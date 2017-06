Jan 1 Below is a summary of Tuesday's Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Tuesday's So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 64,513.0 113,134.2 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 189 345 GOVERNMENT SECURITIES Tuesday's So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 51,010.0 91,981.2 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 96 194 NON-GOVERNMENT SECURITIES Tuesday's So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 13,503.0 21,153.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 93 151 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- India Govt. Dated-Securities ---------------------------- 8.15%, 2022A 15,600.00 7.99 8.20%, 2025 8,050.00 8.08 8.33%, 2026 7,200.00 8.09 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.90%, PFC 2014A 1,350.00 8.85 Corporate Debentures -------------------- 9.55%, HIND 2022A 1,300.00 9.23 9.60%, HIND 2022 1,150.00 9.23 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- Banks Bond ---------- 8.99%, IDBI 2027* 1 100.00 100.3984 100.3984 100.3984 100.3984 8.9332 8.93%, OBC 2022* 4 900.00 100.1953 100.1301 100.1783 100.1714 8.8936 9.35%, UBI 2018* 2 753.00 102.0124 102.0124 102.0124 102.0124 8.8600 Total 7 1753.00 Corporate Debentures -------------------- 9.20%, HDFC 2014* 2 500.00 99.7229 99.6917 99.7229 99.7073 9.3400 9.60%, HDFC 2014A* 1 200.00 100.2943 100.2943 100.2943 100.2943 9.3200 9.65%, HDFC 2016* 2 150.00 101.0794 101.0794 101.0794 101.0794 9.2500 9.75%, HDFC 2016A* 1 500.00 101.5420 101.5420 101.5420 101.5420 9.2500 9.30%, HDFC 2017* 2 250.00 100.2025 100.0914 100.2025 100.1803 9.2260 9.70%, HDFC 2017A* 2 600.00 101.4168 101.2748 101.4168 101.2985 9.2933 9.55%, HIND 2022* 3 150.00 101.9417 101.6951 101.6951 101.8389 9.2267 9.60%, HIND 2022* 7 1150.00 102.2780 102.0262 102.0262 102.1686 9.2274 9.55%, HIND 2022A* 11 1300.00 101.9520 101.4696 101.7025 101.8502 9.2263 8.48%, LICH 2013A* 1 100.00 99.3063 99.3063 99.3063 99.3063 9.3928 9.37%, LICH 2014* 1 250.00 100.0105 100.0105 100.0105 100.0105 9.3300 9.37%, LICH 2014A* 2 350.00 100.2387 100.1887 100.2387 100.2244 9.3286 9.85%, LICH 2014A* 1 50.00 100.4906 100.4906 100.4906 100.4906 9.3600 9.75%, LICH 2015B* 1 250.00 100.8300 100.8300 100.8300 100.8300 9.3606 9.55%, LICH 2016* 1 100.00 100.9200 100.9200 100.9200 100.9200 9.2500 9.70%, LICH 2016* 1 250.00 101.3815 101.3815 101.3815 101.3815 9.2500 9.75%, LICH 2016* 1 250.00 101.5267 101.5267 101.5267 101.5267 9.2500 9.56%, LICH 2017* 1 100.00 100.8380 100.8380 100.8380 100.8380 9.2824 9.57%, LICH 2017* 2 100.00 100.9147 100.9138 100.9138 100.9143 9.2900 9.25%, LICH 2022* 1 50.00 100.5518 100.5518 100.5518 100.5518 9.1500 2.00%, TML 2014* 2 150.00 125.1717 125.1717 125.1717 125.1717 8.6251 Total 46 6800.00 Central Government GOI Dated Securities --------------------------------------- 7.83%, 2018 1 500.00 98.9800 98.9800 98.9800 98.9800 8.0667 6.35%, 2020 1 300.00 90.8300 90.8300 90.8300 90.8300 8.0915 8.12%, 2020 5 1500.00 101.0300 100.8900 101.0300 101.0042 7.9456 8.19%, 2020 5 2000.00 100.8300 100.7900 100.8200 100.8188 8.0343 7.80%, 2021 1 250.00 98.2600 98.2600 98.2600 98.2600 8.0893 8.15%, 2022A 26 15600.00 101.0900 100.4000 101.0500 101.0502 7.9882 9.15%, 2024 4 850.00 107.3700 107.2200 107.2200 107.3494 8.1687 8.20%, 2025 17 8050.00 100.9900 100.5200 100.9525 100.8880 8.0845 8.33%, 2026 18 7200.00 102.0000 101.8950 101.9850 101.9468 8.0902 6.01%, 2028 1 60.00 81.4303 81.4303 81.4303 81.4303 8.1600 8.97%, 2030 4 2250.00 107.5000 107.4950 107.4950 107.4983 8.1651 8.30%, 2042 3 250.00 101.4400 101.4100 101.4400 101.4200 8.1744 Total 86 38810.00 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 9.75%, IDFC 2014* 1 100.00 100.8786 100.8786 100.8786 100.8786 9.0500 9.30%, IDFC 2016* 1 150.00 100.4338 100.4338 100.4338 100.4338 9.0700 9.32%, NBRD 2014* 1 50.00 100.5751 100.5751 100.5751 100.5751 8.8600 9.6550%, NBRD 2014 1 100.00 101.2961 101.2961 101.2961 101.2961 8.8000 9.65%, NBRD 2014D* 1 50.00 101.1863 101.1863 101.1863 101.1863 8.8900 Total 5 450.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 9.63%, PFC 2014* 2 650.00 101.3161 101.3161 101.3161 101.3161 8.8550 8.90%, PFC 2014A* 5 1350.00 100.0849 100.0676 100.0849 100.0747 8.8459 8.91%, PFC 2017* 1 250.00 100.1064 100.1064 100.1064 100.1064 8.8600 9.36%, PFC 2021* 1 50.00 102.6407 102.6407 102.6407 102.6407 8.8850 8.85%, PGC 2017* 1 50.00 99.9594 99.9594 99.9594 99.9594 8.8400 8.85%, PGC 2019* 2 100.00 99.9209 99.9209 99.9209 99.9209 8.8500 8.85%, PGC 2020* 2 100.00 99.9079 99.9079 99.9079 99.9079 8.8500 8.85%, PGC 2021* 2 100.00 99.9079 99.9079 99.9079 99.9079 8.8500 9.25%, PGC 2022A* 1 50.00 102.5438 102.5438 102.5438 102.5438 8.8500 8.85%, PGC 2024* 2 150.00 99.7206 99.7206 99.7206 99.7206 8.8750 8.84%, RECL 2014* 1 650.00 100.0014 100.0014 100.0014 100.0014 8.8000 9.40%, RECL 2017* 3 200.00 101.8334 101.8334 101.8334 101.8334 8.8600 9.35%, RECL 2022* 2 100.00 102.7288 102.4123 102.7288 102.5706 8.9150 9.02%, RECL 2022A* 10 700.00 101.0183 100.9214 101.0183 100.9606 8.8589 Total 35 4500.00 State Government Development Loan --------------------------------- 8.93%, KER 2022A 1 100.00 101.2075 101.2075 101.2075 101.2075 8.7450 8.90%, MAH 2022A 1 50.00 101.0282 101.0282 101.0282 101.0282 8.7400 9.01%, WB 2022 1 100.00 101.3300 101.3300 101.3300 101.3300 8.8032 Total 3 250.00 Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- Mar 14, 2013 1 400.00 98.4451 98.4451 98.4451 98.4451 8.1198 Total 1 400.00 364-Days (maturing on) ---------------------- Oct 04, 2013 5 6550.00 94.3253 94.2817 94.3253 94.2924 8.0341 Apr 08, 2013 1 5000.00 97.9090 97.9090 97.9090 97.9090 8.1199 Total 6 11550.00 * Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com