Apr 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 20969.80 NSE 64751.10 ============= TOTAL 85720.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jul-17 127.8400 6.7000 500.00 INE296A07DR1 BAJAJ FINANCE LTD 9.47% 23-Oct-17 100.9200 7.4000 500.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.7200 6.7800 19.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.7800 6.8600 19.00 INE909H07CQ8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 15-Mar-18 110.6900 7.8000 18.00 INE140A08SB1 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 16-Mar-18 101.4600 7.7400 19.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7.88% 26-Mar-18 100.3200 7.5000 250.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 7.76% 28-Mar-18 100.2000 7.5300 19.00 INE148I07AP7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 28-Mar-18 126.2100 7.9200 16.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.3800 7.1600 1250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.9100 0.0000 0.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.0900 7.1300 500.00 INE756I07AT9 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.63% 17-Jan-19 99.8065 7.7200 500.00 INE975F07FR4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 7.99% 22-Feb-19 100.3267 7.8000 500.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.7100 7.1900 155.00 INE261F08758 NABARD 6.80% 03-Mar-20 99.8415 6.9400 500.00 INE261F08790 NABARD 7.00% 20-Mar-20 100.0700 6.9000 250.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 91.0400 9.9500 7.50 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 14-Apr-20 100.0000 8.2500 200.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 99.9917 7.2500 100.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 101.2600 7.5000 120.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.4500 7.2600 350.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT 14.00% 30-Jun-20 100.0000 19.7500 5.00 INE241O07AA0 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 0.00% 16-Jul-20 100.0000 0.0000 22.50 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 77.8900 7.0000 120.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 98.7400 7.4900 1500.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 100.7300 9.5600 7.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.3300 7.5300 1020.00 INE660A08BO7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Sep-22 106.4000 8.7500 19.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.8900 7.4000 500.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 101.0700 7.4000 650.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.3800 7.6000 3400.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 100.1800 8.2800 200.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 101.3500 8.1500 3500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7700 9.2900 70.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 106.1800 8.5000 7.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 107.0400 8.4000 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.3400 5.5300 2.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 111.0000 9.8000 2.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 101.8800 9.0800 13.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.4600 7.9500 440.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 20-Feb-27 99.4300 7.8000 200.00 INE896W08012 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF IND 7.90% 03-Mar-27 100.0900 7.9400 1000.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 100.8300 7.7700 150.00 INE121H07BU4 IL FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 99.9900 8.2300 80.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.2500 9.6000 504.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.7500 0.0000 1.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 100.2500 0.0000 500.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.7500 0.0000 1.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 31-Dec-30 101.1749 0.0000 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.9400 6.2500 5.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.49% 21-Jan-31 111.6600 6.2000 1.00 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORPOR 7.39% 08-Feb-31 110.9800 6.1800 0.50 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.0800 7.6700 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 113.9500 6.0000 10.00 INE020B07HT0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.62% 24-Sep-33 121.2900 6.2500 0.30 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 128.6500 6.0000 10.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.5000 11.8500 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 102.0200 0.0000 26.00 INE101A08070 MAHINDRA N MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 105.5700 9.0300 200.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 97.2000 5.6500 4.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.8500 0.0000 30.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 101.0500 9.0000 500.00 INE894F08095 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 31-Dec-99 105.0200 0.0000 25.00 NSE === INE069I07249 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.00% 17-Apr-17 100.0593 7.9099 700.00 INE093J07718 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-Apr-17 166.9700 0.0000 2.50 INE814H07158 ADANI POWER LIMITED - 05-May-17 102.6493 8.3505 2110.00 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 05-Jun-17 100.4349 6.4999 200.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 100.5865 6.2500 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.4422 6.5002 250.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.4721 6.5001 350.00 INE752E07DQ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-17 100.5682 6.2500 50.00 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 20-Jun-17 100.4487 6.4999 100.00 INE523E07CM3 L & T FINANCE LTD SR-G OPT-1 8.90% 26-Jun-17 100.3518 6.8001 750.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.4544 6.7000 1000.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.4544 6.7000 1000.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.4715 6.7001 1000.00 INE001A07MT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR-- 14-Jul-17 127.8402 6.7000 500.00 INE093J07858 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 08-Aug-17 160.1100 0.0000 2.50 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.8738 6.6200 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8819 6.5550 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.9358 6.8900 50.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.0652 6.8900 50.00 INE093J07AN8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Nov-17 149.5000 0.0000 12.50 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 15-Nov-17 103.7727 7.0500 350.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 15-Nov-17 103.7727 7.1460 100.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 29-Jan-18 121.8718 9.0000 3.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.5033 7.4000 50.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.5033 7.4000 50.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 101.9641 8.1550 830.00 INE850M07079 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LIMIT 11.15% 13-Mar-18 101.5365 9.2870 1200.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7.87% 26-Mar-18 100.3157 7.5000 250.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7.87% 26-Mar-18 100.3090 7.5150 500.00 INE202B07FG5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 26-Jun-18 101.0182 8.4766 250.00 INE093J07DD3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 13-Jul-18 122.3760 0.0000 2.50 INE522D07941 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Jul-18 100.7285 9.5950 40.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.3777 7.1600 1000.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.9104 7.2000 33.00 INE881J08128 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 12.00% 27-Sep-18 101.6700 10.6000 1.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.0866 7.1300 500.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.0927 7.1300 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.7929 7.0600 450.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.7668 7.0600 850.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.3906 7.1100 350.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.8048 7.1700 200.