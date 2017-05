Jul 28 Below is a summary of Thursday's Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Thursday's So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 42,522.9 133,922.6 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 151 400 GOVERNMENT SECURITIES Thursday's So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 22,771.4 89,793.1 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 61 181 NON-GOVERNMENT SECURITIES Thursday's So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 19,751.5 44,129.5 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 90 219 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- India Govt. Dated-Securities ---------------------------- 7.95%, 2032 2,000.00 7.41 7.59%, 2029 1,800.00 7.32 Treasury Bill ------------- 364-Days (maturing on) ---------------------- Jan 19, 2017 2,000.00 6.68 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 7.98%, NBRD 2019 3,000.00 7.38 Banks Bond ---------- 8.49%, IDFB 2024 1,000.00 8.20 Corporate Debentures -------------------- 8.46%, HDFC 2026 800.00 8.17 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- Banks Bond ---------- 8.40%, CANB 2026A* 1 250.00 102.2116 102.2116 102.2116 102.2116 8.0500 8.49%, IDFB 2024* 1 1000.00 101.5919 101.5919 101.5919 101.5919 8.2000 9.05%, OBC 2026* 1 250.00 101.6534 101.6534 101.6534 101.6534 8.7835 Total 3 1500.00 Banks Perpetual Bond -------------------- 11.50%, False* 9 300.00 104.0000 101.4961 102.1500 101.7085 11.2140 11.00%, False* 4 750.00 98.7027 98.7027 98.7027 98.7027 11.2502 11.25%, False* 2 400.00 100.6400 100.6400 100.6400 100.6400 11.0639 Total 15 1450.00 Corporate Debentures -------------------- 8.38%, HDFC 2019* 2 750.00 100.6490 100.6490 100.6490 100.6490 8.1200 9.45%, HDFC 2019* 1 500.00 103.4599 103.4599 103.4599 103.4599 8.1200 8.75%, HDFC 2020* 1 100.00 101.5928 101.5928 101.5928 101.5928 8.1700 8.65%, HDFC 2020C* 3 250.00 101.4861 101.4861 101.4861 101.4861 8.1976 8.46%, HDFC 2026* 3 800.00 101.9513 101.8340 101.8340 101.8780 8.1659 9.00%, IBHF 2018* 1 250.00 99.8647 99.8647 99.8647 99.8647 9.0200 977.05%, LICH 2019 1 50.00 103.5778 103.5778 103.5778 103.5778 8.1252 9.60%, LICH 2019B* 1 50.00 103.0853 103.0853 103.0853 103.0853 8.1240 8.47%, LICH 2020A* 1 250.00 101.0071 101.0071 101.0071 101.0071 8.1500 8.58%, LICH 2024* 2 700.00 101.9059 101.7398 101.9059 101.8584 8.2186 8.47%, LICH 2026* 3 700.00 102.0119 101.7108 102.0119 101.7323 8.1968 8.47%, LICH 2026A* 2 500.00 101.7160 101.5169 101.7160 101.6165 8.2150 9.15%, LT 2016* 1 300.00 100.1141 100.1141 100.1141 100.1141 6.8000 8.10%, RJIC 2019* 1 250.00 100.4443 100.4443 100.4443 100.4443 7.8900 8.10%, RJIC 2019A* 1 250.00 100.4995 100.4995 100.4995 100.4995 7.8800 8.32%, RJIC 2021* 3 550.00 101.0333 100.9524 100.9524 101.0254 8.0518 9.25%, RJIC 2024* 1 100.00 104.8078 104.8078 104.8078 104.8078 8.3800 8.90%, TCFS 2018A* 1 550.00 100.7276 100.7276 100.7276 100.7276 8.4500 Total 29 6900.00 Corporate Deep Discount Debentures ---------------------------------- CITI 2017F (RESET) 3 3.00 139.8800 139.8800 139.8800 139.8800 0.0000 CITI 2017G (RESET) 4 4.50 144.8800 144.8800 144.8800 144.8800 0.0000 CITI 2017H (RESET) 1 4.00 149.5500 149.5500 149.5500 149.5500 0.0000 Total 8 11.50 Central Government Goi Dated Securities --------------------------------------- 8.12%, 2020 1 1760.00 103.9300 103.9300 103.9300 103.9300 7.0531 7.68%, 2023 2 1000.00 102.7650 102.7600 102.7650 102.7625 7.1888 8.40%, 2024 1 50.00 106.7600 106.7600 106.7600 106.7600 7.2704 7.72%, 2025 6 1500.00 102.9100 102.8050 102.9100 102.8613 7.2725 7.59%, 2026 5 1500.00 102.5000 102.3800 102.5000 102.4550 7.2261 8.15%, 2026 1 50.00 105.7200 105.7200 105.7200 105.7200 