Apr 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 45676.80 NSE 92808.90 ============= TOTAL 138485.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07EA7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.33% 28-May-17 100.2161 6.4000 500.00 INE033L07934 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 9.45% 13-Jun-17 100.4478 6.5500 50.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.4500 6.6500 250.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 101.5000 7.1500 245.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.4500 6.7500 150.00 INE001A07KS8 HDFC LIMITED 9.20% 19-Mar-18 101.7700 7.1800 150.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.15% 27-Jul-18 100.7600 7.4700 250.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.0600 7.4900 1250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.4700 7.1000 150.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.9100 0.0000 0.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.50% 12-Oct-18 99.9700 7.4700 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2900 7.1300 1250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 101.2500 7.1700 1530.00 INE115A07IG5 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.28% 30-Apr-19 101.3800 7.5300 50.00 INE261F08618 NABARD 7.65% 09-May-19 100.6000 6.6600 150.00 INE121A07LT0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 9.20% 20-May-19 102.0500 8.0900 100.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.80% 11-Nov-19 100.4600 7.5700 250.00 INE311I07047 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 1.25% 23-Jan-20 105.7450 13.3600 200.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 100.0100 6.8500 500.00 INE261F08790 NABARD 7.00% 20-Mar-20 100.1100 6.8500 3000.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.2200 7.7900 500.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.50% 30-Mar-20 101.1400 7.5600 50.00 INE949L07519 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 8.90% 30-Apr-20 99.8000 8.9700 49.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.52% 11-May-20 99.7300 7.6200 9.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 99.2200 7.3500 1300.00 INE477A07233 CANFIN HOMES LIMITED 7.68% 27-May-20 99.8000 7.7600 300.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.4700 7.6200 750.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.2400 7.3500 1290.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT 14.00% 30-Jun-20 100.0000 19.7500 200.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 18.5000 200.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.5800 7.2700 100.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 103.3900 7.2200 750.00 INE128S07275 FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LIMITED 11.50% 28-Dec-20 100.0200 12.1300 172.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 103.2500 8.1000 300.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 105.3800 8.6000 500.00 INE481G07208 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.15% 18-Oct-21 98.8000 7.4500 150.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 97.3700 7.3800 2500.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 97.3300 7.4000 1500.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.9300 7.4000 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.0700 7.3900 6050.00 INE197P07011 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 07-Mar-22 100.0000 0.0000 40.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.7800 7.3900 2550.00 INE660A08BO7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Sep-22 106.0000 8.8300 19.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 101.0400 7.1500 500.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.8200 7.4700 250.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 101.2000 7.1500 200.00 INE836B08160 SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED 13.85% 30-Apr-23 100.0000 14.7600 77.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 100.7400 8.1500 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.1000 9.4200 40.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.5400 7.7100 750.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 111.5200 6.2400 6.30 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 100.0000 10.0000 10.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 105.0000 8.7200 7.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.5000 9.7500 42.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.8100 7.5500 6.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 104.0000 8.5000 700.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.4300 7.7000 85.00 INE476M08048 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 101.3000 9.0500 13.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 110.4200 9.8500 2.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.3800 8.5000 1300.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 103.3300 7.6000 200.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.5200 8.6000 355.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.8300 8.9800 1.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 99.2500 8.2500 500.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 0.0000 2.50 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.5300 8.6400 47.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 104.6000 8.5200 600.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.89% 09-Mar-27 102.0600 7.5800 500.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.6300 7.6000 250.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 101.3600 7.6900 250.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 98.0000 10.0300 1300.00 INE752E07NT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-27 103.5900 7.6000 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 118.4800 6.2100 0.80 INE733E07JF7 NTPC 8.48% 16-Dec-28 118.5000 6.2000 0.50 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 118.4100 6.1800 5.40 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.4500 9.5800 4679.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.2500 11.2900 2.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 108.7500 6.3100 0.80 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.7100 6.1700 5.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 109.4600 6.3100 1.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.39% 09-Mar-31 111.1600 6.2300 8.10 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.0200 6.2300 6.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.6700 6.1800 2.40 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.5200 6.3100 1.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 1.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 98.2000 7.5400 750.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 101.6872 7.6600 500.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 7.60% 31-Dec-40 101.0000 0.0000 1.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 31-Dec-50 99.6700 9.5800 1000.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 31-Dec-50 100.2052 9.1500 250.00 INE101A08070 MAHINDRA N MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 108.1300 8.8100 400.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 101.7100 0.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.2500 8.4000 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.1100 9.5700 49.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.5100 10.3700 10.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.7500 0.0000 1.00 NSE === INE511C07482 MAGMA FINCORP LIMITED 9.63% 28-Apr-17 100.0462 8.1650 250.00 INE115A07EA7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.33% 28-May-17 100.2161 6.4000 1200.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 100.5980 6.2000 2.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.4519 6.6500 250.00 INE651J07150 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 10.50% 29-Jun-17 100.6244 7.7550 600.00 INE901T07059 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD 10.70% 11-Aug-17 100.4292 8.8251 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.8585 6.5750 1250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.8960 6.5200 1.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9076 6.5248 1000.00 INE093J07940 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 01-Oct-17 154.4300 0.0000 28.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 17-Oct-17 157.0000 0.0000 0.30 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.0587 7.2751 500.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 12-Dec-17 139.0000 0.0000 2.50 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 101.4991 7.1500 250.00 INE580B07364 GRUH FINANCE LIMITED 8.40% 01-Jan-18 100.6997 7.2516 500.00 INE093J07BN6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 25-Feb-18 145.0000 0.0000 2.50 INE916DA7MB7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.74% 14-Mar-18 100.3213 7.3476 240.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 19-Mar-18 101.7687 7.1800 150.00 INE121A07MC4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 30-May-18 101.0373 8.1100 500.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Jun-18 135.1200 0.0000 1.50 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.05% 10-Jul-18 100.8898 7.2547 250.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.15% 22-Jul-18 100.7552 7.4700 250.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.0602 7.4900 1250.00 INE874W07011 TRENDS IN VOGUE PRIVATE LIMITED 8.50% 12-Sep-18 100.0120 8.4675 750.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.1281 7.1000 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.5612 8.9900 2.10 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.50% 12-Oct-18 99.9749 7.4700 250.00 INE093J07IV4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 17-Oct-18 112.9810 0.0000 4.50 INE093J07EN0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 24-Oct-18 111.4600 0.0000 5.50 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 102.6107 6.9445 750.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2916 7.1300 2500.00 INE121A07NG3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.98% 14-Feb-19 99.7465 8.1100 1000.00 INE860H07CJ8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.85% 22-Feb-19 101.6561 7.8500 150.00 INE860H07CJ8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.85% 22-Feb-19 101.6561 7.8500 150.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.0892 7.0500 1708.00 INE359S07052 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT PVT 28-Feb-19 100.0000 18.0000 203.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 11-Mar-19 101.5820 7.5500 550.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.3250 7.0200 400.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.3250 7.0200 400.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.2735 7.0500 2250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.8018 7.0500 1000.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PRIVATE 11.28% 26-Apr-19 101.0989 10.6397 10.00 INE093J07IK7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 30-Apr-19 116.8400 0.0000 5.20 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 10-May-19 120.1000 0.0000 2.70 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 15-Jul-19 101.6997 7.5100 150.00 INE069R07026 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.55% 20-Jul-19 138.9246 9.0850 1200.00 INE069R07018 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.55% 20-Jul-19 138.9246 9.0850 710.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.2939 7.0500 250.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.6556 8.7400 0.50 INE093J07NG5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 22-Oct-19 113.1910 0.0000 2.50 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.4568 7.5700 500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.4568 7.5700 500.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED -- 22-Nov-19 109.9228 12.1110 20.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.90% 03-Jan-20 99.7002 9.0000 6.70 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 06-Mar-20 100.1368 7.8742 250.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 100.0132 6.8500 500.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 100.5164 7.5933 4.00 INE261F08790 NABARD -- 20-Mar-20 100.1146 6.8500 3000.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.0500 7.1783 750.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.5742 7.5534 10.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.2166 7.7900 500.00 INE105N07340 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-20 101.6910 8.2948 95.40 INE556S07137 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 31-Mar-20 101.4253 8.2827 100.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 8.29% 15-Apr-20 101.0264 7.8882 190.00 INE916DA7MZ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 24-Apr-20 100.3602 7.8400 880.00 INE660N08052 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.95% 27-Apr-20 101.7873 9.5930 120.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.0500 7.2294 5450.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.3459 7.9500 400.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.2229 7.3400 1350.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 100.6828 7.7143 400.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.1693 7.3600 50.00 INE477A07233 CANFIN HOMES LIMITED 7.68% 27-May-20 100.1540 7.6287 350.00 INE296A07OU2 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 05-Jun-20 100.2781 7.8400 750.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.78% 24-Jun-20 100.4676 7.6200 750.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.2375 7.3400 1250.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 99.9800 7.8400 1500.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 30-Jun-20 100.0300 7.8400 500.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.3907 7.7300 750.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 103.6270 8.3800 3000.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.0000 7.5074 1000.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.5843 7.2700 100.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.1892 9.7000 270.00 INE273Q07018 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE -- 31-Dec-20 100.0000 18.0000 19.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 103.5000 8.0335 371.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 103.2500 7.7400 100.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 105.3782 8.6000 500.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 105.0491 9.0585 20.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.7865 7.7888 1000.00 INE752E07HJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-21 104.4253 7.3700 250.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 107.0697 7.3903 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.4425 7.3959 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1312 7.4418 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1823 7.4277 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.4400 8.4000 7.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.9904 7.4500 400.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.0273 7.4400 200.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 101.1377 10.5696 500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.3562 7.3900 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.3562 7.3900 250.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 97.9394 7.5129 100.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 106.7980 6.3400 1.30 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.0250 7.3906 250.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.9258 7.4000 550.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.9258 7.4000 450.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.3210 7.4281 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.1591 7.3700 2650.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 103.5000 8.2549 371.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.7724 6.3400 6.40 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.2005 7.3900 318.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.2005 7.3900 159.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.7763 7.4000 2800.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.9491 7.3576 80.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.7137 6.3100 18.40 INE148I07HC0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 30-Mar-22 100.0000 7.7000 2000.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 104.2009 7.3760 100.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 101.0439 7.1500 500.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.8872 7.4550 350.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.1995 7.1500 200.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.5000 8.4063 91.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.8719 7.5300 200.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.8719 7.5300 200.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.5357 7.4500 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.4400 9.1300 91.50 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 108.7642 6.3100 0.90 INE733E07JI1 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 116.9128 6.3700 1.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.2668 7.7300 3700.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.2668 7.7300 1700.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.3143 7.7200 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.3143 7.7200 250.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.41% 22-Jan-24 111.2718 6.3100 3.90 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.66% 22-Jan-24 110.9192 6.3700 0.60 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 103.5000 8.5177 187.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD -- 21-Dec-24 103.2324 11.4500 600.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 103.1235 8.1000 200.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.4324 7.7000 185.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 104.5300 7.7800 20.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.7100 7.6500 50.00 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Feb-26 103.5200 8.7100 80.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.44% 01-Jun-26 103.6100 7.8600 40.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.8500 8.5258 342.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 103.9800 9.3200 6.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.1265 7.7500 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.0000 9.4437 120.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.1371 7.7600 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.1371 7.7600 50.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 99.2490 8.2500 500.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 98.5993 8.1500 250.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.0500 7.5000 500.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 100.3600 8.8241 47.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 112.9730 6.3100 30.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 98.9809 7.6800 200.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 98.9809 7.6800 150.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.6167 6.3800 37.10 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 113.6288 6.3800 14.20 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.22% 06-Feb-27 98.5000 7.5700 15.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 99.8914 7.7549 700.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 112.4446 6.3600 27.80 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.0163 6.3800 60.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.89% 09-Mar-27 102.0580 7.5800 800.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.4686 7.5797 100.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.7641 7.5800 850.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.6275 7.6000 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.6422 7.5440 150.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 101.3636 7.6900 250.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.3800 8.1400 19.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.25% 27-Mar-27 100.1000 9.4400 70.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 112.6818 6.3600 45.60 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 108.0541 6.3100 1.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 107.9243 6.3100 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.3511 6.2600 147.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 116.7236 6.3400 5.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 116.9829 6.3100 3.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.0892 6.3100 26.50 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 116.9219 6.3800 10.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.38% 12-Nov-28 116.5579 6.3100 11.70 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 118.7740 6.3100 19.30 INE031A07AA4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.83% 13-Jan-29 117.7174 6.3800 1.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 22-Jan-29 117.5834 6.3100 0.70 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 117.7995 6.3200 5.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 117.8224 6.3100 1.00 INE261F08832 NABARD 7.69% - 100.0380 7.6797 6500.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% - 100.0000 9.0929 1400.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 106.5023 10.3703 1000.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% - 100.2052 9.1500 900.00 INE261F08782 NABARD 7.71% - 101.6872 7.6550 500.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% - 100.8961 8.9000 300.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% - 100.0000 8.6000 250.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.5 BD PERPETUAL 9.50% PERPETUAL 99.8200 9.5200 100.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.4300 9.1500 16.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% - 101.0000 10.8700 11.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 105.3100 8.9000 4.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% PERPETUAL 100.8800 8.9000 4.00 INE692A08037 UNION BANK OF INDIA 9.00% - 99.6337 9.0959 100.00 INE020B07JR0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 05-Nov-30 106.8722 6.3100 31.40 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 108.6076 6.3100 12.10 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 111.2069 6.1200 3.50 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.49% 21-Jan-31 110.5546 6.3100 32.60 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 109.6707 6.3100 2.10 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 109.6500 6.3200 4.60 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 109.6500 6.3200 3.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.3873 6.3100 13.60 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 97.5700 7.6500 750.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 98.2000 7.5362 1500.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 126.9943 6.1300 10.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 124.4539 6.3400 2.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 109.2090 6.3200 1.00 INE053F07843 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.50% 21-Dec-35 110.0083 6.3200 0.70 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 108.0100 8.8200 400.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 116.5456 6.3700 0.50 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 10.45% 28-Sep-72 111.9364 7.8800 450.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.3800 11.2475 481.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4900 10.1700 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com