KØBENHAVN, 13. april Nordeas bankdirektør Torben Laustsen benyttede en høring onsdag i Folketinget om skatteunddragelse til at beklage, at bankens afdeling i Nordea International Private Banking i Luxembourg greb sent ind og derpå kun langsomt satte en stopper for kunders skatteunddragelse.

"Vi vil ikke acceptere, at vores bank bliver brugt som platform for skatteunddragelse. Selvom vi reagerede tilbage i efteråret 2009, så ville jeg i dag ønske, at vi havde reageret endnu tidligere og at implementeringen var gået hurtigere", sagde Torben Laustsen til politikerne.

Også Danske Banks chefjurist Flemming Stig Pristed og direktør Jens Lauritzen fra Jyske Bank Private Banking meddelte, at deres banker heller ikke i dag medvirker til skatteunddraglse.

Jens Lauritzen fortalte, at Jyske Bank gennem mange år har opdyrket forretningsområdet med internationale velhavende kunder, der ikke er skattepligtige i Danmark.

Det drejer sig om ca. 9000 kunder fra 100 lande, hvoraf 3000 af dem har deres penge placeret i en filial i København, mens andre 1500 kunder har pengene i bankens filial i Gibraltar.

Disse 9000 kunder har via banken oprettet 1100 selskaber, hvoraf kun 18 er skattepligtige til Danmark. Banken søger især amerikanske kunder, men Jens Lauritzen bedyrede, at Jyske Bank hver gang gør det klart for kunden, at banken ikke medvirker på nogen måde til skatteunddragelse, men tværtimod indberetter kundens økonomiske forhold til den relevante skattemyndighed.

Flemming Stig Pristed fra Danske Bank oplyste, at banken har en procedure til at sikre, at kunden ikke gemmer penge for skattevæsenet. Banken sikrer sig hver gang, at selskaber har reelle kommercielle formål, og at alle relevante tal automatisk indberettes til myndighederne.

Torben Laustsen fra Nordea oplyste, at banken har igangsat en intern undersøgelse efter at den for godt en uge siden kom frem, at Nordea havde været indblandet i kunders skatteunddragelse via advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama. Dens foreløbige resultat peger på, at Nordea International Private Banking i Luxembourg nu alene har et par håndfulde kunder, der er skattepligtige i Norden med offshore-selskaber.

"I dag er vi kede af, at vi ikke hurtigere påtog os den opgave at rapportere til SKAT om renteindtægter, renteudgifter, pensionsindbetalinger og pensionsafkast, formueforhold og ejerforhold. At vi ikke stillede det krav til kunder, at vi ville have lov til at rapportere til myndighederne, hvis de skulle være kunder hos os", sagde Torben Laustsen. (Af Erik Matzen)