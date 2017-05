Aug 10 Below is a summary of Wednesday's Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Wednesday's So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 32,866.8 91,967.9 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 125 275 GOVERNMENT SECURITIES Wednesday's So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 17,116.8 57,646.9 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 54 137 NON-GOVERNMENT SECURITIES Wednesday's So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 15,750.0 34,321.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 71 138 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- India Govt. Dated-Securities ---------------------------- 7.59%, 2026 5,600.00 7.10 7.59%, 2029 1,850.00 7.15 Treasury Bill ------------- 182-Days (maturing on) ---------------------- Jan 12, 2017 1,300.00 6.66 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 7.85%, NBRD 2019 1,900.00 7.34 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.37%, RECL 2020 1,300.00 7.44 Corporate Debentures -------------------- 8.46%, HDFC 2026A 1,250.00 8.05 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- Banks Bond ---------- 8.40%, CANB 2026A* 4 700.00 103.1746 103.0058 103.0733 103.0757 7.9196 Total 4 700.00 Corporate Debentures -------------------- 8.15%, HDFC 2018* 1 250.00 100.3204 100.3204 100.3204 100.3204 7.9600 8.50%, HDFC 2018* 1 150.00 100.8439 100.8439 100.8439 100.8439 7.9300 8.70%, HDFC 2020* 2 100.00 101.9977 101.9777 101.9777 101.9877 8.0432 8.32%, HDFC 2026* 1 200.00 101.8147 101.8147 101.8147 101.8147 8.0300 8.46%, HDFC 2026* 2 500.00 102.7787 102.7787 102.7787 102.7787 8.0300 8.46%, HDFC 2026A* 2 1250.00 102.7904 102.6539 102.6539 102.6812 8.0460 9.55%, HIND 2022* 1 100.00 103.2860 103.2860 103.2860 103.2860 8.7700 9.60%, HIND 2022* 1 100.00 103.7092 103.7092 103.7092 103.7092 8.7700 9.55%, HIND 2022A* 1 50.00 103.4058 103.4058 103.4058 103.4058 8.7700 9.55%, LICH 2018* 1 50.00 102.7589 102.7589 102.7589 102.7589 8.0896 8.58%, LICH 2024* 1 100.00 102.2867 102.2867 102.2867 102.2867 8.1400 8.47%, LICH 2026* 2 500.00 103.0422 102.6702 103.0422 102.8562 8.0275 8.48%, LICH 2026* 2 500.00 102.7587 102.6910 102.7587 102.7249 8.0600 8.43%, LICH 2026A* 3 400.00 102.4758 102.2729 102.4758 102.3490 8.0688 8.47%, LICH 2026A* 2 300.00 102.6929 102.6760 102.6760 102.6901 8.0529 9.25%, RJIC 2024* 2 500.00 105.9074 105.8874 105.9074 105.8974 8.1883 Total 25 5050.00 Central Government Goi Dated Securities --------------------------------------- 6.35%, 2020 1 250.00 98.2050 98.2050 98.2050 98.2050 6.9501 8.12%, 2020 1 500.00 104.0150 104.0150 104.0150 104.0150 7.0244 8.27%, 2020 1 500.00 104.3300 104.3300 104.3300 104.3300 6.9572 7.80%, 2021 1 100.00 103.0200 103.0200 103.0200 103.0200 7.0260 8.08%, 2022 1 500.00 104.7550 104.7550 104.7550 104.7550 7.0893 7.16%, 2023 1 250.00 100.3400 100.3400 100.3400 100.3400 7.0930 7.35%, 2024 2 1000.00 101.4500 101.4500 101.4500 101.4500 7.1040 7.59%, 2026 17 5600.00 103.4350 103.2600 103.3400 103.3479 7.0952 8.15%, 2026 1 250.00 106.6000 106.6000 106.6000 106.6000 7.2271 8.26%, 2027 1 250.00 107.4929 107.4929 107.4929 107.4929 7.2575 8.60%, 2028 2 500.00 110.4500 110.4039 110.4039 110.4270 7.2673 7.59%, 2029 5 1850.00 103.6500 103.5200 103.6100 103.6119 7.1492 7.88%, 2030 2 1000.00 106.2950 106.2900 106.2950 106.2925 7.1478 7.73%, 2034 2 500.00 104.8700 104.8700 104.8700 104.8700 7.2447 8.30%, 2040 1 500.00 111.5828 111.5828 111.5828 111.5828 7.2700 8.83%, 2041 1 50.00 117.5000 117.5000 117.5000 117.5000 7.3026 Total 40 13600.00 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 7.85%, NBRD 2019* 8 1900.00 101.2074 101.1578 101.2074 101.2022 7.3421 Total 8 1900.00 Institutions Zero Coupon Bond ----------------------------- 0.00%, NBRD 2019* 2 1000.00 84.4161 84.4161 84.4161 84.4161 7.3400 Total 2 1000.00 Public Sector Unit Tax-Free Bond -------------------------------- 7.19%, IRFC 2022* 1 100.00 104.1941 104.1941 104.1941 104.1941 6.3569 Total 1 100.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- PT 8.05%, NTPC 2026* 1 150.00 102.9314 102.9314 102.9314 102.9314 7.6000 9.28%, PFC 2017* 1 50.00 102.2317 102.2317 102.2317 102.2317 7.4500 8.45%, PFC 2020* 1 250.00 103.0290 103.0290 103.0290 103.0290 7.5400 8.53%, PFC 2020* 1 150.00 103.2174 103.2174 103.2174 103.2174 7.5500 8.36%, PFC 2020A* 2 400.00 102.7124 102.7124 102.7124 102.7124 7.5500 8.55%, PFC 2021* 1 50.00 104.1656 104.1656 104.1656 104.1656 7.5464 9.30%, PGC 2019A* 1 50.00 104.8661 104.8661 104.8661 104.8661 7.3500 9.30%, PGC 2019B* 2 750.00 105.1622 105.1622 105.1622 105.1622 7.3500 8.32%, PGC 2020* 1 550.00 103.1996 103.1996 103.1996 103.1996 7.4100 8.40%, PGC 2020* 1 500.00 103.1065 103.1065 103.1065 103.1065 7.4100 8.84%, PGC 2020A* 1 100.00 104.7504 104.7504 104.7504 104.7504 7.4600 8.93%, PGC 2020A* 1 150.00 105.0620 105.0620 105.0620 105.0620 7.4600 9.30%, PGC 2020A* 1 50.00 105.9601 105.9601 105.9601 105.9601 7.4600 7.93%, PGC 2021* 1 150.00 101.8440 101.8440 101.8440 101.8440 7.4400 8.40%, PGC 2021* 1 150.00 103.6887 103.6887 103.6887 103.6887 7.4400 8.40%, PGC 2021A* 1 100.00 103.9064 103.9064 103.9064 103.9064 7.4400 8.80%, PGC 2023A* 2 600.00 105.8954 105.8954 105.8954 105.8954 7.6100 8.56%, RECL 2019* 1 250.00 103.1876 103.1876 103.1876 103.1876 7.4000 8.37%, RECL 2020* 3 1300.00 103.0889 103.0717 103.0889 103.0856 7.4410 8.11%, RECL 2025* 6 750.00 103.0738 103.0310 103.0738 103.0529 7.6217 8.23%, RECL 2025* 1 500.00 103.5913 103.5913 103.5913 103.5913 7.6300 Total 31 7000.00 State Government Development Loan --------------------------------- 8.60%, BIH 2026* 1 150.00 106.1820 106.1820 106.1820 106.1820 7.6751 8.21%, HARY 2025* 1 193.38 103.1589 103.1589 103.1589 103.1589 7.7000 8.21%, HARY 2026* 1 93.38 103.4786 103.4786 103.4786 103.4786 7.6900 8.84%, KRN 2017* 1 230.00 102.2589 102.2589 102.2589 102.2589 7.0000 9.39%, KRN 2023* 2 750.00 109.4900 109.4900 109.4900 109.4900 7.6100 8.26%, MAH 2025* 1 50.00 104.4288 104.4288 104.4288 104.4288 7.5725 8.25%, MAH 2025A* 1 100.00 104.2866 104.2866 104.2866 104.2866 7.5728 8.39%, TN 2017A* 1 50.00 101.7535 101.7535 101.7535 101.7535 7.0000 8.02%, UP 2026A* 1 200.00 103.0540 103.0540 103.0540 103.0540 7.5700 8.09%, WB 2026* 1 50.00 103.5477 103.5477 103.5477 103.5477 7.5700 Total 11 1866.76 Treasury Bill ------------- 182-Days (maturing on) ---------------------- Jan 12, 2017* 1 1300.00 97.2668 97.2668 97.2668 97.2668 6.6600 Total 1 1300.00 Treasury Bill ------------- 364-Days (maturing on) ---------------------- Jun 08, 2017* 1 250.00 94.8085 94.8085 94.8085 94.8085 6.7000 Total 1 250.00 Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- Nov 03, 2016* 1 100.00 98.5172 98.5172 98.5172 98.5172 6.5400 Total 1 100.00 (*) Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. 