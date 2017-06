May 10- Port conditions of Chennai as of Thursday Port summary: Woking Vessels 09 Waiting Vessels 00 Expected Vessels 33 Total Vessles 42 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) Hr Recognition --- JB Bary 09/0509/0510/05 TOCOM nil nil 4,020 --- Genl 09/0509/0510/05 nil 105 nil COMP --- Genl 09/0509/0510/05 nil 15 nil COMP 2) Carrara Castle --- SCOIL 03/0503/0511/05 nil TOCOM nil 1,902 --- GB 03/0503/0511/05 TOCOM nil nil 3,000 --- HR Coil 03/0503/0511/05 nil 947 nil 2,852 --- Spipe 03/0503/0511/05 nil n.a. nil n.a. 3) Fabulous Sw --- GB 07/05 07/05 11/05 3,854 nil nil 1,377 4) TCI Surya --- CNTR 08/05 08/05 10/05 nil nil 155/90 110 5) Ten Yu Maru --- S.Scrap 07/05 07/05 20/05 nil 4,500 nil 37,812 6) Meghna Pride --- L.Stone 08/05 08/05 13/05 nil 6,800 nil 38,453 7) Genie --- COIL 10/05 10/05 12/05 nil 500 nil 87,232 8) Bux Hill --- CNTR 05/05 08/05 10/05 nil nil 754/608221/224 9) Tiger Pearl --- CNTR 10/05 10/05 11/05 nil nil 52845/694 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** nil nil nil nil nil nil ----- --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Hyundai Stride Hyundai CNTR nil nil 1,000/1,000 10/05 2) Merian Mitsui CNTR nil nil 795/825 10/05 3) Jag Rajul Unicorn LSTone nil 50,434 nil 10/05 4) Sanya NYK Line CNTR nil nil 900/1,000 10/05 5) TCI Arjun TCI LOG/CNTR nil 873 140 10/05 6) Fu Yang Shan Coscto SCOIL nil 5,043 nil 11/05 7) Han Spirit ASS SCOIL nil 13,412 nil 11/05 8) Vitesse Unicorn POIL nil 4,011 nil 11/05 9) Jakara Express Inchape CNTR nil nil 600/550 12/05 10) Jag Rishi SICAL L.STone 50,000 nil nil 12/05 11) Tiger Bridge BTL CNTR nil nil 1,000/1,000 12/05 12) Kota Pekrang PIL CNTR nil nil 1,800/1,800 13/05 13) Leo Authority NYK Line CNTR nil nil 900/1,000 13/05 14) Colorado Highway KSAP Cars 660 nil nil 13/05 15) Golden Brilliance JMC POIL nil 9,300 nil 13/05 16) Swarna Kaveri Atlan-IOC HSD nil 39,906 nil 13/05 17) Izumi NYK Line Splat/SCOIL nil 285/3335 nil 13/05 18) Desh Mahima SCI COIL nil 96,526 nil 13/05 19) Jawaharlal Nehru SCI COIL nil 65,744 nil 13/05 20) APL Bangkok APL CNTR nil nil 1,000/1,000 13/05 21) Maharishi Parash SCI COIL nil 83,500 nil 14/05 22) Jervis Bay Maersk CNTR nil nil 1,200/1,200 14/05 23) Seoul Tower Maersk CNTR nil nil 1,000/1,000 14/05 24) Admire Coral Puyvast SCOIL/Spipe nil 3862/188 nil 14/05 25) St John Victory St John CNTR nil nil 900/1,000 14/05 26) Kobarid ASS SCOIL nil 10,228 nil 14/05 27) Hyundai Vladiv Hyundai CNTR nil nil 700/700 15/05 28) Wan Hai 262 Wan Hai CNTR nil nil 1,000/1,000 15/05 29) Amorgos Warrior Interocn COIL nil 90,863 nil 15/05 30) Jag Padma Atlan-IOC HSD nil 20,023 nil 15/05 31) Desh Suraksha SCI COIL nil 97,468 nil 15/05 32) Super Lady JMC COIL nil 84,185 nil 16/05 33) Aristos Li Ula Spipe 6,000 nil nil 16/05 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL