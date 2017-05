Mar 4 Below is a summary of Wednesday's Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Wednesday's So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 27,410.0 67,147.6 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 76 198 GOVERNMENT SECURITIES Wednesday's So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 18,900.0 47,435.6 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 27 87 NON-GOVERNMENT SECURITIES Wednesday's So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 8,510.0 19,712.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 49 111 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- Jun 04, 2015 3,000.00 8.22 Treasury Bill ------------- 364-Days (maturing on) ---------------------- Nov 12, 2015 2,500.00 7.94 Dec 10, 2015 2,500.00 8.00 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.36%, PFC 2020 1,100.00 8.31 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 9.15%, EXIM 2022 910.00 8.09 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.70%, PGC 2023 650.00 8.17 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- Banks Bond ---------- 8.29%, SBP 2025* 2 300.00 100.3836 100.3174 100.3174 100.3726 8.2217 Total 2 300.00 Corporate Debentures -------------------- 9.55%, HIND 2022* 1 50.00 102.7174 102.7174 102.7174 102.7174 9.0000 9.70%, LICH 2016* 1 250.00 101.5215 101.5215 101.5215 101.5215 8.6700 9.75%, LICH 2016* 1 400.00 101.5785 101.5785 101.5785 101.5785 8.6700 9.69%, LICH 2017* 1 150.00 101.7174 101.7174 101.7174 101.7174 8.6111 9.0770%, LICH 2018* 1 150.00 101.1852 101.1852 101.1852 101.1852 8.6000 8.60%, LICH 2020* 1 100.00 100.0403 100.0403 100.0403 100.0403 8.5650 9.9723%, SUNF 2015* 1 250.00 100.1715 100.1715 100.1715 100.1715 9.4084 10.32%, SUNF 2018* 3 500.00 103.3365 103.3365 103.3365 103.3365 9.1002 Total 10 1850.00 Central Government Floating Rate Bond ------------------------------------- 2020 (RESET)** 1 1000.00 97.4200 97.4200 97.4200 97.4200 9.2295 Total 1 1000.00 Central Government Goi Dated Securities --------------------------------------- 7.83%, 2018 1 500.00 100.2500 100.2500 100.2500 100.2500 7.7334 7.80%, 2020 1 500.00 100.2200 100.2200 100.2200 100.2200 7.7436 8.08%, 2022 1 250.00 101.6500 101.6500 101.6500 101.6500 7.7807 8.35%, 2022 1 200.00 103.2422 103.2422 103.2422 103.2422 7.7500 7.16%, 2023 1 100.00 96.2400 96.2400 96.2400 96.2400 7.7857 8.40%, 2024 5 2400.00 104.8450 104.6900 104.6900 104.8035 7.6714 8.20%, 2025 5 2250.00 103.1963 103.0500 103.0800 103.0637 7.7682 8.24%, 2027 1 350.00 103.7259 103.7259 103.7259 103.7259 7.7550 8.26%, 2027 1 350.00 103.9264 103.9264 103.9264 103.9264 7.7600 8.60%, 2028 1 1000.00 107.5300 107.5300 107.5300 107.5300 7.6815 8.32%, 2032 1 500.00 105.5200 105.5200 105.5200 105.5200 7.7363 8.83%, 2041 1 150.00 111.8000 111.8000 111.8000 111.8000 7.7740 9.23%, 2043 1 250.00 116.8800 116.8800 116.8800 116.8800 7.7545 Total 21 8800.00 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 9.15%, EXIM 2022* 1 910.00 105.6618 105.6618 105.6618 105.6618 8.0900 8.83%, EXIM 2023* 1 100.00 103.6374 103.6374 103.6374 103.6374 8.1700 8.65%, IDFC 2020* 1 200.00 100.5953 100.5953 100.5953 100.5953 8.4800 Total 3 1210.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.80%, FCI 2028* 1 600.00 106.6771 106.6771 106.6771 106.6771 7.9500 8.30%, GAIL 2022* 2 100.00 100.9917 100.4723 100.9917 100.7320 8.1500 8.30%, GAIL 2023* 3 300.00 100.4723 100.4723 100.4723 100.4723 8.2093 8.30%, GAIL 2024* 3 300.00 100.4723 100.4723 100.4723 100.4723 8.2165 8.30%, GAIL 2025* 3 300.00 100.4723 100.4723 100.4723 100.4723 8.2206 8.83%, IRFC 2023* 1 300.00 103.8419 103.8419 103.8419 103.8419 8.1500 8.70%, NHPC 2018* 1 50.00 101.2234 101.2234 101.2234 101.2234 8.2000 9.80%, PFC 2016* 2 550.00 102.1330 102.1330 102.1330 102.1330 8.2100 9.52%, PFC 2017* 1 50.00 102.0568 102.0568 102.0568 102.0568 8.4000 8.36%, PFC 2020* 5 1100.00 100.4085 100.0000 100.0000 100.1857 8.3063 8.65%, PFC 2024* 4 550.00 102.9953 102.7928 102.7928 102.8360 8.2052 8.70%, PGC 2023* 5 650.00 103.0269 103.0069 103.0269 103.0147 8.1687 8.20%, PGC 2025* 1 100.00 100.3864 100.3864 100.3864 100.3864 8.1300 8.93%, PGC 2025* 1 100.00 105.2787 105.2787 105.2787 105.2787 8.1500 8.27%, RECL 2025* 1 100.00 100.7174 100.7174 100.7174 100.7174 8.1650 Total 34 5150.00 Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- Jun 04, 2015 1 3000.00 97.9918 97.9918 97.9918 97.9918 8.2199 Total 1 3000.00 Treasury Bill ------------- 364-Days (maturing on) ---------------------- Dec 10, 2015 1 2500.00 94.2179 94.2179 94.2179 94.2179 7.9999 Nov 12, 2015 1 2500.00 94.8030 94.8030 94.8030 94.8030 7.9400 Jan 21, 2016 2 1100.00 93.5079 93.4848 93.4848 93.4901 7.8931 Total 4 6100.00 (*) Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. ** Coupon for Government Floating Rate Bond assumed to be follows : Sectype Security Issue Name Coupon GF CG2020 RESET 8.65%