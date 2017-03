May 30Port conditions of Visakhapatnam as of Thursday Port summary: Woking Vessels 16 Waiting Vessels 10 Expected Vessels 34 Total Vessles 60 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV VISHVA VIJAY ACTMAG I.ORE CLO 28/05 ----- ----- nil nil nil 67,000 2) MV DORIC PRIDE SAIL C.COAL 30/05 ----- ----- nil nil nil 30,000 3) LPG/C. VENUS GLORYJ.M BAXI & CO LPG 09/05 ----- ----- nil 8,000 nil 4) MV STAR ERACLE SEATRANS Steam Coal 27/05 ----- ----- nil 200 nil 34,800 5) MV TAYSON 4 LOTUS Maize 23/05 ----- ----- 100 nil nil 9,885 6) MV OCEAN STAR IOS Maize 17/05 ----- ----- 2,990 nil nil 19,058 7) MV CHANG PYUNG I.O.S Maize 25/05 ----- ----- nil nil nil 27,500 8) MV TCI PRABHU G.P.R.S.P.L Food Grains 25/05 ----- ----- 857 nil nil 1,046 9) MV BYRON I.O.S Maize 09/05 ----- ----- 1,180 nil nil 18,507 10) MV OTZIAS ATLANTIC Gypsum 19/05 ----- ----- nil 11,000 nil 7,885 11) Barge JUBILEE VI B.S.S Steam Coal 19/05 ----- ----- nil 200 nil 1,800 12) MV APJ AKHIL SEAPOL T.COAL 29/05 ----- ----- 810 nil nil 43,190 13) MV TAMIL SEAPORT Therma 28/05 ----- ----- 10,900 nil nil 22,481 14) MV SPAR TAURUS B.S.S Steam Coal 26/05 ----- ----- nil 4,563 nil 15) MV THOR WIND J.M BAXI & CO R.Phosphate 26/05 ----- ----- nil 5,910 nil 17,608 16) MV ODIGITRIA BENLINE Rock Phos 21/05 ----- ----- nil 6,900 nil 1,189 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Maple AtlantiC Propa nil 22,630 nil ----- 13/05 2) Vinaship Diamond Esskay Steel Blooms 2,000 nil nil ----- 17/05 3) Hellen InteGRAL Palm Met 5,000 nil nil ----- 20/05 4) Sulphur Guardian MRMAPL Molte nil 12,000 nil ----- 21/05 5) MP Panamax Seatrans Steam coal nil 30,000 nil ----- 27/05 6) Yue Hai LoTUS MAize 21,000 nil nil ----- 28/05 7) Karri billi SAIL C.Coal nil 50,000 nil ----- 28/05 8) Core Leader Navship Alumina nil 35,700 nil ----- 28/05 9) Feng Hai Monship C.SOda nil 7,200 nil ----- 28/05 10) Morai Maiden Eshwar S.S CP Coke 30,000 nil nil ----- 29/05 Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Arietta Sree Binni I.ORe 40,000 nil nil 30/05 2) Ocean Melody IOS MAize 30,000 nil nil 30/05 3) Chennai Selvam SEAPORT T.COal 20,000 nil nil 30/05 4) Bali SAIL COking coal nil 50,000 nil 30/05 5) Maersk Drurby Maersk cont nil nil 897/100 30/05 6) Vedika Prem ATLANTIC HSD&SKO nil 38,655 nil 30/05 7) Muroto GAC I.Sand 13,000 nil nil 31/05 8) DR Astro Seaport Crude nil 5,000 nil 31/05 9) Fu Wen Shan Seaways Pillets&pre nil 3,460 nil 31/05 10) Maa Hung Everet t.Logs nil 6,000 nil 31/05 11) Kota Permasan Seaways CONT nil nil 100/100 31/05 12) Aventcum KKT M.Ore nil 35,000 nil 31/05 13) Chandi Prasad Essar I.ORe 110,000 nil nil 01/06 14) While Halo BSS I.Ore 35,000 nil nil 01/06 15) OEL Victory Relay CONT nil nil 250/250 01/06 16) Elina B ADMIRAL Gypsum nil 574,000 nil 01/06 17) Silver Fern Focus CONT nil nil 300/350 01/06 18) Odigitra Eshwar S.S Alumina 30,000 nil nil 02/06 19) Vega Rose Seahorse M.ORe nil 31,450 nil 02/06 20) Gati Pride Synergy T.Logs nil 2,500 nil 02/06 21) Grand Fortuna AS Shipping GB/Baked 2,000 5,770 nil 03/06 22) Flora InteGRAL COking coal nil 80,406 nil 03/06 23) Euro Max BTL CONT nil nil 400/450 03/06 24) Margatia ATLANTIC HSD nil 60,000 nil 03/06 25) Front Glory GAC CRude Oil nil 135,000 nil 03/06 26) Jag Amisha Atlantic HSD nil 40,000 nil 03/06 27) Jag Rishi Sree Binni I.ORe 40,000 nil nil 04/06 28) Valiant Star Jyothi Rock Phos nil 46,700 nil 04/06 29) Anna Elisabeth BSS Steam Coal nil 54,323 nil 04/06 30) Hawk Interocn COking coal nil 49,120 nil 04/06 31) New Creation BSS MAize 30,000 nil nil 05/06 32) Southern Royal JMB Styrene nil 10,000 nil 05/06 33) Hellenic Wind Seatrans Steam Coal nil 70,000 nil 06/06 34) Front Hakata ATLANTIC CRude Oil nil 254,082 nil 08/06 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL