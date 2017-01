Mar 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1929.00 NSE 4292.50 FIMMDA 20094.80 ============= TOTAL 26316.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8420 9.5600 200.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 5.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 104.8592 5.3800 150.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.0000 9.6700 250.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.2500 10.3600 3.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.5760 9.7900 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.8831 9.9200 50.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 103.2560 10.4800 250.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 100.0800 11.0900 243.00 INE134E08AW0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.55% 15-Jul-18 102.1422 9.8900 70.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 103.7755 9.8900 40.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.3540 9.3100 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 66.9000 6.9400 4.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 100.1000 9.6600 1.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 95.4100 9.9600 34.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.7820 11.2500 0.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.6700 2.2100 5.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6069 10.0600 100.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 98.0000 12.9100 1.50 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 28-Oct-22 103.3200 10.7700 126.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.2350 9.1900 3.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 95.4000 10.2300 50.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.6300 9.6500 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.0000 7.1900 3.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.2700 9.9700 30.00 NSE === INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 99.8902 - 250.00 INE804I07AO8 ECL FINANCE LIMITED - 14-Jul-14 129.3970 - 3.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2942 - 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.6390 - 1000.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 97.3600 11.2705 9.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.0938 9.6400 500.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 99.5462 - 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.1920 - 100.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 99.2500 - 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.3263 - 250.00 INE134E08AW0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.55% 15-Jul-18 102.1000 - 70.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 103.4900 - 3.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 103.7100 - 40.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.7000 - 10.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 99.7200 - 6.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.7200 - 70.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0100 - 56.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 100.4389 - 194.00 INE115A07AT5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 07-Jun-21 100.3165 - 400.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 99.4681 - 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 96.8260 - 50.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.5100 - 50.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 98.2800 - 24.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-23 100.5900 - 50.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 107.7795 - 100.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 101.0500 - 3.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.0500 - 70.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.6400 - 54.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 100.0400 - 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.5000 - 5.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 99.5545 - 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.4900 - 40.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 99.6164 - 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.8974 - 40.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.2700 - 30.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.2300 - 15.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.0000 - 0.50 FIMMDA ====== INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 99.9986 8.6600 75.00 INE296A07690 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 08-Apr-14 120.2450 10.4600 220.00 INE306N07187 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 08-May-14 119.1309 10.3200 300.00 INE306N07138 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 119.3596 10.3200 400.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 119.4554 10.3200 250.00 INE511C07136 MAGMA FINCORP LTD. 11.25% 16-May-14 100.0084 11.3100 750.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 99.8902 9.9000 250.00 INE916D070Y5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED RESET 30-Jul-14 99.7200 10.2600 100.00 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 99.6257 10.5700 8.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 99.6921 10.2200 20.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2942 9.7500 250.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 99.4262 10.1700 74.00 INE102D08106 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED 9.40% 25-Oct-14 112.3494 10.4000 750.00 INE909H07842 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.75% 27-Dec-14 99.7091 10.3700 650.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.6390 9.7000 1000.00 INE721A08752 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 27-Jan-15 99.4600 10.8800 300.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.4558 9.8200 1000.00 INE976I07CN2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 06-Mar-15 120.3441 10.1200 12.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8420 9.5600 200.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 5.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 99.6200 9.7500 5.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 99.4681 9.9000 250.00 INE121A07GI3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 05-Jan-16 105.9385 10.7000 10.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 98.3138 10.1400 10.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 96.9433 9.7300 1100.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.8151 9.6300 20.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 104.8592 10.0500 150.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.9352 11.1600 1.30 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 99.5462 9.8500 100.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 120.2478 9.9000 10.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 99.2247 9.9100 6.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.1920 9.5900 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 99.9700 9.6700 3150.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 99.9269 9.6900 1750.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 99.2500 9.6400 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.3263 9.6000 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.3256 9.6000 150.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 98.8047 10.9500 500.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.2500 10.4200 3.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.5760 9.7800 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 26-Feb-18 97.8831 9.9100 50.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 103.2560 10.4800 250.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 100.0800 11.0800 243.00 INE134E08AW0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.55% 15-Jul-18 102.1422 9.8800 140.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 103.5590 9.7800 75.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 104.3706 9.9500 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 103.7755 9.8800 80.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.8508 12.9700 1.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.3540 9.5900 500.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.6600 9.8500 10.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 100.1000 9.6600 2.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.6500 9.7100 90.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.6400 9.7100 3.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.6771 9.7000 1.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 99.9500 9.7900 1900.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 99.9500 9.6900 750.00 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 102.8713 10.1400 55.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 100.8297 10.5100 55.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 99.7200 9.7300 4.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 95.4100 9.9500 34.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 95.8725 9.8500 34.00 INE261F09FL8 NABARD 0.00% 01-Oct-20 56.0000 9.2300 2.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.0000 9.6800 6.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6069 10.0500 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 96.9775 10.1000 450.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.5100 7.8300 50.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 28-Oct-22 103.3200 10.7600 126.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.2037 9.5500 9.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.2350 9.4000 3.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.5900 7.8300 50.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 107.7795 9.6600 50.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 107.7805 9.6600 50.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 101.0500 10.0000 3.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.0250 9.7000 210.00 INE514E08DM8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 07-Feb-24 99.6300 9.6400 20.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.5000 10.1000 5.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 99.5545 7.9800 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.4900 9.3400 40.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 99.6164 7.9700 50.00 INE090A08SP8 ICICI BANK LIMITED - 21-Jul-26 31.9200 9.6700 0.50 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.8700 10.1500 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 98.0000 - 1.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.8974 8.5900 40.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 99.5000 10.8400 2.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.7500 9.6000 15.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.7700 11.1200 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.9900 11.0500 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 31-Dec-99 100.0000 12.8600 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - 