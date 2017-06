Jan 31 Below is a summary of Thursday's Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Thursday's So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 31,662.8 141,823.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 80 494 GOVERNMENT SECURITIES Thursday's So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 21,262.8 101,927.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 37 263 NON-GOVERNMENT SECURITIES Thursday's So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 10,400.0 39,896.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 43 231 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- India Govt. Dated-Securities ---------------------------- 8.15%, 2022A 3,550.00 7.89 8.33%, 2026 2,956.00 8.00 Treasury Bill ------------- 364-Days (maturing on) ---------------------- Jan 23, 2014 7,903.40 7.81 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Corporate Debentures -------------------- 9.20%, RBXY 2015 1,250.00 9.08 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.84%, RECL 2014 1,100.00 8.77 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 9.48%, IDFC 2013A 1,000.00 11.53 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- Corporate Debentures -------------------- 10.05%, BMW 2015* 1 250.00 101.1702 101.1702 101.1702 101.1702 9.4500 9.25%, HDFC 2013* 1 700.00 100.0218 100.0218 100.0218 100.0218 9.2835 9.20%, HDFC 2014* 1 250.00 99.8366 99.8366 99.8366 99.8366 9.2500 9.55%, HIND 2022* 1 50.00 102.4997 102.4997 102.4997 102.4997 9.1200 8.75%, LICH 2013* 1 50.00 99.6099 99.6099 99.6099 99.6099 9.2006 9.76%, LICH 2014* 2 500.00 100.9018 100.9018 100.9018 100.9018 9.2000 9.75%, LICH 2015B* 1 250.00 101.2820 101.2820 101.2820 101.2820 9.1500 9.57%, LICH 2017* 1 50.00 101.5850 101.5850 101.5850 101.5850 9.1000 9.70%, LICH 2017A* 1 50.00 101.9648 101.9648 101.9648 101.9648 9.1000 9.20%, RBXY 2015* 5 1250.00 100.2248 100.2248 100.2248 100.2248 9.0800 9.30%, SUNF 2013* 1 250.00 99.7567 99.7567 99.7567 99.7567 9.6078 9.75%, SUNF 2013C* 1 250.00 99.9293 99.9293 99.9293 99.9293 9.6820 SUNF 2014 (RESET)* 1 350.00 100.5238 100.5238 100.5238 100.5238 8.9402 Total 18 4250.00 Central Government Goi Dated Securities --------------------------------------- 8.12%, 2020 3 500.00 101.5100 101.3900 101.3900 101.4740 7.8623 8.15%, 2022A 8 3550.00 101.7450 101.6750 101.6800 101.7057 7.8865 9.15%, 2024 1 100.00 108.0050 108.0050 108.0050 108.0050 8.0812 8.20%, 2025 2 1000.00 101.6700 101.6700 101.6700 101.6700 7.9857 8.33%, 2026 10 2956.00 102.7400 102.5900 102.6100 102.6942 7.9981 8.97%, 2030 1 100.00 108.1900 108.1900 108.1900 108.1900 8.0927 8.30%, 2040 2 350.00 102.4000 102.3500 102.4000 102.3643 8.0833 Total 27 8556.00 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 8.83%, EXIM 2023* 2 300.00 100.2701 100.2701 100.2701 100.2701 8.7800 9.48%, IDFC 2013A* 1 1000.00 100.2038 100.2038 100.2038 100.2038 11.5332 9.57%, IDFC 2015B* 1 250.00 101.3138 101.3138 101.3138 101.3138 8.9000 8.83%, NBRD 2015A* 1 100.00 100.0717 100.0717 100.0717 100.0717 8.7764 9.75%, NHB 2014* 1 200.00 100.0767 100.0767 100.0767 100.0767 9.6025 Total 6 1850.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.91%, PFC 2017* 1 250.00 100.6284 100.6284 100.6284 100.6284 8.7151 9.27%, PFC 2017* 2 650.00 101.9707 101.8970 101.8970 101.9424 8.7026 9.28%, PFC 2017* 1 250.00 102.1214 102.1214 102.1214 102.1214 8.7154 8.85%, PGC 2018* 3 750.00 100.8237 100.8237 100.8237 100.8237 8.6400 9.30%, PGC 2023* 1 50.00 103.4642 103.4642 103.4642 103.4642 8.7587 9.33%, PGC 2023* 1 50.00 103.8200 103.8200 103.8200 103.8200 8.7600 8.84%, RECL 2014* 5 1100.00 100.0455 99.9535 99.9535 100.0371 8.7655 9.25%, RECL 2017* 1 100.00 101.5573 101.5573 101.5573 101.5573 8.7900 9.28%, RECL 2017* 1 250.00 101.9152 101.9152 101.9152 101.9152 8.6800 9.40%, RECL 2017* 2 800.00 102.4000 102.3273 102.4000 102.3546 8.7073 9.35%, RECL 2022* 1 50.00 103.3521 103.3521 103.3521 103.3521 8.7900 Total 19 4300.00 Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- May 02, 2013 1 150.00 98.0798 98.0798 98.0798 98.0798 7.9399 Total 1 150.00 364-Days (maturing on) ---------------------- May 17, 2013 1 250.00 97.7641 97.7641 97.7641 97.7641 7.9502 Mar 21, 2013 1 250.00 98.9718 98.9718 98.9718 98.9718 7.8998 Feb 22, 2013 2 2903.40 99.5475 99.5475 99.5475 99.5475 7.9006 Jan 23, 2014 3 7903.40 92.9360 92.9133 92.9133 92.9216 7.8101 Jul 26, 2013 1 250.00 96.3417 96.3417 96.3417 96.3417 7.9199 May 31, 2013 1 1000.00 97.4674 97.4674 97.4674 97.4674 7.9699 Total 9 12556.80 * Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com