7.3472 8.33%, 2026 1 50.00 106.4800 106.4800 106.4800 106.4800 7.3971 8.26%, 2027 1 250.00 106.3980 106.3980 106.3980 106.3980 7.4000 8.28%, 2027 5 1050.00 106.6500 106.2900 106.6500 106.3988 7.4239 7.59%, 2029 6 1800.00 102.2750 102.0200 102.2600 102.2172 7.3165 7.61%, 2030 2 1000.00 102.9450 102.9400 102.9450 102.9425 7.2665 7.88%, 2030 3 1100.00 105.0100 104.9450 105.0100 104.9859 7.2951 7.95%, 2032 5 2000.00 105.0159 105.0159 105.0159 105.0159 7.4100 7.73%, 2034 1 100.00 103.4500 103.4500 103.4500 103.4500 7.3829 8.30%, 2040 1 1000.00 109.0019 109.0019 109.0019 109.0019 7.4850 8.83%, 2041 3 800.00 115.2000 114.9800 115.2000 115.1175 7.4890 8.17%, 2044 1 500.00 108.2400 108.2400 108.2400 108.2400 7.4653 Total 45 15510.00 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 9.33%, EXIM 2018* 2 300.00 103.6658 103.6621 103.6658 103.6652 7.4600 9.70%, EXIM 2018* 1 100.00 104.5289 104.5289 104.5289 104.5289 7.4600 7.98%, NBRD 2019* 3 3000.00 101.3344 101.3344 101.3344 101.3344 7.3754 8.05%, NBRD 2019* 1 500.00 100.5018 100.5018 100.5018 100.5018 7.8010 7.56%, NHB 2019* 1 500.00 100.0753 100.0753 100.0753 100.0753 7.5057 9.20%, SIDB 2017* 1 250.00 101.0453 101.0453 101.0453 101.0453 7.0850 Total 9 4650.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 7.65%, IRFC 2019* 1 750.00 100.6942 100.6942 100.6942 100.6942 7.4100 8.33%, IRFC 2019* 3 600.00 102.3181 102.2707 102.3181 102.2905 7.3728 8.05%, NTPC 2026* 1 50.00 101.2471 101.2471 101.2471 101.2471 7.8500 9.32%, PFC 2019* 1 600.00 104.7137 104.7137 104.7137 104.7137 7.5600 8.45%, PFC 2020* 1 50.00 102.6827 102.6827 102.6827 102.6827 7.6500 8.70%, PFC 2020A* 1 50.00 103.1799 103.1799 103.1799 103.1799 7.6800 8.55%, PFC 2021* 1 250.00 103.6132 103.6132 103.6132 103.6132 7.6800 8.65%, PFC 2024* 1 250.00 104.4929 104.4929 104.4929 104.4929 7.8798 9.30%, PGC 2019A* 2 90.00 104.9036 104.9036 104.9036 104.9036 7.3600 8.20%, PGC 2022* 1 50.00 102.3352 102.3352 102.3352 102.3352 7.6400 8.20%, PGC 2025* 3 550.00 102.1389 101.9946 101.9946 102.0679 7.8370 8.40%, PGC 2025* 1 150.00 103.3361 103.3361 103.3361 103.3361 7.8500 9.06%, RECL 2017* 1 500.00 101.8583 101.8583 101.8583 101.8583 7.2800 8.05%, RECL 2018* 1 250.00 101.1329 101.1329 101.1329 101.1329 7.4700 8.37%, RECL 2020* 2 350.00 102.7290 102.5532 102.7290 102.6788 7.5643 8.11%, RECL 2025* 4 600.00 101.5647 101.5001 101.5647 101.5192 7.8570 8.27%, RECL 2025* 1 100.00 102.6181 102.6181 102.6181 102.6181 7.8300 Total 26 5240.00 State Government Development Loan --------------------------------- 8.94%, GUJ 2022* 1 50.00 105.6853 105.6853 105.6853 105.6853 7.6700 7.96%, GUJ 2025* 1 250.00 101.7402 101.7402 101.7402 101.7402 7.6900 7.99%, KER 2025* 1 400.00 102.0732 102.0732 102.0732 102.0732 7.6700 8.29%, KER 2025* 1 1000.00 103.7124 103.7124 103.7124 103.7124 7.7100 7.99%, KRN 2025* 1 381.49 102.0070 102.0070 102.0070 102.0070 7.6800 8.91%, MAH 2022* 1 50.00 105.9386 105.9386 105.9386 105.9386 7.6700 8.28%, MAH 2025* 1 1000.00 103.6484 103.6484 103.6484 103.6484 7.7100 7.96%, MAH 2026* 1 250.00 101.8393 101.8393 101.8393 101.8393 7.6900 8.21%, RAJ 2020* 2 126.60 102.0643 102.0643 102.0643 102.0643 7.5500 8.19%, RAJ 2026* 1 250.00 102.2288 102.2288 102.2288 102.2288 7.8600 8.44%, TN 2024A* 1 50.00 104.2818 104.2818 104.2818 104.2818 7.7300 8.07%, TN 2026* 1 200.00 102.6519 102.6519 102.6519 102.6519 7.6800 8.26%, UP 2022* 1 500.00 102.1555 102.1555 102.1555 102.1555 7.7900 Total 14 4508.09 Treasury Bill ------------- 364-Days (maturing on) ---------------------- Jan 19, 2017* 1 2000.00 96.9138 96.9138 96.9138 96.9138 6.6800 Total 1 2000.00 Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- Sep 01, 2016* 1 753.35 99.4046 99.4046 99.4046 99.4046 6.4300 Total 1 753.35 (*) Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. 