May 8 Below is a summary of Wednesday's Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Wednesday's So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 49,056.5 133,222.3 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 152 407 GOVERNMENT SECURITIES Wednesday's So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 33,156.5 99,187.3 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 59 195 NON-GOVERNMENT SECURITIES Wednesday's So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 15,900.0 34,035.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 93 212 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- India Govt. Dated-Securities ---------------------------- 8.15%, 2022A 8,000.00 7.72 8.33%, 2026 3,050.00 7.74 Treasury Bill ------------- 182-Days (maturing on) ---------------------- Oct 24, 2013 4,000.00 7.50 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Corporate Debentures -------------------- 10.00%, IBHF 2016A 1,000.00 10.48 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 8.83%, NBRD 2015 1,000.00 8.48 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 9.48%, IDFC 2013B 1,000.00 8.51 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- Corporate Debentures -------------------- 10.77%, CHOI 2014A 1 50.00 101.4720 101.4720 101.4720 101.4720 9.2500 7.50%, HDFC 2015* 1 200.00 97.9755 97.9755 97.9755 97.9755 8.3997 9.25%, HDFC 2018* 1 50.00 102.5686 102.5686 102.5686 102.5686 8.5551 9.55%, HIND 2022* 2 100.00 105.2204 105.0950 105.0950 105.1577 8.6900 9.55%, HIND 2022A* 1 50.00 105.3201 105.3201 105.3201 105.3201 8.6700 10.00%, IBHF 2016* 1 500.00 98.7824 98.7824 98.7824 98.7824 10.4800 10.00%, IBHF 2016A 2 1000.00 98.7827 98.7827 98.7827 98.7827 10.4800 9.95%, LICH 2014* 1 250.00 101.3003 101.3003 101.3003 101.3003 8.6000 9.40%, LICH 2016* 1 50.00 101.9661 101.9661 101.9661 101.9661 8.5582 9.90%, LICH 2016* 1 50.00 103.4402 103.4402 103.4402 103.4402 8.5700 10.46%, SHF 2013* 1 250.00 100.1652 100.1652 100.1652 100.1652 8.9332 2.00%, TISC 2022* 1 50.00 95.7104 95.7104 95.7104 95.7104 9.2300 Total 14 2600.00 Central Government Goi Dated Securities --------------------------------------- 7.56%, 2014 1 1000.00 100.1250 100.1250 100.1250 100.1250 7.4678 7.17%, 2015 3 2550.00 99.5050 99.5000 99.5000 99.5027 7.4250 8.07%, 2017A 3 1050.00 102.0650 102.0000 102.0650 102.0452 7.4831 7.83%, 2018 1 500.00 101.3100 101.3100 101.3100 101.3100 7.5045 6.35%, 2020 1 1000.00 93.4800 93.4800 93.4800 93.4800 7.6158 7.80%, 2020 1 1000.00 100.9500 100.9500 100.9500 100.9500 7.6216 8.79%, 2021 2 1200.00 106.5000 106.3600 106.5000 106.3833 7.7505 8.08%, 2022 2 350.00 102.1200 102.1100 102.1200 102.1129 7.7524 8.15%, 2022A 9 8000.00 102.9000 102.6900 102.9000 102.7323 7.7243 9.15%, 2024 1 100.00 110.0900 110.0900 