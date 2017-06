Nov 25 Below is a summary of Friday's Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Friday's So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 28,378.9 110,912.9 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 77 435 GOVERNMENT SECURITIES Friday's So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 20,977.9 67,079.9 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 53 267 NON-GOVERNMENT SECURITIES Friday's So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 7,400.0 43,806.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 23 165 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%)

(mln rupees) ---Traded value---

> 1 cr -------------------------------------------------------------------- India Govt. Dated-Securities ---------------------------- 7.83%, 2018 4,600.00 8.81 Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- Feb 24, 2012 3,400.00 8.80 182-Days (maturing on) ---------------------- Jan 06, 2012 2,500.00 8.90 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%)

(mln rupees) ---Traded value---

> 1 cr -------------------------------------------------------------------- Institutions Non-SLR Bond ------------------------- 9.45%, EXIM 2014 1,250.00 9.55 9.60%, EXIM 2014 1,200.00 9.59 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 9.70%, RECL 2012 900.00 9.88 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED

TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD -------------------------------------------------------------------------------------

---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED

TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- Corporate Debentures -------------------- 8.40%, CAI 2012* 1 100.00 98.5908 98.5908 98.5908 98.5908 10.0806 10.40%, CHOI 2013A 1 50.00 99.9557 99.9557 99.9557 99.9557 10.4455 9.45%, HDFC 2013* 1 250.00 99.3689 99.3689 99.3689 99.3689 10.0000 9.70%, HDFC 2016* 1 50.00 99.3566 99.3566 99.3566 99.3566 9.8636 9.90%, HDFC 2021* 1 50.00 100.3262 100.3262 100.3262 100.3262 9.8169 Total 5 500.00 Corporate Deep Discount Debentures ---------------------------------- 0.00%, HDFC 2012A* 1 800.00 112.7437 112.7437 112.7437 112.7437 9.9933 0.00%, HDFC 2013B* 1 50.00 104.2663 104.2663 104.2663 104.2663 9.5710 Total 2 850.00 NBFC Perpetual Bond ------------------- TPOW (RESET) 1 1.00 104.5000 104.5000 104.5000 104.5000 10.6318 Total 1 1.00 Central Government Floating Rate Bond ------------------------------------- FRB 2020 (RESET)** 1 1000.00 93.0000 93.0000 93.0000 93.0000 9.3923 Total 1 1000.00 Central Government Goi Dated Securities --------------------------------------- 7.83%, 2018 13 4600.00 95.3200 95.2300 95.2500 95.2957 8.8074 8.79%, 2021 12 900.00 99.9250 99.5800 99.7800 99.7769 8.8227 8.08%, 2022 1 100.00 94.4500 94.4500 94.4500 94.4500 8.8927 9.15%, 2024 8 900.00 101.3900 101.1000 101.3000 101.2974 8.9777 8.28%, 2027 1 50.00 93.0000 93.0000 93.0000 93.0000 9.1220 Total 35 6550.00 Institutions Non-SLR Bond ------------------------- 9.45%, EXIM 2014* 3 1250.00 99.6161 99.5739 99.5839 99.6042 9.5526 9.60%, EXIM 2014* 2 1200.00 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 9.5930 9.60%, IDFC 2012* 1 250.00 99.7485 99.7485 99.7485 99.7485 9.8385 9.48%, NBRD 2014* 1 250.00 99.8674 99.8674 99.8674 99.8674 9.5081 9.75%, NHB 2014* 1 500.00 100.0712 100.0712 100.0712 100.0712 9.6539 Total 8 3450.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 9.68%, IRFC 2012* 1 300.00 100.1096 100.1096 100.1096 100.1096 9.4781 7.20%, PFC 2012* 1 300.00 98.3784 98.3784 98.3784 98.3784 9.8427 9.22%, PFC 2012* 1 300.00 99.3850 99.3850 99.3850 99.3850 9.7800 7.00%, RECL 2012* 1 700.00 98.5099 98.5099 98.5099 98.5099 9.8666 9.70%, RECL 2012* 2 900.00 99.8269 99.7857 99.7857 99.7949 9.8786 9.38%, RECL 2016* 2 100.00 98.9817 98.9817 98.9817 98.9817 9.6240 Total 8 2600.00 Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- Feb 03, 2012 3 550.00 98.4050 98.4050 98.4050 98.4050 8.8300 Feb 17, 2012 2 2500.00 98.0845 98.0845 98.0845 98.0845 8.8001 Feb 24, 2012 1 3400.00 97.9224 97.9224 97.9224 97.9224 8.8002 Total 6 6450.00 182-Days (maturing on) ---------------------- Mar 02, 2012 1 500.00 97.7658 97.7658 97.7658 97.7658 8.7802 Jan 06, 2012 1 2500.00 99.0580 99.0580 99.0580 99.0580 8.9000 Apr 13, 2012 1 477.90 96.8096 96.8096 96.8096 96.8096 8.7801 May 25, 2012 5 2500.00 95.8764 95.8764 95.8764 95.8764 8.7701 Total 8 5977.90 364-Days (maturing on) ---------------------- Nov 02, 2012 2 500.00 92.5433 92.5433 92.5433 92.5433 8.6500 May 18, 2012 1 500.00 96.0313 96.0313 96.0313 96.0313 8.7700 Total 3 1000.00 * Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. ** Coupon for Government Floating Rate Bond assumed to be follows: Sectype Security Issue Name Coupon GF CG2020 RESET 8.23% Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com