KØBENHAVN, 17. marts Danskernes pensionsopsparing steg i fjor med fire mia. kr. til 109,3 mia. kr., ifølge nye tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension. De ser stigningen som et tegn på en fortsat bedre dansk økonomi med stigende beskæftigelse.

"Det er glædeligt, at Danmark er ved at lægge finanskrisen bag sig," siger underdirektør Jan V. Hansen.

Han hæfter sig ved, at når beskæftigelsen falder, så sker det samme for indbetalingerne til pensionsordninger, og at stigningen derfor er et tegn på gode dage i økonomien.

Tallene viser at danskerne i fjor indbetalte 56,3 mia. kr. til livrente-ordninger, hvor kunderne får udbetalinger når de går på pension, og så længe de lever.

Til ratepension blev der betalt 49,9 mia. kr. til ordningen, hvor man skal have udbetalt sin pension man fylder 85 år.

Derimod er der ikke rigtigt kommet gang i indbetalingerne til aldersopsparingen, der fra 2013 afløste kapitalpension. Her var indbetalingerne i fjor kun på 3,1 mia. Kr.

I kapitalpensionens sidste år blev der indbetalt 15,9 mia. kr. til ordningen.

Aldersopsparing adskiller sig fra kapitalpension ved, at der ikke er skattefradrag for opsparingen i indbetalingsåret. Til gengæld er udbetalingen i pensionsårene skattefri. Desuden er den begunstiget af, at skatten på det årlige afkast kun udgør 15,3 pct., hvor skat krævede ca. 37 pct. på kapitalindkomst.

