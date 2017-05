Apr 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 26976.60 NSE 92405.50 ============= TOTAL 119382.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07TM2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Aug-17 192.1700 10.5000 9.50 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 158.1500 10.5000 50.50 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.7300 6.7800 40.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.7500 6.9000 45.00 INE909H07CQ8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 15-Mar-18 110.6918 7.7700 37.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 119.8300 7.3500 250.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 7.76% 28-Mar-18 100.2268 7.5000 39.00 INE148I07AP7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 28-Mar-18 126.2200 7.8900 32.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0200 7.4500 1750.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.4700 7.1000 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.9100 0.0000 0.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.2800 7.3000 50.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 101.5800 7.5500 550.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2400 7.4200 250.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.2700 7.5000 150.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.5600 7.5800 50.00 INE523E07DI9 LNT FINANCE LIMITED 8.68% 12-Sep-19 101.9590 7.8000 500.00 INE660A07OP9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.82% 20-Sep-19 100.0200 7.8300 1750.00 INE311I07047 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 1.25% 23-Jan-20 105.7500 13.3600 200.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 100.0000 10.9600 15.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 30-Mar-20 100.5700 7.4600 550.00 INE477A07233 CANFIN HOMES LIMITED 7.68% 27-May-20 99.8100 7.7600 200.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.1700 7.1700 500.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.3700 7.2900 150.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 103.2300 7.4900 50.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.4700 7.6200 400.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 102.1800 7.6300 2300.00 INE241O07AA0 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 0.00% 16-Jul-20 99.9700 0.0000 22.50 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.50% 17-Sep-20 100.4000 7.3700 1150.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 77.6100 7.1000 60.00 INE721A07BK7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.60% 13-Sep-21 107.9400 8.3800 150.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 99.9900 7.4500 250.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.5200 8.7300 50.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.0000 7.3800 1100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 98.9300 7.3500 4250.00 INE197P07011 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 07-Mar-22 100.0000 0.0000 1.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.5100 7.4200 1450.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.9700 6.2500 18.40 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 132.8800 8.1100 50.00 INE976G08056 RBL BANK LIMITED 10.25% 30-Jun-22 104.5800 9.4500 1500.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.4000 7.7000 2500.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.41% 22-Jan-24 112.4900 6.1000 3.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 103.1500 0.0000 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.3300 0.0000 1.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 105.5300 7.5400 71.70 INE031A07AI7 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 31-Jul-25 106.3400 6.1800 20.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.55% 14-Aug-25 106.5500 7.4600 19.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 111.3500 9.7500 0.50 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.3000 8.4500 0.90 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.4300 9.5700 70.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 101.5400 8.2600 64.70 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.9500 8.5700 70.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.2500 0.0000 4.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 98.0900 7.5000 500.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 20-Feb-27 99.9200 7.7500 150.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.6300 7.6000 250.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 100.8300 7.7700 450.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 100.1400 8.3200 400.00 INE115A07LO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 27-Mar-27 100.6200 7.8600 500.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-27 100.0800 7.3600 300.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 118.8900 6.1000 3.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.0800 7.3600 300.00 INE733E07JF7 NTPC 8.48% 16-Dec-28 118.6700 6.1800 1.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 118.4100 6.1700 0.50 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.1000 9.4400 20.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.2500 2.8200 4.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 104.3000 7.6500 50.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 100.2500 0.0000 150.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPO 7.53% 21-Dec-30 110.1500 6.1500 0.80 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.0000 0.0000 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 111.4000 6.1300 17.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.60% 11-Jan-31 110.7600 6.1700 1.00 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 111.7700 6.1100 5.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.8000 6.1000 3.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.4400 6.1000 2.40 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.2100 6.1300 1.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 0.20 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 99.1700 7.7500 700.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.40% 22-Jan-33 112.9800 6.0900 10.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 127.4800 6.0900 10.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.5000 0.0000 5.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 102.0200 0.0000 12.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.9100 0.0000 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.3100 0.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.8500 7.9300 17.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.2500 5.2200 6.00 NSE === INE093J07692 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-Apr-17 154.0500 0.0000 5.00 INE093J07718 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-Apr-17 166.9700 0.0000 3.00 INE804I07QN6 ECL FINANCE LIMITED - 04-May-17 144.3900 10.0000 5.50 INE660A07KT9 SUNDARAM FIN 9.70% 26-May-17 100.3214 6.7200 900.00 INE660A07KT9 SUNDARAM FIN 9.70% 26-May-17 100.3214 6.7200 900.00 INE306N07CG6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.50% 14-Jul-17 100.4599 7.2500 100.00 INE306N07CG6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.50% 14-Jul-17 100.4599 7.4444 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6657 6.6000 100.00 INE804I07TY7 ECL FINANCE LIMITED 09-Aug-17 158.4550 10.0000 84.50 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8380 6.6000 300.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.8571 6.6000 500.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.8571 6.6000 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.8926 6.5901 250.00 INE804I07TS9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 01-Sep-17 158.7450 10.0000 27.50 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 08-Sep-17 158.4550 10.0000 23.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 102.6213 7.6300 800.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 102.6213 7.6300 800.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Sep-17 162.0000 0.0000 0.60 INE752E07AC3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.39% 22-Sep-17 100.2353 6.6000 370.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.9680 6.5819 500.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 12-Dec-17 139.0000 0.0000 2.50 INE752E07934 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.10% 18-Feb-18 100.1774 6.8200 240.00 INE957N07161 HERO FINCORP LIMITED -- 15-Mar-18 109.3119 7.4400 650.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 0.00% 20-Mar-18 119.8339 7.3500 250.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LT 7.87% 26-Mar-18 100.3340 7.4983 750.00 INE093J07CB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 12-May-18 142.1750 0.0000 4.50 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.9169 7.4000 250.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-May-18 141.4270 0.0000 3.50 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.57% 12-Jun-18 101.2352 7.4000 250.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.57% 12-Jun-18 101.2352 7.4000 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.45% 14-Jun-18 100.0223 7.4600 1750.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.45% 14-Jun-18 100.0886 7.4000 500.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 23-Jun-18 120.1710 0.0000 6.50 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.1911 7.4789 250.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.3516 6.9300 550.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.3516 6.9300 550.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.8491 7.4600 500.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.8491 7.4600 500.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.7836 7.0700 450.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.7626 7.0710 850.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.3801 7.1201 350.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 89.1854 6.8000 188.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.7945 7.1800 200.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.4437 7.4800 10.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.4563 7.4800 35.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2999 7.1250 1750.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.1362 7.1200 10.00 INE121A07NG3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.98% 14-Feb-19 99.7615 8.1010 1000.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.3144 7.1700 250.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 101.5820 7.5509 550.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.4474 7.5500 250.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.4474 7.5500 250.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.2337 7.5100 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.0607 7.2714 1250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2397 7.4200 250.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.6120 6.6281 500.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.2667 7.5000 150.00 INE069R07018 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.55% 20-Jul-19 138.9584 9.0850 300.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.2939 7.0500 250.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.2939 7.0500 250.00 INE266N07076 ESSEL CORPORATE RESOURCES PVT LTD 12.70% 10-Aug-19 138.4251 9.7200 1150.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 102.9400 11.2500 0.50 INE523E07DI9 L & T FINANCE LTD 8.67% 12-Sep-19 101.9590 7.7950 500.00 INE660A07OP9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.82% 20-Sep-19 100.0152 7.8300 2000.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.4526 8.4000 150.00 INE093J07NG5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 22-Oct-19 112.8500 0.0000 2.50 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.3874 7.6000 2500.00 INE881J07EC1 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.50% 17-Jan-20 99.0000 9.9500 1.00 INE311I07047 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 1.25% 23-Jan-20 105.7550 13.3532 200.00 INE115A07LI5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 17-Mar-20 100.0000 7.7863 1000.00 INE115A07LJ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 18-Mar-20 100.0000 7.7860 1000.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 30-Mar-20 101.0585 7.6000 50.00 INE115A07HB8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.49% 28-Apr-20 102.1811 7.6500 50.00 INE115A07HB8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.49% 28-Apr-20 102.1811 7.6500 50.00 INE477A07233 CANFIN HOMES LIMITED 7.68% 27-May-20 100.0500 7.6672 300.00 INE721A07LZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 29-May-20 100.0000 8.1032 1000.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.1737 7.1700 500.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.0000 7.4255 4150.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.78% 24-Jun-20 100.4676 7.6200 400.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.0000 7.8477 250.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.1984 7.8025 1200.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.1216 7.4000 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.1216 7.4000 500.