110.0900 110.0900 7.8054 8.20%, 2025 4 2000.00 103.6750 103.4250 103.6750 103.5106 7.7519 8.33%, 2026 5 3050.00 104.8600 104.5475 104.8600 104.7983 7.7403 8.97%, 2030 1 350.00 110.1500 110.1500 110.1500 110.1500 7.8913 8.83%, 2041 1 50.00 110.2600 110.2600 110.2600 110.2600 7.9175 Total 35 22200.00 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 9.55%, EXIM 2015* 1 500.00 100.0660 100.0660 100.0660 100.0660 9.4929 9.35%, EXIM 2016* 1 250.00 103.0328 103.0328 103.0328 103.0328 8.2500 9.15%, EXIM 2021C* 1 50.00 104.0787 104.0787 104.0787 104.0787 8.4100 8.88%, EXIM 2022* 2 350.00 102.9915 102.9261 102.9915 102.9728 8.3929 8.80%, EXIM 2023* 1 100.00 102.7315 102.7315 102.7315 102.7315 8.3700 9.48%, IDFC 2013B* 2 1000.00 100.3585 100.3585 100.3585 100.3585 8.5055 9.71%, IDFC 2014* 1 250.00 101.2965 101.2965 101.2965 101.2965 8.4000 9.23%, IDFC 2015* 1 50.00 101.6070 101.6070 101.6070 101.6070 8.3112 8.85%, IDFC 2016* 1 600.00 101.0596 101.0596 101.0596 101.0596 8.3609 9.15%, IDFC 2016A* 1 50.00 101.9597 101.9597 101.9597 101.9597 8.3082 9.40%, NBRD 2014* 1 200.00 100.7723 100.7723 100.7723 100.7723 8.4231 9.61%, NBRD 2014* 1 150.00 100.7935 100.7935 100.7935 100.7935 8.4503 8.83%, NBRD 2015* 1 1000.00 100.6773 100.6773 100.6773 100.6773 8.4816 9.35%, NBRD 2015* 1 150.00 102.0351 102.0351 102.0351 102.0351 8.2509 9.10%, NBRD 2016* 1 200.00 100.7244 100.7244 100.7244 100.7244 8.7507 9.14%, NBRD 2016* 1 50.00 100.9130 100.9130 100.9130 100.9130 8.7092 9.70%, NBRD 2016* 1 50.00 103.7578 103.7578 103.7578 103.7578 8.2500 9.18%, NBRD 2017* 1 50.00 102.6549 102.6549 102.6549 102.6549 8.3000 9.33%, NBRD 2017* 1 50.00 103.4050 103.4050 103.4050 103.4050 8.3000 8.45%, NHB 2016A* 1 500.00 100.3271 100.3271 100.3271 100.3271 8.3091 7.65%, SIDB 2013* 1 150.00 99.9054 99.9054 99.9054 99.9054 7.9056 Total 23 5750.00 Institutions Zero Coupon Bond ----------------------------- 0.00%, NHB 2015* 2 550.00 85.3662 85.3472 85.3662 85.3524 9.1560 Total 2 550.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.60%, AAI 2018* 1 250.00 100.4927 100.4927 100.4927 100.4927 8.4442 8.69%, DVC 2028* 2 350.00 104.6877 104.6058 104.6877 104.6292 8.1206 8.80%, FCI 2028* 1 50.00 104.3084 104.3084 104.3084 104.3084 8.2750 9.35%, IOC 2017* 1 50.00 102.1277 102.1277 102.1277 102.1277 8.6801 8.20%, IRFC 2016* 1 50.00 100.3054 100.3054 100.3054 100.3054 8.0730 9.46%, PFC 2015* 1 100.00 101.9812 101.9812 101.9812 101.9812 8.3300 9.41%, PFC 2016* 1 500.00 102.8347 102.8347 102.8347 102.8347 8.3600 9.49%, PFC 2016* 1 250.00 100.0141 100.0141 100.0141 100.0141 9.4882 8.95%, PFC 2018* 2 100.00 102.2435 102.2435 102.2435 102.2435 8.3500 8.94%, PFC 2028* 2 200.00 103.9750 103.9323 103.9323 103.9537 8.4525 9.00%, PFC 2028* 2 350.00 104.4132 104.3277 104.3277 104.3888 8.4578 8.84%, PGC 2015* 1 50.00 100.9934 100.9934 100.9934 100.9934 8.2300 9.64%, PGC 2015* 1 50.00 102.6001 102.6001 102.6001 102.6001 8.2054 8.85%, PGC 2016* 2 150.00 101.6339 101.6339 101.6339 101.6339 8.2500 9.35%, PGC 2016* 1 450.00 102.9772 102.9772 102.9772 102.9772 8.2500 8.84%, PGC 2016A* 1 250.00 101.6072 101.6072 101.6072 101.6072 8.2500 9.30%, PGC 2016A* 1 50.00 102.7397 102.7397 102.7397 102.7397 8.2500 8.80%, PGC 2023A* 1 350.00 102.7970 102.7970 102.7970 102.7970 8.3600 8.85%, PGC 2025* 1 50.00 103.2644 103.2644 103.2644 103.2644 8.4000 8.85%, PGC 2026* 1 50.00 103.4164 103.4164 103.4164 103.4164 8.4000 8.85%, PGC 2027* 1 50.00 103.5566 103.5566 103.5566 103.5566 8.4000 9.35%, PGC 2027* 1 50.00 107.7047 107.7047 107.7047 107.7047 8.3900 10.90%, RECL 2013A 1 250.00 100.7365 100.7365 100.7365 100.7365 8.6455 9.38%, RECL 2016* 1 100.00 103.0382 103.0382 103.0382 103.0382 8.2632 9.28%, RECL 2017* 1 50.00 103.0813 103.0813 103.0813 103.0813 8.2700 9.40%, RECL 2017* 3 950.00 103.7967 103.7967 103.7967 103.7967 8.2700 8.87%, RECL 2020* 4 350.00 102.5436 102.3894 102.5436 102.4775 8.3629 9.35%, RECL 2022* 2 200.00 105.4925 105.4922 105.4922 105.4924 8.4500 9.02%, RECL 2022A* 6 450.00 103.7714 103.5747 103.7714 103.7132 8.4189 8.82%, RECL 2023* 9 850.00 102.8326 102.5638 102.8312 102.7586 8.3909 Total 54 7000.00 State Government Development Loan --------------------------------- 8.59%, AP 2023 2 500.00 103.2296 103.2296 103.2296 103.2296 8.1000 8.64%, AP 2023 3 550.00 103.5916 103.5500 103.5573 103.5602 8.1046 8.72%, AP 2023 3 650.00 104.0669 104.0328 104.0328 104.0459 8.1081 8.59%, GUJ 2021B 1 100.00 102.8060 102.8060 102.8060 102.8060 8.1150 8.94%, GUJ 2022 1 250.00 105.1091 105.1091 105.1091 105.1091 8.1150 9.12%, GUJ 2022 1 250.00 106.2781 106.2781 106.2781 106.2781 8.1250 8.63%, MAH 2023 1 300.00 103.5210 103.5210 103.5210 103.5210 8.0950 8.62%, MAH 2023A 1 50.00 103.4579 103.4579 103.4579 103.4579 8.1000 8.68%, TN 2021 1 50.00 103.2842 103.2842 103.2842 103.2842 8.1150 9.22%, TN 2021 1 100.00 106.7064 106.7064 106.7064 106.7064 8.1150 8.90%, TN 2022 1 50.00 104.8960 104.8960 104.8960 104.8960 8.1400 Total 16 2850.00 Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- Aug 01, 2013 1 250.00 98.3033 98.3033 98.3033 98.3033 7.4998 Aug 08, 2013 1 606.50 98.1765 98.1765 98.1765 98.1765 7.4499 Total 2 856.50 182-Days (maturing on) ---------------------- Jul 18, 2013 1 350.00 98.5895 98.5895 98.5895 98.5895 7.4600 Oct 24, 2013 2 4000.00 96.6631 96.6631 96.6631 96.6631 7.5001 Total 3 4350.00 364-Days (maturing on) ---------------------- Jan 09, 2014 1 1400.00 95.2131 95.2131 95.2131 95.2131 7.4900 Apr 17, 2014 2 1500.00 93.4653 93.4653 93.4653 93.4653 7.4400 Total 3 2900.00 * Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. 