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.4080 7.2200 50.00 INE756I07AT9 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.63% 17-Jan-19 99.8065 7.7200 750.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.83% 12-Mar-19 101.7341 7.8200 100.00 INE093J07HR4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Mar-19 113.4440 0.0000 2.50 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.0770 7.2600 1250.00 INE615S07024 STERLITE POWER GRID VENTURES LTD 10.40% 15-Apr-19 100.2441 10.2500 1000.00 INE093J07IK7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 30-Apr-19 117.0000 0.0000 3.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.2748 7.2600 1000.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 103.5360 7.3500 40.00 INE477L07610 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 9.50% 22-Jul-19 100.4344 8.0400 400.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0303 7.2282 300.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.6637 8.6900 250.00 INE216P07118 AU HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 10-Oct-19 100.0672 9.6300 600.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.2500 11.6973 2.00 INE261F08758 NABARD 6.80% 03-Mar-20 99.8415 6.9400 500.00 INE261F08790 NABARD - 20-Mar-20 100.0681 6.9000 250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.38% 27-Apr-20 102.3910 7.4700 20.00 INE270O08033 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 2.00% 30-Apr-20 100.0507 9.7000 2000.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 99.9917 7.2500 350.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.1662 7.9200 100.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 99.9917 7.2500 250.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.2452 7.4700 36.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 101.2603 7.5000 120.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.1189 7.3800 250.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.0000 7.2100 500.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.4503 7.2600 350.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 103.4052 7.4200 50.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-20 103.3645 7.2300 1500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.4138 7.3730 250.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 102.9643 7.4100 1000.00 INE191H07250 PVR LIMITED 8.05% 02-Apr-21 100.0000 8.3480 100.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 105.4697 7.6199 40.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.6973 7.4600 100.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 102.4200 7.8900 2.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.6973 7.4600 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 98.7375 7.4800 1500.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 98.8500 10.0700 7.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.3292 7.5100 2800.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.5330 7.4650 500.00 INE197P07086 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.50% 20-Mar-22 100.0500 9.4786 40.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 102.9500 8.7700 1509.00 INE660A08BO7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Sep-22 107.4975 8.5000 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.40% 25-Oct-22 100.8929 7.4000 250.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.40% 27-Nov-22 101.0713 7.4000 650.00 INE020B07GY2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 25-Mar-23 102.0000 6.4500 0.50 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.3834 7.6000 3400.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 100.1808 8.2700 200.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.3455 8.1500 3650.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2100 9.1800 135.60 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.6765 7.8500 100.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.08% 23-Nov-23 100.4218 8.9700 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 107.0437 8.4000 500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.0000 9.7932 1.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 109.2500 7.7802 150.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 4.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 101.9516 7.8500 350.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.9329 7.7750 18.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 102.8300 7.5800 1.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 10.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 13-May-26 102.7500 7.9053 500.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.44% 01-Jun-26 103.0900 7.9400 20.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.7500 9.1600 60.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.9800 9.1200 80.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.5455 7.8500 2000.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.4475 7.8650 1050.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.8300 9.1600 77.00 INE235P07506 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.43% 01-Oct-26 100.7039 8.3019 500.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 95.6107 7.8796 100.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 95.6107 7.8800 100.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 96.8775 7.7778 500.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 99.8900 7.7600 1250.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 99.4274 7.8250 250.00 INE896W08012 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF IND 7.90% 03-Mar-27 101.3131 7.8500 500.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.85% 06-Mar-27 100.9281 7.8570 1200.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.8027 7.7200 500.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.8027 7.7201 500.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 100.8271 7.7700 150.00 INE202E07245 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.12% 24-Mar-27 100.0000 8.1135 250.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 100.8600 8.1100 273.00 INE121H07BU4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.0000 8.2245 280.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.5 BD PERP 9.50% - 99.4882 9.6244 1000.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% - 98.8500 10.5800 1000.00 INE148I07HB2 INDIABULLS HOUSING FINANCE -- - 100.0000 8.0856 1000.00 INE975F07FR4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS 22-Feb-19 100.3267 7.8000 500.00 INE296A07OZ1 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 15-Jun-20 99.9509 7.8650 500.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% - 100.5008 9.0000 150.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% - 100.5500 9.0600 130.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% - 100.0000 9.2020 50.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% - 99.9900 9.1500 20.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% - 98.7439 11.2700 11.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% - 101.0700 11.2000 11.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 102.3964 10.3400 8.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% - 101.6074 10.7000 6.00 INE093J07KJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Aug-19 114.5400 0.0000 6.00 INE093J07MG7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 30-Jul-19 115.0000 0.0000 3.50 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95 BD PERPETU 9.95% - 100.5000 9.8100 3.00 INE093J07LF1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - - 113.4450 0.0000 3.00 INE121A07KT2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - - 100.2618 7.0999 1000.00 INE814H07141 ADANI POWER - 24-APR-17 102.6506 8.3690 500.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.3160 6.1500 56.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.0800 9.5300 10.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.0000 7.6800 2250.00 INE945S07207 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-35 100.8800 9.3500 150.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 100.8800 9.3500 200.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 100.8800 9.3500 100.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 100.8800 9.3500 150.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.0497 9.0000 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.2717 11.2700 7.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.9641 11.4500 5.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4100 10.2100 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange