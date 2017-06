Jan 10 Below is a summary of Thursday's Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Thursday's So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 60,060.8 185,739.8 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 222 693 GOVERNMENT SECURITIES Thursday's So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 46,255.8 140,574.8 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 115 382 NON-GOVERNMENT SECURITIES Thursday's So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 13,805.0 45,165.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 107 311 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- India Govt. Dated-Securities ---------------------------- 8.15%, 2022A 9,900.00 7.88 8.33%, 2026 7,700.00 7.95 8.20%, 2025 5,550.00 7.94 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 8.95%, NHB 2015 1,000.00 8.77 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 9.40%, RECL 2017 900.00 8.74 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.84%, RECL 2014 750.00 8.74 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- Banks Bond ---------- 8.93%, OBC 2022* 2 300.00 100.9282 100.9282 100.9282 100.9282 8.7750 Total 2 300.00 Corporate Debentures -------------------- 10.50%, FICC 2015* 2 500.00 100.2025 100.1825 100.2025 100.1925 10.4042 9.55%, HDFC 2013* 1 50.00 100.0006 100.0006 100.0006 100.0006 9.2064 7.95%, HDFC 2014* 2 150.00 98.4472 98.4239 98.4239 98.4394 9.2167 9.18%, HDFC 2014* 3 550.00 99.8519 99.8208 99.8519 99.8491 9.2318 9.55%, HDFC 2015* 1 50.00 100.5848 100.5848 100.5848 100.5848 9.2500 9.60%, HDFC 2015A* 1 50.00 100.6665 100.6665 100.6665 100.6665 9.2500 9.75%, HDFC 2016A* 1 100.00 101.8132 101.8132 101.8132 101.8132 9.1600 9.55%, HIND 2022* 1 100.00 103.0283 103.0283 103.0283 103.0283 9.0350 9.60%, HIND 2022* 3 500.00 103.2861 103.1268 103.1268 103.2542 9.0550 9.55%, HIND 2022A* 8 700.00 103.0487 102.9222 103.0171 102.9900 9.0443 8.95%, IBS 2020* 1 250.00 99.2935 99.2935 99.2935 99.2935 9.0600 8.26%, LICH 2015* 2 500.00 97.8367 97.8367 97.8367 97.8367 9.2300 9.75%, LICH 2015* 1 250.00 101.2136 101.2136 101.2136 101.2136 9.2200 9.55%, LICH 2016* 2 500.00 101.0660 101.0660 101.0660 101.0660 9.2000 9.23%, LICH 2022 1 30.00 100.8938 100.8938 100.8938 100.8938 9.0800 9.25%, LICH 2023* 1 100.00 101.4949 101.4949 101.4949 101.4949 9.0100 10.25%, RGTI 2021* 1 300.00 103.9605 103.9605 103.9605 103.9605 9.5300 2.00%, TISC 2022* 3 700.00 90.1226 89.9095 90.1226 90.0617 9.7186 2.00%, TML 2014* 1 200.00 125.5019 125.5019 125.5019 125.5019 8.5311 TPOW 2072 (RESET)* 1 50.00 101.2929 101.2929 101.2929 101.2929 10.6063 Total 37 5630.00 Corporate Deep Discount Debentures ---------------------------------- 0.00%, HDFC 2017E* 1 50.00 102.2364 102.2364 102.2364 102.2364 8.9306 Total 1 50.00 Central Government Goi Dated Securities --------------------------------------- 8.07%, 2017A 4 3500.00 100.8800 100.8050 100.8750 100.8400 7.8430 7.83%, 2018 1 50.00 99.4500 99.4500 99.4500 99.4500 7.9557 8.12%, 2020 1 250.00 101.6400 101.6400 101.6400 101.6400 7.8361 8.19%, 2020 4 5500.00 101.3700 101.3000 101.3300 101.3089 7.9426 8.79%, 2021 2 100.00 104.7400 104.5800 104.7400 104.6600 8.0394 8.13%, 2022 3 600.00 100.8000 100.7700 100.7700 100.7958 8.0075 8.15%, 2022A 34 9900.00 101.8400 101.6100 101.6900 101.7339 7.8840 9.15%, 2024 1 100.00 108.2200 108.2200 108.2200 108.2200 8.0573 8.20%, 2025 15 5550.00 102.1200 101.9600 102.1200 102.0559 7.9377 8.33%, 2026 16 7700.00 103.1350 102.9350 103.0400 103.0968 7.9516 8.26%, 2027 1 50.00 101.8250 101.8250 101.8250 101.8250 8.0440 8.28%, 2027 1 50.00 102.1500 102.1500 102.1500 102.1500 8.0260 8.97%, 2030 2 350.00 108.9000 108.8600 108.9000 108.8714 8.0261 7.95%, 2032 1 50.00 99.3473 99.3473 99.3473 99.3473 8.0150 8.28%, 2032 1 50.00 102.1500 102.1500 102.1500 102.1500 8.0563 8.33%, 2036 1 50.00 102.7250 102.7250 102.7250 102.7250 8.0680 8.83%, 2041 2 300.00 108.2700 108.2100 108.2700 108.2600 8.0860 8.30%, 2042 7 1600.00 102.8800 102.7900 102.7900 102.8744 8.0464 Total 97 35750.00 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 8.88%, EXIM 2022* 1 50.00 100.8308 100.8308 100.8308 100.8308 8.7350 8.93%, EXIM 2022* 1 50.00 101.1680 101.1680 101.1680 101.1680 8.7400 8.94%, EXIM 2022* 1 100.00 101.2214 101.2214 101.2214 101.2214 8.7450 9.04%, EXIM 2022* 1 200.00 101.7486 101.7486 101.7486 101.7486 8.7475 9.30%, EXIM 2022B* 1 250.00 103.2287 103.2287 103.2287 103.2287 8.7600 9.75%, IDFC 2014* 1 250.00 101.0397 101.0397 101.0397 101.0397 8.9213 10.05%, NBRD 2014* 1 75.00 101.7585 101.7585 101.7585 101.7585 8.6000 9.6550%, NBRD 2014 1 250.00 101.4332 101.4332 101.4332 101.4332 8.7000 9.18%, NBRD 2017* 1 250.00 101.4765 101.4765 101.4765 101.4765 8.7130 8.95%, NHB 2015* 2 1000.00 100.3857 100.3857 100.3857 100.3857 8.7689 Total 11 2475.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 7.70%, HPCL 2013* 1 250.00 99.5940 99.5940 99.5940 99.5940 9.2052 7.45%, IRFC 2014* 1 50.00 98.8515 98.8515 98.8515 98.8515 8.4015 8.20%, IRFC 2014* 2 100.00 99.7513 99.7513 99.7513 99.7513 8.4023 8.75%, IRFC 2026* 1 100.00 101.4228 101.4228 101.4228 101.4228 8.5661 9.40%, PFC 2013* 2 250.00 100.0724 99.9972 100.0724 100.0122 8.9895 8.85%, PFC 2014* 3 250.00 100.0736 100.0112 100.0184 100.0280 8.7890 8.91%, PFC 2017* 2 100.00 100.5252 100.5157 100.5252 100.5205 8.7488 9.01%, PFC 2017* 1 350.00 100.4702 100.4702 100.4702 100.4702 8.7352 9.27%, PFC 2017* 1 50.00 101.7943 101.7943 101.7943 101.7943 8.7500 9.40%, PFC 2017* 1 50.00 102.2027 102.2027 102.2027 102.2027 8.7500 9.52%, PFC 2017* 1 150.00 100.8885 100.8885 100.8885 100.8885 9.0077 9.36%, PFC 2021* 1 50.00 103.4102 103.4102 103.4102 103.4102 8.7550 8.84%, PGC 2014* 1 100.00 100.2377 100.2377 100.2377 100.2377 8.5700 8.90%, PGC 2014* 1 50.00 100.2136 100.2136 100.2136 100.2136 8.6295 8.90%, PGC 2015* 1 50.00 100.2359 100.2359 100.2359 100.2359 8.7386 9.30%, PGC 2016A* 1 50.00 101.6140 101.6140 101.6140 101.6140 8.7000 8.85%, PGC 2018* 2 150.00 100.4873 100.4660 100.4873 100.4731 8.7233 8.85%, PGC 2019* 2 100.00 100.5119 100.5112 100.5112 100.5116 8.7300 8.85%, PGC 2020* 1 50.00 100.5608 100.5608 100.5608 100.5608 8.7300 8.85%, PGC 2021* 1 50.00 100.5592 100.5592 100.5592 100.5592 8.7400 8.85%, PGC 2022* 1 50.00 100.7042 100.7042 100.7042 100.7042 8.7250 8.85%, PGC 2026* 2 100.00 100.5200 100.5200 100.5200 100.5200 8.7700 8.85%, PGC 2027* 2 100.00 100.5431 100.5431 100.5431 100.5431 8.7700 8.84%, RECL 2014* 5 750.00 100.1219 100.0910 100.1219 100.0951 8.7373 8.45%, RECL 2015* 1 100.00 99.3858 99.3858 99.3858 99.3858 8.7500 9.38%, RECL 2016* 1 200.00 101.7000 101.7000 101.7000 101.7000 8.7802 9.25%, RECL 2017* 4 250.00 101.8028 101.7281 101.7654 101.7654 8.7400 9.40%, RECL 2017* 7 900.00 102.3007 102.2272 102.2640 102.2498 8.7439 9.48%, RECL 2021* 1 50.00 104.2443 104.2443 104.2443 104.2443 8.7345 9.02%, RECL 2022A* 5 500.00 101.7881 101.6253 101.6253 101.7262 8.7395 Total 56 5350.00 State Government Development Loan --------------------------------- 9.23%, GUJ 2022 1 250.00 103.9311 103.9311 103.9311 103.9311 8.6000 8.93%, KER 2022 1 150.00 102.3300 102.3300 102.3300 102.3300 8.5723 8.90%, TN 2022 1 250.00 102.1211 102.1211 102.1211 102.1211 8.5700 8.92%, WB 2022 2 250.00 101.6500 101.6500 101.6500 101.6500 8.6615 Total 5 900.00 Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- Apr 11, 2013 3 1805.80 98.0608 98.0608 98.0608 98.0608 8.0201 Feb 21, 2013 4 1500.00 99.1094 99.1094 99.1094 99.1094 7.9998 Total 7 3305.80 182-Days (maturing on) ---------------------- Jul 04, 2013 3 2100.00 96.3529 96.3397 96.3529 96.3472 7.9529 Total 3 2100.00 364-Days (maturing on) ---------------------- Jan 09, 2014 1 1500.00 92.7525 92.7525 92.7525 92.7525 7.8569 Jun 14, 2013 1 1500.00 96.7467 96.7467 96.7467 96.7467 7.9700 Jul 26, 2013 1 1200.00 95.9107 95.9107 95.9107 95.9107 7.9400 Total 3 4200.00 * Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com