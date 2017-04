Sep 18 Below is a summary of Wednesday's Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Wednesday's So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 17,447.4 77,050.4 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 62 189 GOVERNMENT SECURITIES Wednesday's So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 12,337.4 64,607.4 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 39 129 NON-GOVERNMENT SECURITIES Wednesday's So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 5,110.0 12,443.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 23 60 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- India Govt. Dated-Securities ---------------------------- 7.17%, 2015 2,400.00 8.74 7.83%, 2018 1,112.30 8.81 Treasury Bill ------------- 364-Days (maturing on) ---------------------- Sep 18, 2014 2,000.00 9.42 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.84%, RECL 2014 1,985.00 10.49 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.95%, PFC 2018 650.00 9.69 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.70%, PFC 2015 450.00 10.05 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- Corporate Debentures -------------------- 9.45%, HDFC 2015* 1 250.00 98.6215 98.6215 98.6215 98.6215 10.4500 9.60%, HDFC 2015A* 2 250.00 98.6760 98.6760 98.6760 98.6760 10.3800 10.02%, LICH 2013* 1 250.00 99.7645 99.7645 99.7645 99.7645 11.3149 9.80%, LICH 2014A* 1 250.00 99.2565 99.2565 99.2565 99.2565 10.6599 Total 5 1000.00 Central Government Goi Dated Securities --------------------------------------- 6.07%, 2014 2 25.00 97.8225 97.8225 97.8225 97.8225 9.5509 7.17%, 2015 2 2400.00 97.5000 97.5000 97.5000 97.5000 8.7411 8.07%, 2017A 2 650.00 97.8600 97.5300 97.8600 97.7838 8.7634 7.83%, 2018 4 1112.30 96.4600 96.1940 96.3382 96.3705 8.8111 7.28%, 2019 1 50.00 93.6350 93.6350 93.6350 93.6350 8.7152 8.08%, 2022 1 1000.00 94.7337 94.7337 94.7337 94.7337 8.9500 8.13%, 2022 1 1000.00 95.0014 95.0014 95.0014 95.0014 8.9500 8.15%, 2022A 1 50.00 95.0500 95.0500 95.0500 95.0500 8.9763 7.16%, 2023 2 350.00 91.8100 91.7700 91.8100 91.7986 8.4138 8.20%, 2025 2 300.00 94.7300 94.6800 94.7300 94.7217 8.9247 8.28%, 2027 1 500.00 96.2500 96.2500 96.2500 96.2500 8.7495 8.97%, 2030 1 200.00 99.8700 99.8700 99.8700 99.8700 8.9822 8.32%, 2032 5 200.00 94.4500 94.2000 94.2000 94.3008 8.9491 8.83%, 2041 2 250.00 98.0000 98.0000 98.0000 98.0000 9.0244 Total 27 8087.30 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 9.95%, IDFC 2014* 1 250.00 99.5823 99.5823 99.5823 99.5823 11.4148 9.40%, NBRD 2016C* 4 250.00 100.0552 99.9345 100.0552 99.9586 9.3900 9.33%, NBRD 2017* 1 50.00 99.3820 99.3820 99.3820 99.3820 9.5000 Total 6 550.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.85%, PFC 2014* 1 50.00 98.7113 98.7113 98.7113 98.7113 10.1500 8.70%, PFC 2015* 1 450.00 97.9430 97.9430 97.9430 97.9430 10.0500 8.95%, PFC 2018* 2 650.00 97.4253 97.2528 97.4253 97.2926 9.6885 8.84%, PGC 2015A* 3 375.00 98.2266 98.0510 98.2266 98.2149 9.8067 8.84%, RECL 2014* 4 1985.00 98.6014 98.2663 98.6014 98.3716 10.4866 9.25%, RECL 2017* 1 50.00 98.8189 98.8189 98.8189 98.8189 9.6100 Total 12 3560.00 State Government Development Loan --------------------------------- 9.71%, AP 2023 1 50.00 101.9500 101.9500 101.9500 101.9500 9.4004 9.54%, KRN 2023 1 200.00 101.0821 101.0821 101.0821 101.0821 9.3700 9.51%, MAH 2023 2 350.00 100.8903 100.7618 100.8903 100.7985 9.3843 9.52%, RAJ 2023 1 200.00 100.9542 100.9542 100.9542 100.9542 9.3700 8.10%, TN 2023 1 250.00 92.0955 92.0955 92.0955 92.0955 9.3600 9.55%, TN 2023 1 200.00 101.0172 101.0172 101.0172 101.0172 9.3900 Total 7 1250.00 Treasury Bill ------------- 38-Days (maturing on) ---------------------- Oct 14, 2013 1 250.00 99.2826 99.2826 99.2826 99.2826 10.5497 Total 1 250.00 Treasury Bill ------------- 48-Days (maturing on) ---------------------- Oct 14, 2013 1 250.00 99.2799 99.2799 99.2799 99.2799 10.5897 Total 1 250.00 Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- Dec 05, 2013 1 500.00 97.8632 97.8632 97.8632 97.8632 10.3501 Total 1 500.00 Treasury Bill ------------- 364-Days (maturing on) ---------------------- Sep 18, 2014 2 2000.00 91.4542 91.4000 91.4542 91.4136 9.4188 Total 2 2000.00 * Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com