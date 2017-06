Jan 3 Below is a summary of Thursday's Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Thursday's So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 96,409.1 293,563.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 299 848 GOVERNMENT SECURITIES Thursday's So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 76,744.1 231,240.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 159 458 NON-GOVERNMENT SECURITIES Thursday's So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 19,665.0 62,323.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 140 390 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- India Govt. Dated-Securities ---------------------------- 8.07%, 2017A 15,950.00 7.91 8.15%, 2022A 14,200.00 7.97 8.20%, 2025 12,750.00 8.05 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Corporate Debentures -------------------- 9.60%, HDFC 2015A 1,650.00 9.23 Corporate Debentures -------------------- 9.37%, LICH 2014A 1,250.00 9.25 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.90%, PFC 2014A 1,100.00 8.81 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- Banks Bond ---------- 8.93%, OBC 2022* 5 750.00 100.3534 100.2577 100.3212 100.3235 8.8697 Total 5 750.00 Corporate Debentures -------------------- 9.55%, HDFC 2013* 1 50.00 99.9513 99.9513 99.9513 99.9513 9.4073 9.18%, HDFC 2014* 2 300.00 99.8237 99.8237 99.8237 99.8237 9.2500 8.25%, HDFC 2015* 1 250.00 97.9437 97.9437 97.9437 97.9437 9.2300 8.30%, HDFC 2015* 1 250.00 97.8957 97.8957 97.8957 97.8957 9.2500 9.58%, HDFC 2015* 2 750.00 100.6950 100.6950 100.6950 100.6950 9.2300 9.68%, HDFC 2015* 1 250.00 100.7835 100.7835 100.7835 100.7835 9.2171 9.60%, HDFC 2015A* 5 1650.00 100.7168 100.6721 100.6721 100.7141 9.2312 9.60%, HDFC 2016* 1 50.00 100.9003 100.9003 100.9003 100.9003 9.2300 9.30%, HDFC 2017* 4 750.00 100.2384 100.2011 100.2011 100.2135 9.2167 9.55%, HIND 2022* 3 550.00 102.2509 102.2509 102.2509 102.2509 9.1600 9.55%, HIND 2022A* 8 700.00 102.2643 101.9982 101.9982 102.1043 9.1855 9.70%, LICH 2013* 1 200.00 99.9856 99.9856 99.9856 99.9856 9.4132 9.70%, LICH 2013A* 2 700.00 100.2770 100.2744 100.2744 100.2761 9.2288 10.20%, LICH 2014* 2 610.00 101.1710 101.1579 101.1579 101.1633 9.2059 9.76%, LICH 2014* 1 100.00 100.7116 100.7116 100.7116 100.7116 9.3300 9.37%, LICH 2014A* 5 1250.00 100.3543 100.3531 100.3531 100.3536 9.2500 9.23%, LICH 2022* 4 500.00 100.3901 100.3901 100.3901 100.3901 9.1600 9.25%, LICH 2022* 1 50.00 100.5500 100.5500 100.5500 100.5500 9.1500 10.25%, RGTI 2021* 1 150.00 102.8594 102.8594 102.8594 102.8594 9.7200 11.45%, RIL 2013* 1 250.00 102.1824 102.1824 102.1824 102.1824 8.7405 8.10%, SUNF 2013* 1 250.00 99.3224 99.3224 99.3224 99.3224 9.4229 9.70%, SUNF 2014* 1 250.00 99.8452 99.8452 99.8452 99.8452 9.7500 2.00%, TML 2014* 1 100.00 125.2296 125.2296 125.2296 125.2296 8.6025 Total 50 9960.00 Corporate Deep Discount Debentures ---------------------------------- 0.00%, TMF 2014Q* 2 250.00 87.3259 87.3259 87.3259 87.3259 9.7618 Total 2 250.00 Central Government Goi Dated Securities --------------------------------------- 6.07%, 2014 1 150.00 97.7655 97.7655 97.7655 97.7655 7.8200 7.17%, 2015 1 2500.00 98.5500 98.5500 98.5500 98.5500 7.8302 7.99%, 2017 1 100.00 99.9900 99.9900 99.9900 99.9900 7.9921 8.07%, 2017A 20 15950.00 100.6400 100.5500 100.6400 100.5886 7.9118 6.35%, 2020 1 300.00 91.0650 91.0650 91.0650 91.0650 8.0451 8.19%, 2020 4 1850.00 100.9000 100.8400 100.9000 100.8595 8.0268 8.15%, 2022A 26 14200.00 101.2750 101.0500 101.2600 101.1884 7.9671 9.15%, 2024 2 500.00 107.5800 107.5800 107.5800 107.5800 8.1392 8.20%, 2025 25 12750.00 101.3450 101.0400 101.1600 101.1257 8.0544 8.33%, 2026 28 10950.00 102.3675 102.0500 102.2500 102.1362 8.0673 8.97%, 2030 4 650.00 107.8900 107.5300 107.8900 107.6369 8.1508 8.28%, 2032 1 100.00 101.3000 101.3000 101.3000 101.3000 8.1432 8.33%, 2036 1 100.00 101.6000 101.6000 101.6000 101.6000 8.1745 8.83%, 2041 17 2700.00 107.1300 106.7500 107.1300 106.8662 8.2049 8.30%, 2042 2 100.00 101.7250 101.6600 101.6600 101.6925 8.1502 Total 134 62900.00 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 9.00%, EXIM 2019* 3 250.00 101.7151 101.6480 101.7151 101.6793 8.6254 8.87%, EXIM 2022* 1 150.00 100.1881 100.1881 100.1881 100.1881 8.8250 8.88%, EXIM 2022* 2 200.00 100.4170 100.3529 100.4170 100.3850 8.8050 8.93%, EXIM 2022* 1 50.00 100.7215 100.7215 100.7215 100.7215 8.8100 9.05%, EXIM 2022* 1 50.00 101.2008 101.2008 101.2008 101.2008 8.8365 9.14%, EXIM 2022* 1 50.00 101.8861 101.8861 101.8861 101.8861 8.8200 7.95%, IDFC 2014* 1 100.00 98.7790 98.7790 98.7790 98.7790 8.9000 9.10%, IDFC 2017* 1 200.00 100.0469 100.0469 100.0469 100.0469 9.0588 Total 11 1050.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.75%, HPCL 2015* 1 50.00 99.9528 99.9528 99.9528 99.9528 8.7500 8.92%, HUD 2017* 1 100.00 99.6333 99.6333 99.6333 99.6333 8.9977 8.50%, PFC 2014* 1 200.00 99.4144 99.4144 99.4144 99.4144 8.8300 8.85%, PFC 2014* 3 700.00 99.9993 99.9516 99.9993 99.9891 8.8164 9.63%, PFC 2014* 2 100.00 101.3890 101.3890 101.3890 101.3890 8.8100 8.90%, PFC 2014A* 5 1100.00 100.1344 100.1011 100.1344 100.1314 8.8118 7.95%, PFC 2016* 1 250.00 97.6049 97.6049 97.6049 97.6049 8.8328 8.91%, PFC 2017* 2 400.00 100.2941 100.2184 100.2941 100.2657 8.8175 9.27%, PFC 2017* 4 350.00 101.5427 101.4497 101.5416 101.5027 8.8307 9.28%, PFC 2017* 1 300.00 101.8456 101.8456 101.8456 101.8456 8.8000 9.70%, PFC 2018* 2 100.00 103.7890 103.6284 103.6284 103.7087 8.8625 9.36%, PFC 2021* 1 100.00 102.7881 102.7881 102.7881 102.7881 8.8600 8.90%, PGC 2014* 1 150.00 100.2123 100.2123 100.2123 100.2123 8.6302 8.90%, PGC 2015 1 25.00 100.1758 100.1758 100.1758 100.1758 8.7689 8.85%, PGC 2016* 1 50.00 100.0132 100.0132 100.0132 100.0132 8.8200 8.85%, PGC 2017* 2 100.00 100.0332 99.9960 100.0332 100.0146 8.8250 8.85%, PGC 2018* 3 150.00 100.0516 99.9856 99.9856 100.0151 8.8283 9.35%, PGC 2018* 1 100.00 102.2620 102.2620 102.2620 102.2620 8.8000 8.85%, PGC 2019* 5 230.00 100.0685 99.8702 99.9941 99.9998 8.8339 8.85%, PGC 2020* 3 150.00 100.0709 100.0168 100.0709 100.0348 8.8267 8.85%, PGC 2021* 3 150.00 100.0852 99.9959 99.9959 100.0358 8.8283 8.85%, PGC 2022* 4 200.00 100.1630 100.0024 100.0024 100.0747 8.8238 8.85%, PGC 2023* 1 50.00 100.1104 100.1104 100.1104 100.1104 8.8200 8.85%, PGC 2024* 1 50.00 100.1121 100.1121 100.1121 100.1121 8.8200 8.85%, PGC 2025* 1 50.00 100.1223 100.1223 100.1223 100.1223 8.8200 8.85%, PGC 2026* 1 50.00 100.1317 100.1317 100.1317 100.1317 8.8200 8.85%, PGC 2027* 1 50.00 100.1402 100.1402 100.1402 100.1402 8.8200 8.84%, RECL 2014* 4 1000.00 100.1117 100.1117 100.1117 100.1117 8.7300 9.25%, RECL 2017* 5 650.00 101.6242 101.5868 101.5868 101.6041 8.7854 9.40%, RECL 2017* 2 200.00 102.0885 102.0517 102.0517 102.0701 8.7950 9.07%, RECL 2018* 1 100.00 100.8410 100.8410 100.8410 100.8410 8.8550 9.02%, RECL 2022A* 7 400.00 101.2752 101.1133 101.2104 101.2165 8.8191 Total 72 7655.00 State Government Development Loan --------------------------------- 8.84%, GUJ 2022 2 500.00 100.8215 100.8215 100.8215 100.8215 8.7100 9.23%, GUJ 2022 1 50.00 103.0063 103.0063 103.0063 103.0063 8.7450 8.93%, KER 2022A 1 100.00 101.3385 101.3385 101.3385 101.3385 8.7250 8.90%, KRN 2022 1 100.00 101.1085 101.1085 101.1085 101.1085 8.7300 8.85%, TN 2022 2 450.00 100.8864 100.7000 100.8864 100.8036 8.7227 8.92%, WB 2022 4 1425.10 100.9438 100.9100 100.9100 100.9224 8.7733 Total 11 2625.10 Treasury Bill ------------- 182-Days (maturing on) ---------------------- Feb 01, 2013 1 500.00 99.3825 99.3825 99.3825 99.3825 8.0996 Jul 04, 2013 1 250.00 96.1705 96.1705 96.1705 96.1705 8.0300 Jun 20, 2013 1 919.00 96.4477 96.4477 96.4477 96.4477 8.0500 Total 3 1669.00 364-Days (maturing on) ---------------------- Oct 04, 2013 1 1050.00 94.4209 94.4209 94.4209 94.4209 7.9000 Dec 12, 2013 5 4500.00 93.1667 93.1567 93.1667 93.1623 7.8332 Oct 18, 2013 4 3000.00 94.1685 94.1585 94.1585 94.1635 7.8828 Dec 26, 2013 1 1000.00 92.8713 92.8713 92.8713 92.8713 7.8699 Total 11 9550.00 * Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. 