Jan 30 Below is a summary of Monday's Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Monday's So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 32,025.0 32,025.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 75 75 GOVERNMENT SECURITIES Monday's So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 25,620.0 25,620.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 41 41 NON-GOVERNMENT SECURITIES Monday's So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 6,405.0 6,405.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 34 34 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- India Govt. Dated-Securities ---------------------------- 8.30%, 2042 5,500.00 7.23 8.17%, 2044 3,250.00 7.20 6.97%, 2026 2,750.00 6.40 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Banks Bond ---------- 7.95%, HDBK 2026 1,200.00 7.61 Corporate Debentures -------------------- 8.65%, LTFN 2019 750.00 7.85 Corporate Debentures -------------------- 8.00%, HDFC 2018 500.00 7.42 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- Banks Bond ---------- 7.60%, AXBK 2023* 1 100.00 99.9274 99.9274 99.9274 99.9274 7.6000 7.95%, HDBK 2026* 5 1200.00 102.1686 102.1679 102.1679 102.1681 7.6100 7.60%, ICIC 2023* 1 100.00 100.0766 100.0766 100.0766 100.0766 7.5700 Total 7 1400.00 Corporate Debentures -------------------- 9.05%, DHFL 2019* 1 150.00 100.6278 100.6278 100.6278 100.6278 8.7300 9.25%, DHFL 2023* 2 100.00 99.3105 99.3105 99.3105 99.3105 9.3700 8.00%, HDFC 2018* 2 500.00 100.4988 100.4961 100.4961 100.4975 7.4200 8.65%, HDFC 2020C* 2 500.00 103.4497 103.4497 103.4497 103.4497 7.5000 10.10%, IBHF 2018* 1 250.00 101.5065 101.5065 101.5065 101.5065 8.6000 8.35%, LICH 2019* 1 250.00 101.7410 101.7410 101.7410 101.7410 7.5900 8.65%, LTFN 2019 2 750.00 101.7885 101.7885 101.7885 101.7885 7.8500 8.10%, RJIC 2019* 1 250.00 101.8552 101.8552 101.8552 101.8552 7.1500 Total 12 2750.00 Corporate Deep Discount Debentures ---------------------------------- CITF 2018B (RESET) 1 2.50 136.0500 136.0500 136.0500 136.0500 0.0000 CITI 2017Q (RESET) 1 2.50 143.4100 143.4100 143.4100 143.4100 0.0000 Total 2 5.00 Central Government Goi Dated Securities --------------------------------------- 6.84%, 2022 1 250.00 101.6850 101.6850 101.6850 101.6850 6.4890 6.97%, 2026 6 2750.00 104.0700 103.9800 103.9825 104.0259 6.4010 7.59%, 2026 2 1500.00 107.0925 106.9800 106.9800 107.0175 6.5406 8.15%, 2026 1 250.00 109.2000 109.2000 109.2000 109.2000 6.8453 7.61%, 2030 5 2020.00 107.9000 107.6900 107.7200 107.7552 6.7163 7.88%, 2030 1 50.00 108.1500 108.1500 108.1500 108.1500 6.9236 8.32%, 2032 2 2000.00 111.8610 111.8610 111.8610 111.8610 7.0500 7.73%, 2034 3 650.00 106.7616 106.7550 106.7550 106.7591 7.0577 8.33%, 2036 4 2000.00 112.9329 112.9329 112.9329 112.9329 7.0900 8.30%, 2042 4 5500.00 112.5683 112.4405 112.4405 112.4986 7.2255 8.17%, 2044 2 3250.00 111.6409 111.5104 111.6409 111.6309 7.1958 8.13%, 2045 3 2500.00 111.5986 111.5986 111.5986 111.5986 7.1675 Total 34 22720.00 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 8.25%, EXIM 2031* 1 50.00 107.5390 107.5390 107.5390 107.5390 7.3700 8.29%, NBRD 2018* 1 250.00 101.9521 101.9521 101.9521 101.9521 6.6900 Total 2 300.00 Public Sector Unit Tax-Free Bond -------------------------------- 7.21%, IRFC 2022* 2 250.00 105.2235 105.2211 105.2211 105.2225 6.1075 7.35%, IRFC 2031* 2 100.00 111.2612 111.2612 111.2612 111.2612 6.1300 Total 4 350.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 9.52%, PFC 2017* 1 250.00 100.6137 100.6137 100.6137 100.6137 6.5500 8.12%, PFC 2017A* 1 300.00 100.3964 100.3964 100.3964 100.3964 6.5500 8.28%, PFC 2018* 1 150.00 102.0991 102.0991 102.0991 102.0991 6.8000 8.39%, PFC 2018* 1 250.00 101.8987 101.8987 101.8987 101.8987 6.7900 8.53%, PFC 2020* 1 150.00 104.6494 104.6494 104.6494 104.6494 6.9500 8.70%, PGC 2018* 1 250.00 102.6175 102.6175 102.6175 102.6175 6.7000 8.37%, RECL 2020* 1 250.00 104.5157 104.5157 104.5157 104.5157 6.8900 Total 7 1600.00 State Government Development Loan --------------------------------- 8.21%, HARY 2025* 1 50.00 105.5870 105.5870 105.5870 105.5870 7.2875 8.62%, JHAR 2030* 1 50.00 111.2101 111.2101 111.2101 111.2101 7.2800 8.29%, RAJ 2024* 1 50.00 105.6431 105.6431 105.6431 105.6431 7.2875 8.39%, RAJ 2024* 1 100.00 106.0583 106.0583 106.0583 106.0583 7.2825 8.39%, RAJ 2025* 1 50.00 106.6574 106.6574 106.6574 106.6574 7.9631 8.19%, RAJ 2026* 1 100.00 106.1043 106.1043 106.1043 106.1043 7.2800 Total 6 400.00 Treasury Bill ------------- 63-Days (maturing on) ---------------------- Mar 14, 2017* 1 2500.00 99.2990 99.2990 99.2990 99.2990 6.1350 Total 1 2500.00 (*) Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. 