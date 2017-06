Nov 20Port conditions of Chennai as of Tuesday Port summary: Working Vessels 15 Waiting Vessels 07 Expected Vessels 31 Total Vessels 53 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) Glovis Challenge --- Cars 20/11 20/11 20/11 TOCOM nil nil 3,650 2) Melody --- Wheat 08/11 12/11 22/11 2,390 nil nil 3,945 3) Nancowry --- Genl 18/11 18/11 21/11 nil TOCOM nil 25/25 4) Ikan Jenhar --- SCOIL 18/11 18/11 21/11 nil TOCOM nil 8,233 5) Sea Coral --- SCOIL 19/11 19/11 21/11 nil 60 nil 2,940 6) Cos Cherry --- Urea 14/11 14/11 24/11 nil 4,274 nil 20,834 7) APJ Jai --- L stone 18/11 18/11 22/11 nil 9,958 nil 31,080 8) Great Praise --- L stone 17/11 17/11 20/11 nil 9,172 nil 24,633 9) Feng hai --- POIL 17/11 17/11 20/11 nil 2,375 nil 1,625 10) Histria Prince --- FOIL 12/11 19/11 21/11 4,000 nil nil 31,000 11) Azale Galaxy --- BOIL 19/11 19/11 20/11 nil 480 nil 2,069 12) OS Breeze --- COIL 12/11 18/11 21/11 nil 65,000 nil 42,845 13) Maersk Delano --- CNTR 19/11 19/11 20/11 nil nil 1067/308 133/892 14) Bux Hill --- CNTR 20/11 20/11 21/11 nil nil TOCOM 1200/1200 15) Hyundai Highway --- CNTR 20/11 20/11 21/11 nil nil TOCOM 1000/1000 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Amazon --- COIL nil 139,932 nil 12/11 --- .) nil --- SKO nil 9,905 nil 12/11 --- 2) Birch --- Wheat 23,340 nil nil 17/11 --- 3) Jag Padma --- HSD nil 30,000 nil 18/11 --- 4) Gati Majestic --- CNTR nil nil 132/200 16/11 --- 5) Pratibha Warna --- HSD/MSO nil 20/1100 nil 16/11 --- 6) Marylebone --- L stone nil 1,145 nil 18/11 --- 7) Ikan Serong --- Gypsum nil 43,485 nil 19/11 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Cape Magnus Btl CNTR nil nil 1200/1400 20/11 2) Linde ULA Splat nil 2,027 nil 20/11 3) Lian Shun Hu Atlantic FOIL 70,000 nil nil 21/11 4) Diamond Star ASS Steel/GB 10,000 1,127 nil 21/11 5) Iki NYK SCOIL/Splat nil 3789/111 nil 21/11 6) Coromandel Exsi Seacons CNTR nil nil 800/800 21/11 7) Deskh Sakthi SCI COIL nil 146,513 nil 21/11 8) Jag Praskash SANCO-BPC MSO/HSD nil 4000/15000 nil 21/11 9) Clipper Anne Ex Puyvast GB 3,500 nil nil 22/11 10) TCI Surya TCI CNTR nil nil nil 22/11 11) Star Dream Deblines Oryxl nil 1,921 nil 22/11 12) Wan Hai Wan Hai CNTR nil nil 2000/2000 22/11 13) Navios Meridian Oceawave Sugar nil 16,500 nil 22/11 14) Jaghan Sisters Atlantic MSCALE 140,000 nil nil 22/11 15) Wil Helm Mitusi CNTR nil nil 825/765 23/11 16) Euro Max Ex Cma Btl CNTR nil nil 1400/1400 23/11 17) Swarna Sindhu SCI COIL nil 50,756 nil 23/11 18) Tiger Bridge Btl CNTR nil nil 1400/1400 23/11 19) Ruby T nil CSFOIL nil 8,000 nil 23/11 20) Hoegh Brasilia Merchant Cars 1,994 nil nil 24/11 21) Rio Grande ExpressIncahpe CNTR nil nil 750/850 24/11 22) Stx Chang Xing Parekh Cars nil 9 nil 24/11 23) Ebhrahim Ali H Fairmax B.Metal 1,900 nil nil 24/11 24) Hanjin Vancover Hanjin CNTR nil nil 1100/1100 25/11 25) L Amanda Seacons CNTR nil nil 1100/1100 25/11 26) Maersk Dalton Maersk CNTR nil nil 1200/1200 26/11 27) Safmarine Ngami Maersk CNTR nil nil 1000/1000 26/11 28) Ocean Felcity Orissa Splat/Spipe nil 1348/2236 nil 26/11 29) Pac Athena ULA Spipe 4,907 nil nil 26/11 30) Hyundai Bridge Hyundai CNTR nil nil 1000/1000 27/11 31) Wan Hai Wan Hai CNTR nil nil 2000/2000 27/11 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL