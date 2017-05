Jun 21 Below is a summary of Tuesday's Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Tuesday's So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 34,949.1 43,840.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 144 219 GOVERNMENT SECURITIES Tuesday's So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 24,300.0 29,800.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 45 65 NON-GOVERNMENT SECURITIES Tuesday's So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 10,649.1 14,040.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 99 154 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- India Govt. Dated-Securities ---------------------------- 7.59%, 2026 3,750.00 7.49 7.88%, 2030 3,500.00 7.76 8.08%, 2022 2,000.00 7.59 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 9.16%, PFC 2016 1,550.00 7.30 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 7.65%, NBRD 2019B 1,150.00 7.69 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.97%, RECL 2016 1,150.00 7.11 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- Banks Bond ---------- 10.75%, False 3 3.00 101.1830 99.8364 101.1830 100.2853 10.6667 Total 3 3.00 Corporate Debentures -------------------- 9.65%, CHOI 2018* 1 100.00 100.8151 100.8151 100.8151 100.8151 9.1500 9.20%, CHOI 2019A* 3 350.00 100.0512 100.0505 100.0505 100.0510 9.1500 1.43%, HDFC 2017* 1 1000.00 95.0219 95.0219 95.0219 95.0219 8.4000 8.50%, HDFC 2018* 1 150.00 99.9865 99.9865 99.9865 99.9865 8.4900 9.70%, LICH 2017A* 1 50.00 101.0557 101.0557 101.0557 101.0557 8.5076 8.73%, LICH 2020A* 1 100.00 100.7483 100.7483 100.7483 100.7483 8.5050 8.55%, RJIC 2018* 3 1000.00 100.9381 100.9192 100.9381 100.9334 8.0337 Total 11 2750.00 Corporate Deep Discount Debentures ---------------------------------- CCFI 2017X (RESET) 2 5.50 108.1200 108.1200 108.1200 108.1200 0.0000 CITI 2017D (RESET) 24 35.00 139.6500 139.6500 139.6500 139.6500 0.0000 CITI 2017E (RESET) 18 24.10 144.6500 144.6500 144.6500 144.6500 0.0000 CITI 2017M (RESET) 16 21.00 129.6100 129.6100 129.6100 129.6100 0.0000 CITI 2017N (RESET) 5 10.50 135.6100 135.6100 135.6100 135.6100 0.0000 0.00%, HDFC 2017B* 1 750.00 149.9935 149.9935 149.9935 149.9935 8.4000 Total 66 846.10 Central Government Goi Dated Securities --------------------------------------- 6.05%, 2019 1 500.00 96.8654 96.8654 96.8654 96.8654 7.2400 7.80%, 2020 2 500.00 101.3900 101.3700 101.3700 101.3800 7.3788 8.08%, 2022 2 2000.00 102.3300 102.3300 102.3300 102.3300 7.5937 8.15%, 2022A 1 300.00 102.6443 102.6443 102.6443 102.6443 7.5900 7.16%, 2023 1 1000.00 97.5700 97.5700 97.5700 97.5700 7.6169 8.40%, 2024 2 2000.00 104.0500 104.0500 104.0500 104.0500 7.7160 7.59%, 2026 8 3750.00 100.7400 100.6150 100.6700 100.6907 7.4865 8.60%, 2028 1 250.00 105.9000 105.9000 105.9000 105.9000 7.8296 7.59%, 2029 4 950.00 99.1925 99.0200 99.1300 99.0754 7.7030 7.88%, 2030 5 3500.00 101.0700 100.9700 100.9700 101.0000 7.7581 7.73%, 2034 2 1000.00 99.3900 99.3900 99.3900 99.3900 7.7927 8.30%, 2042 3 700.00 104.4115 104.4112 104.4112 104.4114 7.9000 8.17%, 2044 4 850.00 103.3042 103.2900 103.3042 103.3014 7.8767 8.13%, 2045 1 150.00 103.1400 103.1400 103.1400 103.1400 7.8538 Total 37 17450.00 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 7.65%, NBRD 2019B* 1 1150.00 99.9917 99.9917 99.9917 99.9917 7.6900 8.06%, SIDB 2019* 1 250.00 100.5708 100.5708 100.5708 100.5708 7.8000 Total 2 1400.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.80%, FCI 2028* 3 600.00 103.4068 103.4068 103.4068 103.4068 8.3200 8.10%, NTPC 2026* 1 50.00 99.6841 99.6841 99.6841 99.6841 8.1400 9.16%, PFC 2016* 1 1550.00 100.1314 100.1314 100.1314 100.1314 7.3000 7.85%, PFC 2019* 2 500.00 99.7336 99.7333 99.7333 99.7335 7.9400 8.36%, PFC 2020* 4 850.00 100.9008 100.9008 100.9008 100.9008 8.0400 8.65%, PFC 2024* 1 400.00 101.8618 101.8618 101.8618 101.8618 8.3150 8.98%, PFC 2024* 2 250.00 103.7329 103.7329 103.7329 103.7329 8.3200 8.97%, RECL 2016* 1 1150.00 100.2846 100.2846 100.2846 100.2846 7.1100 8.57%, RECL 2024* 1 200.00 101.6338 101.6338 101.6338 101.6338 8.2900 8.11%, RECL 2025* 1 100.00 99.0621 99.0621 99.0621 99.0621 8.2400 Total 17 5650.00 State Government Development Loan --------------------------------- 8.46%, MAH 2021* 1 750.00 102.0646 102.0646 102.0646 102.0646 7.9200 8.79%, MAH 2021* 1 50.00 103.7048 103.7048 103.7048 103.7048 7.9450 8.44%, MAH 2024* 1 50.00 102.4046 102.4046 102.4046 102.4046 8.0400 8.36%, WB 2021* 1 1000.00 101.6680 101.6680 101.6680 101.6680 7.9300 8.55%, WB 2021* 1 1000.00 102.5360 102.5360 102.5360 102.5360 7.9350 Total 5 2850.00 Treasury Bill ------------- 182-Days (maturing on) ---------------------- Dec 15, 2016* 1 1000.00 96.8071 96.8071 96.8071 96.8071 6.8400 Total 1 1000.00 Treasury Bill ------------- 364-Days (maturing on) ---------------------- Apr 27, 2017* 1 2000.00 94.5188 94.5188 94.5188 94.5188 6.8448 Total 1 2000.00 Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- Jul 07, 2016* 1 1000.00 99.7275 99.7275 99.7275 99.7275 6.5900 Total 1 1000.00 (*) Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. 