, LICH 2015* 1 250.00 100.2878 100.2878 100.2878 100.2878 9.2100 9.62%, LICH 2015A* 1 100.00 100.7255 100.7255 100.7255 100.7255 9.2200 9.25%, LICH 2023* 2 150.00 101.7428 101.6143 101.7428 101.6571 8.9733 Total 27 5050.00 Central Government Goi Dated Securities --------------------------------------- 6.72%, 2014 1 350.00 99.0119 99.0119 99.0119 99.0119 7.8300 7.17%, 2015 3 1500.00 98.9500 98.8900 98.9500 98.9300 7.6910 7.02%, 2016 1 1250.00 97.6625 97.6625 97.6625 97.6625 7.8100 7.99%, 2017 1 150.00 100.4600 100.4600 100.4600 100.4600 7.8570 8.07%, 2017 1 200.00 100.7150 100.7150 100.7150 100.7150 7.8446 8.07%, 2017A 4 3000.00 100.9700 100.9700 100.9700 100.9700 7.7945 7.83%, 2018 2 750.00 99.8100 99.8000 99.8100 99.8067 7.8750 8.12%, 2020 1 250.00 101.7600 101.7600 101.7600 101.7600 7.8090 8.19%, 2020 2 2000.00 101.4600 101.4600 101.4600 101.4600 7.9057 8.79%, 2021 2 1600.00 105.0300 104.9900 104.9900 105.0213 7.9720 8.13%, 2022 1 150.00 100.8800 100.8800 100.8800 100.8800 7.9959 8.15%, 2022A 11 5750.00 101.9500 101.8600 101.9050 101.9063 7.8528 8.20%, 2025 9 3650.00 101.9800 101.8650 101.9800 101.9282 7.9536 8.33%, 2026 3 600.00 103.0600 102.9800 102.9950 103.0158 7.9562 8.97%, 2030 2 250.00 107.7800 107.7400 107.7400 107.7560 8.1337 8.83%, 2041 1 50.00 107.7000 107.7000 107.7000 107.7000 8.1314 8.30%, 2042 1 100.00 102.4400 102.4400 102.4400 102.4400 8.0825 Total 46 21600.00 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 9.50%, EXIM 2013* 1 100.00 100.2612 100.2612 100.2612 100.2612 9.0027 8.45%, EXIM 2015* 1 200.00 99.3756 99.3756 99.3756 99.3756 8.7000 9.50%, EXIM 2015* 1 500.00 99.9094 99.9094 99.9094 99.9094 9.5154 8.76%, EXIM 2018* 1 50.00 100.1581 100.1581 100.1581 100.1581 8.7000 9.00%, EXIM 2019* 1 100.00 101.7042 101.7042 101.7042 101.7042 8.6140 8.93%, EXIM 2022* 1 50.00 100.8537 100.8537 100.8537 100.8537 8.7800 8.83%, EXIM 2023* 1 50.00 100.4582 100.4582 100.4582 100.4582 8.7450 9.23%, NBRD 2015* 1 250.00 100.8325 100.8325 100.8325 100.8325 8.7800 9.41%, NBRD 2015* 1 250.00 100.5887 100.5887 100.5887 100.5887 9.0734 8.88%, NBRD 2016* 1 250.00 100.1491 100.1491 100.1491 100.1491 8.7928 9.14%, NBRD 2016* 1 400.00 100.3340 100.3340 100.3340 100.3340 8.9751 9.20%, NBRD 2016* 2 800.00 100.1840 100.1751 100.1840 100.1796 9.1197 8.79%, NBRD 2018* 2 100.00 100.3463 100.3463 100.3463 100.3463 8.6903 Total 15 3100.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.65%, BPCL 2017* 1 1250.00 99.7688 99.7688 99.7688 99.7688 8.6841 8.75%, HPCL 2015* 1 400.00 99.9165 99.9165 99.9165 99.9165 8.7500 8.84%, NTPC 2022* 1 100.00 100.6334 100.6334 100.6334 100.6334 8.7200 9.00%, NTPC 2023* 1 50.00 101.9087 101.9087 101.9087 101.9087 8.6925 8.72%, PFC 2017* 1 50.00 99.7272 99.7272 99.7272 99.7272 8.7900 9.52%, PFC 2017* 1 700.00 100.6680 100.6680 100.6680 100.6680 9.0632 8.95%, PFC 2018* 1 250.00 100.2845 100.2845 100.2845 100.2845 8.8700 9.00%, PFC 2028* 7 1600.00 100.9154 100.9154 100.9154 100.9154 8.8800 8.90%, PGC 2014* 1 50.00 100.1003 100.1003 100.1003 100.1003 8.7615 8.84%, RECL 2014* 1 800.00 99.9662 99.9662 99.9662 99.9662 8.8000 9.38%, RECL 2016* 1 50.00 101.6478 101.6478 101.6478 101.6478 8.7685 8.70%, RECL 2018* 2 100.00 99.9070 99.9070 99.9070 99.9070 8.7100 8.87%, RECL 2020* 2 350.00 100.4150 100.4150 100.4150 100.4150 8.7800 9.02%, RECL 2022A* 4 300.00 101.6649 101.5362 101.6649 101.6435 8.7433 Total 25 6050.00 State Government Development Loan --------------------------------- 8.85%, AP 2022 1 250.00 101.8588 101.8588 101.8588 101.8588 8.5600 8.86%, AP 2022 1 250.00 101.8632 101.8632 101.8632 101.8632 8.5600 8.64%, AP 2023 2 400.00 100.6898 100.6898 100.6898 100.6898 8.5350 8.72%, AP 2023 2 150.00 101.1028 101.1028 101.1028 101.1028 8.5500 8.79%, GUJ 2022 1 150.00 101.5357 101.5357 101.5357 101.5357 8.5500 8.94%, GUJ 2022 1 50.00 102.3407 102.3407 102.3407 102.3407 8.5600 8.95%, MAH 2022 3 650.00 102.4025 102.4025 102.4025 102.4025 8.5600 8.92%, WB 2022 1 150.00 101.9837 101.9837 101.9837 101.9837 8.6100 Total 12 2050.00 Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- Jun 13, 2013 2 1975.00 98.1105 98.1105 98.1105 98.1105 8.0799 Total 2 1975.00 182-Days (maturing on) ---------------------- Jun 20, 2013 1 397.90 97.9591 97.9591 97.9591 97.9591 8.0899 Total 1 397.90 364-Days (maturing on) ---------------------- Jan 09, 2014 2 550.00 94.0211 94.0104 94.0211 94.0201 7.8164 Dec 12, 2013 1 500.00 94.5212 94.5212 94.5212 94.5212 7.8650 Mar 21, 2013 1 1500.00 99.9347 99.9347 99.9347 99.9347 7.9500 Jun 28, 2013 1 100.00 97.7892 97.7892 97.7892 97.7892 8.0901 May 31, 2013 1 878.10 98.3843 98.3843 98.3843 98.3843 8.1002 Total 6 3528.10 * Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. 