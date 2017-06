Dec 22Port conditions of Chennai as of Thursday Port summary: Woking Vessels 13 Waiting Vessels 00 Expected Vessels 35 Total Vessles 48 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) An Je Jiang --- GB 20/12 20/12 25/12 1,783 nil nil 8,365 2) Yong Jia Men --- GB 19/12 19/12 26/12 5,627 nil nil 12,361 3) Id Black Sea --- Maize ----- 19/12 26/12 1,570 nil nil 21,430 4) Swaraj Deep --- Genl 28/11 28/11 22/12 nil TOCOM nil 102 5) El Mar victoria --- GB 19/12 19/12 22/12 2,173 nil nil 2,005 6) Kobarid --- Spipe 18/12 18/12 26/12 nil TOCOM nil 1,562 --- S.Coil 18/12 18/12 26/12 nil 2,663 nil 236 --- GB 18/12 18/12 26/12 TOCOM nil nil 11,500 --- Excav 18/12 18/12 26/12 nil TOCOM nil 954 7) Oslo Trader --- Splat 20/12 20/12 26/12 nil 3,174 nil 5,304 --- S.Coil 20/12 20/12 26/12 nil TOCOM nil 1,958 --- Spipe 20/12 20/12 26/12 TOCOM nil nil 7,000 8) Tci Shakti --- LOG 21/12 21/12 23/12 nil 260 nil 458 9) Mesaieed --- C.Oil 19/12 21/12 23/12 nil 38,000 nil 43,067 10) Jag Prachi --- FOIL 16/12 21/12 23/12 nil 7,000 nil 2,000 --- LDO 16/12 21/12 23/12 nil TOCOM nil 3,000 11) Tiger Shark --- Cont 20/12 21/12 23/12 nil nil 571/233491/672 12) Hyundai Stride --- Cont 20/12 21/12 22/12 nil nil 378/544246/501 13) Cma Cgm Violet --- Cont 19/12 21/12 22/12 nil nil 491/2194/479 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** nil nil nil nil nil nil ----- --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) L Amanda SEACONS Cont nil nil 900/900 22/12 2) New Dynamic Seacons Cont nil nil 800/800 22/12 3) Ocean Seagull PUYVAST S.PIPE nil 625 nil 22/12 S.PLAT nil 300 nil 22/12 4) Ambrosia WILHELMS C.OIL nil 73,406 nil 23/12 5) Mol Komati MITSUI Cont nil nil 875/850 23/12 6) Jade Arrow Parekh Cars 3,400 nil nil 23/12 7) Feng Hai JESPA C.POIL nil 1,500 nil 23/12 8) Bunga Teratai AISSA Cont nil nil nil 23/12 9) Cielo De Londra SEAPORT CSFOIL nil 15,000 nil 23/12 10) Arabian Express RELAY Cont nil nil 800/800 23/12 11) Apl Bangkok APL Cont nil nil 800/600 23/12 12) Erin Schulte INTEROCEAN CSFOIL nil 10,500 nil 23/12 13) Tci Surya TCIS Cont nil nil 245/210 23/12 14) Nord Dubai BENLINE S.Scrap nil 29,999 nil 24/12 15) Odigitria JMB nil nil 32,570 nil 24/12 16) Kota Pekarang PIL Cont nil nil nil 25/12 17) Jinyunhe Seacons Cont nil nil 700/700 25/12 18) Mag Way HARI LOG nil 4,700 nil 25/12 19) Tigris SICAL LSTONE nil 51,160 nil 25/12 20) Glendon ATLANTIC P.ACID nil 8,649 nil 25/12 21) Sun Glory ASS Spipe nil 3,103 nil 25/12 Scoil nil 3,147 nil 25/12 22) Cma Cgm Lapis Cma-Agen Cont nil nil 600/600 25/12 23) Siva Ghent JMB Molas 20,000 nil nil 26/12 24) Hai Phong PRADEEP JB Bary 2,800 nil nil 26/12 25) Lavender Ace Parekh Cars nil 122 nil 26/12 26) Eastern Chemi ATLANTIC LOIL 2,400 nil nil 26/12 27) Csav lauca MAERSK Cont nil nil nil 26/12 28) OXL Lotus Everett Spipe 1,500 nil nil 27/12 29) Glovis Prestige Parekh TRUCKS 3,800 nil nil 27/12 CA nil 250 nil 27/12 30) Dubai Ambassador SICAL LSTONE nil 51,725 nil 27/12 31) Morning Glory Iii Atlantic C.OIL nil 94,000 nil 27/12 32) WanHai WANHAI Cont nil nil nil 27/12 33) Sichem Fumi JMC POIL nil 7,500 nil 27/12 34) Four Island GAC C.OIL nil 84,078 nil 27/12 35) Ananya Naree GAC UREA nil 27,316 nil 28/12 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL