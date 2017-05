Nov 23 Below is a summary of Monday's Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Monday's So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 7,246.6 7,246.6 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 85 85 GOVERNMENT SECURITIES Monday's So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 1,550.0 1,550.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 7 7 NON-GOVERNMENT SECURITIES Monday's So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 5,696.6 5,696.6 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 78 78 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- India Govt. Dated-Securities ---------------------------- 8.27%, 2020 500.00 7.79 8.40%, 2024 250.00 7.90 Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- Jan 28, 2016 500.00 7.07 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Corporate Debentures -------------------- 8.45%, HDFC 2025 1,000.00 8.34 Corporate Debentures -------------------- 8.50%, LICH 2025 1,000.00 8.39 Corporate Debentures -------------------- 10.50%, FICC 2015 648.00 7.65 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- Banks Bond ---------- 9.0675%, IDFB 2017* 1 500.00 101.0478 101.0478 101.0478 101.0478 8.4000 Total 1 500.00 Corporate Floating Rate Debenture --------------------------------- +1.20%, HDFC 2016* 2 150.00 100.1228 100.1228 100.1228 100.1228 7.6800 Total 2 150.00 Corporate Debentures -------------------- 10.50%, FICC 2015* 1 648.00 100.0967 100.0967 100.0967 100.0967 7.6500 8.9248%, FICC 2015* 1 350.00 100.1053 100.1053 100.1053 100.1053 7.6500 9.70%, HDFC 2016A* 1 50.00 100.2153 100.2153 100.2153 100.2153 7.7000 8.43%, HDFC 2025* 1 100.00 100.9696 100.9696 100.9696 100.9696 8.2600 8.45%, HDFC 2025* 1 1000.00 100.5771 100.5771 100.5771 100.5771 8.3400 9.55%, LICH 2018* 1 100.00 103.1284 103.1284 103.1284 103.1284 8.2800 9.65%, LICH 2018* 1 50.00 103.3560 103.3560 103.3560 103.3560 8.3000 9.25%, LICH 2023* 1 50.00 104.4733 104.4733 104.4733 104.4733 8.3750 8.50%, LICH 2025* 1 1000.00 100.5750 100.5750 100.5750 100.5750 8.3900 9.25%, RJIC 2024* 2 145.00 102.9084 102.9084 102.9084 102.9084 8.7300 Total 11 3493.00 Corporate Deep Discount Debentures ---------------------------------- 0.00%, APEW 2022* 1 120.00 141.0733 141.0733 141.0733 141.0733 9.2000 CCFI 2016M (RESET) 5 19.50 107.9300 107.9300 107.9300 107.9300 0.0000 CITI 2016E (RESET) 22 25.80 149.5400 149.5400 149.5400 149.5400 0.0000 CITI 2016I (RESET) 24 38.30 145.6100 145.6100 145.6100 145.6100 0.0000 Total 52 203.60 Central Government Goi Dated Securities --------------------------------------- 8.27%, 2020 1 500.00 101.7850 101.7850 101.7850 101.7850 7.7942 7.68%, 2023 1 50.00 99.6050 99.6050 99.6050 99.6050 7.7455 8.83%, 2023 1 100.00 105.1500 105.1500 105.1500 105.1500 7.2347 8.40%, 2024 1 250.00 103.0600 103.0600 103.0600 103.0600 7.9031 7.72%, 2025 1 50.00 100.0100 100.0100 100.0100 100.0100 7.1519 7.88%, 2030 1 100.00 99.9650 99.9650 99.9650 99.9650 7.8821 Total 6 1050.00 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 9.60%, EXIM 2018* 1 50.00 104.5111 104.5111 104.5111 104.5111 7.8600 8.15%, EXIM 2030A* 1 100.00 100.3132 100.3132 100.3132 100.3132 8.1000 Total 2 150.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.54%, NHPC 2023* 1 50.00 102.3677 102.3677 102.3677 102.3677 8.1200 9.17%, NTPC 2024A* 1 50.00 106.5335 106.5335 106.5335 106.5335 8.0900 9.16%, PFC 2016* 1 400.00 100.6845 100.6845 100.6845 100.6845 7.8500 11.25%, PFC 2018* 1 50.00 108.1112 108.1112 108.1112 108.1112 8.1000 8.28%, PFC 2018* 1 250.00 100.4812 100.4812 100.4812 100.4812 8.0500 8.96%, PFC 2019* 2 200.00 102.2587 102.2587 102.2587 102.2587 8.2450 9.30%, PGC 2029* 1 50.00 109.4568 109.4568 109.4568 109.4568 8.1200 8.30%, RECL 2025* 2 150.00 100.4235 100.3916 100.3916 100.4022 8.2333 Total 10 1200.00 Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- Jan 28, 2016 1 500.00 98.7566 98.7566 98.7566 98.7566 7.0700 Total 1 500.00 (*) Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. 