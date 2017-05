Mar 11 Below is a summary of Wednesday's Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Wednesday's So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 67,073.9 112,534.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 97 221 GOVERNMENT SECURITIES Wednesday's So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 60,300.0 91,328.7 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 58 118 NON-GOVERNMENT SECURITIES Wednesday's So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 6,773.9 21,205.3 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 39 103 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Treasury Bill ------------- 364-Days (maturing on) ---------------------- Nov 26, 2015 17,750.00 8.08 Oct 15, 2015 9,750.00 8.07 Nov 12, 2015 8,000.00 8.03 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 9.11%, PFC 2017 1,150.00 8.44 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 8.65%, EXIM 2017 1,000.00 8.69 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 9.20%, NBRD 2015 750.00 9.06 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. Corporate Debentures -------------------- 8.95%, HDFC 2020* 1 50.00 101.5127 101.5127 101.5127 101.5127 8.5700 9.70%, LICH 2017* 1 250.00 101.8870 101.8870 101.8870 101.8870 8.6700 9.69%, LICH 2017A* 3 350.00 101.8315 101.7733 101.7733 101.8149 8.6619 TCFS 2016 (RESET)* 1 250.00 99.9000 99.9000 99.9000 99.9000 9.5019 Total 6 900.00 Corporate Deep Discount Debentures ---------------------------------- CITI 2016U (RESET) 1 7.50 113.3300 113.3300 113.3300 113.3300 0.0000 CITI 2017J (RESET) 1 1.00 122.4800 122.4800 122.4800 122.4800 0.0000 Total 2 8.50 Central Government Floating Rate Bond ------------------------------------- 2020 (RESET)** 1 1000.00 97.3600 97.3600 97.3600 97.3600 9.2447 Total 1 1000.00 Central Government Goi Dated Securities --------------------------------------- 7.83%, 2018 2 500.00 100.0900 100.0700 100.0900 100.0800 7.7965 8.12%, 2020 1 200.00 101.2000 101.2000 101.2000 101.2000 7.8522 8.27%, 2020 1 250.00 101.9200 101.9200 101.9200 101.9200 7.8119 8.40%, 2024 4 900.00 104.3475 104.3050 104.3250 104.3175 7.7417 8.26%, 2027 1 350.00 103.2773 103.2773 103.2773 103.2773 7.8400 8.28%, 2027 4 2500.00 103.5500 103.5125 103.5200 103.5290 7.8323 8.97%, 2030 2 900.00 110.1406 110.1406 110.1406 110.1406 7.8350 9.20%, 2030 6 1700.00 112.1889 111.9958 112.0923 112.0554 7.8438 8.28%, 2032 4 350.00 104.1707 104.1707 104.1707 104.1707 7.8300 8.32%, 2032 2 1000.00 104.5500 104.5500 104.5500 104.5500 7.8350 8.24%, 2033 5 5000.00 104.7000 104.7000 104.7000 104.7000 7.7575 7.40%, 2035 1 500.00 97.0000 97.0000 97.0000 97.0000 7.6931 8.33%, 2036 3 1500.00 104.8000 104.8000 104.8000 104.8000 7.8597 8.30%, 2040 6 4000.00 105.5815 105.4775 105.5815 105.5165 7.7957 8.83%, 2041 1 2000.00 110.8712 110.8712 110.8712 110.8712 7.8500 8.30%, 2042 4 900.00 105.7456 105.7456 105.7456 105.7456 7.7900 9.23%, 2043 1 1000.00 115.5769 115.5769 115.5769 115.5769 7.8550 Total 48 23550.00 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 8.65%, EXIM 2017* 1 1000.00 99.8257 99.8257 99.8257 99.8257 8.6921 9.85%, EXIM 2017* 1 50.00 103.1094 103.1094 103.1094 103.1094 8.0966 8.15%, EXIM 2025* 1 500.00 100.6167 100.6167 100.6167 100.6167 8.0496 9.20%, NBRD 2015* 1 750.00 99.9823 99.9823 99.9823 99.9823 9.0563 8.18%, NBRD 2020 1 20.00 100.3098 100.3098 100.3098 100.3098 8.0901 Total 5 2320.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 9.95%, FCI 2022* 1 100.00 110.6498 110.6498 110.6498 110.6498 7.8999 8.30%, GAIL 2022* 1 50.00 100.6400 100.6400 100.6400 100.6400 8.1662 8.30%, GAIL 2025* 1 50.00 100.6400 100.6400 100.6400 100.6400 8.1945 8.83%, IRFC 2023* 1 100.00 104.0761 104.0761 104.0761 104.0761 8.1100 8.54%, NHPC 2027 1 10.40 102.4288 102.4288 102.4288 102.4288 8.2100 8.40%, NPC 2025* 2 535.00 102.4984 102.3944 102.4984 102.4819 8.0420 9.80%, PFC 2016* 1 250.00 101.9053 101.9053 101.9053 101.9053 8.3500 9.11%, PFC 2017* 5 1150.00 101.2581 101.2581 101.2581 101.2581 8.4400 9.27%, PFC 2017* 2 100.00 101.6955 101.6955 101.6955 101.6955 8.4200 8.95%, PFC 2018* 2 150.00 101.7195 101.7195 101.7195 101.7195 8.2700 8.36%, PFC 2020* 2 250.00 100.0000 99.9900 99.9900 99.9940 8.3533 8.90%, PGC 2017* 1 50.00 101.3641 101.3641 101.3641 101.3641 8.1000 9.28%, RECL 2017* 2 300.00 101.7814 101.7814 101.7814 101.7814 8.2200 9.02%, RECL 2019A* 2 100.00 102.3386 102.3386 102.3386 102.3386 8.3200 8.27%, RECL 2022* 1 250.00 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 8.2772 8.27%, RECL 2025* 1 100.00 99.9509 99.9509 99.9509 99.9509 8.2800 Total 26 3545.40 Treasury Bill ------------- 364-Days (maturing on) ---------------------- Nov 12, 2015 2 8000.00 94.8887 94.8887 94.8887 94.8887 8.0250 Oct 15, 2015 2 9750.00 95.4192 95.4192 95.4192 95.4192 8.0749 Jan 21, 2016 1 250.00 93.5569 93.5569 93.5569 93.5569 7.9800 Nov 26, 2015 4 17750.00 94.5774 94.5774 94.5774 94.5774 8.0800 Total 9 35750.00 (*) Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. ** Coupon for Government Floating Rate Bond assumed to be follows : Sectype Security Issue Name Coupon GF CG2020 RESET 8.65%