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 103.6730 7.5900 20.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-20 103.4252 7.2100 1000.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.4043 7.3693 1400.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 103.3931 7.2225 750.00 INE896L07298 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 10.05% 08-Jan-21 102.9000 9.0725 600.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 103.0396 7.3875 500.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 104.1000 7.6000 1.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 102.6244 7.3273 5.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 107.3237 7.7600 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.1378 7.6900 1350.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.1378 7.6899 1345.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 106.4500 8.3950 7.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 100.5226 8.8700 200.00 INE721A07LI0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 13-Sep-21 107.9424 8.3800 150.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.9905 7.4500 1000.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.9997 7.4475 750.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.9985 8.7200 150.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.5152 8.7250 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.9985 8.7197 150.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 97.3400 7.3904 2800.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 97.3301 7.4025 1500.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.0025 7.3800 1350.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 102.3700 7.9000 2.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.0025 7.3800 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 98.9284 7.4300 8800.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.5129 7.4600 4700.00 INE895D08774 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 10.0000 8.2500 1000.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.0000 9.2500 20.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 108.4672 7.4000 1.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 103.0000 8.7626 21.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 104.6000 8.2500 3.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 100.7410 8.1500 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.7487 7.8350 3450.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.7487 7.8350 950.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 109.0709 7.5500 1.00 INE752E07HM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-24 106.1100 7.5000 20.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 107.6076 8.3000 200.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 108.6745 7.8800 200.00 INE400K07069 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-24 172.5063 8.3814 300.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 102.5000 8.7000 4.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 10.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.9700 7.5600 8.00 INE906B07EG4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.14% 25-Dec-25 106.2500 6.2000 0.60 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 13.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 103.0500 9.4700 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.5000 7.1971 80.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.5200 8.9954 191.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.8800 9.1500 65.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.9500 8.5718 70.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 98.2950 8.1975 750.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 101.5100 8.9000 28.80 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 95.9325 7.8296 450.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 95.9325 7.8300 250.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 99.9205 7.7500 750.00 INE896W08012 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF IND 7.90% 03-Mar-27 101.6600 7.8000 100.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.6255 7.6000 750.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.0000 7.8391 100.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 100.9607 7.7500 1950.00 INE202E07245 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.12% 24-Mar-27 100.0000 8.1135 250.00 INE115A07LO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 26-Mar-27 101.1000 7.7800 750.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.0600 8.0700 364.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.05% 29-Mar-27 100.0419 8.0379 260.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 100.0000 10.2500 300.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.2300 9.2600 105.00 INE752E07NT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-27 103.3300 7.6400 200.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.9040 6.2300 100.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% - 100.0000 8.5934 3747.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.5 BD PERPETUAL 9.50% PERPETUAL 100.3000 9.3896 1021.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% - 100.0000 10.2692 1000.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.0000 9.2020 1000.00 INE261F08832 NABARD 7.69% - 99.1669 7.7800 700.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% - 100.0000 9.0929 350.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% - 100.0000 9.2031 250.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 103.2104 10.0000 211.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% - 104.9000 9.3500 20.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.4400 9.1600 16.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.0000 9.1891 11.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% PERPETUAL 100.9200 8.9000 7.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 100.2448 10.8500 6.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.5000 9.8100 2.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.5000 11.2132 1.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 107.6500 8.0000 1.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.4000 9.5400 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 109.4022 6.2300 100.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.2800 9.4800 10.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 112.5453 6.1300 10.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 109.0713 8.3861 151.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.2700 11.2702 22.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - 