Jul 25- Port conditions of Chennai as of Thursday Port summary: Working Vessels 12 Waiting Vessels 04 Expected Vessels 37 Total Vessels 53 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) Swaraj Dweep Hari Genl 21/07 22/07 25/07 559 nil nil 1 2) Dynamic Ocean SCI Log 24/07 24/07 27/07 nil 1,279 nil 1,121 3) Perun Seaways JB Bary 21/07 22/07 26/07 2,288 nil nil 8,943 4) AS Venetia Unicorn/SicalL sTone 23/07 23/07 28/07 nil 11,399 nil 34,500 5) Common Faith Seatrans Gypsum 22/07 22/07 27/07 nil 8,144 nil 27,456 6) KMTC Challenge Sical Dolomite 23/07 23/07 30/07 nil 12,260 nil 32,026 7) Viaship Sea Admiral/Bsl IOP 22/07 22/07 25/07 nil 3,883 nil 8,317 8) Handy Tankers Atlantic FOIL 21/07 23/07 29/07 1,400 nil nil 33,000 9) Ece Nur Interocn CSFOIL 22/07 24/07 28/07 nil 2,250 nil 13,750 10) Swarna Kalash Atlan-IOC HSd 24/07 24/07 26/07 nil 2,000 nil 22,959 11) Wan Hai Wan Hai CNTR 24/07 24/07 25/07 nil nil 990/168 1010/ 12) Cormandel Ex Sima St John CNTR 24/07 24/07 25/07 nil nil 872/822 78/178 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Crystal Atlan-IOC LOIL 6,000 nil nil 22/07 --- 2) Galaxy Seaports POIL nil 4,896 nil 24/07 --- 3) Yashmi Osm Arena ABHMS Non cargo nil nil nil 08/02 --- 4) Tshd Navayuga Seaports Drdgr nil nil nil 14/06 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) TCI Surya TCI CNTR nil nil 250/200 25/07 2) Jahan Mohini Seatrans Dolomite nil 43,200 nil 25/07 3) DCI Dredger Atlan-IOC Drdgr nil nil nil 25/07 4) Izumo NYK CNTR nil nil 100 25/07 5) OEL Victory Relay CNTR nil nil 300/500 25/07 6) TCI Surya TCI CNTR nil nil 250/200 25/07 7) Jahan Mohini Seatrans Dolomite nil 43,200 nil 25/07 8) DCI Dredger Atlan-IOC Drdgr nil nil nil 25/07 9) Izumo NYK CNTR nil nil 100 25/07 10) OEL Victory Relay CNTR nil nil 300/500 25/07 11) Nancowry A&N Genl 25 25 nil 25/07 12) Star Sea Cosmos Sical L sTone nil 47,128 nil 26/07 13) Swarana Godavari SWLD-CPCL COIL nil 55,000 nil 26/07 14) Hoegh Trident Parekh Cars 4,550 nil nil 26/07 15) Merian Mitsui CNTR nil nil 810/730 26/07 16) Malika Naree GAC SBIL nil 2,299 nil 26/07 17) Tiger Bridge BTL CNTR nil nil 1200/1200 26/07 18) Passat Spring BTL CNTR nil nil 1400/1400 27/07 19) Mediterranean H KSAP Excav/Cars 200 150 nil 27/07 20) TCI XPS TCI CNTR nil nil 150/140 27/07 21) CMA CGM Onyx CMA Agen CNTR nil nil /1000 27/07 22) Buxharmony Chakiat CNTR nil nil 1500/1985 28/07 23) Iwashiro NYK CNTR nil nil 1000/1000 28/07 24) Delphinus NYK Cars/Excav 907/23 nil nil 28/07 25) Maersk Delmont Maersk CNTR nil nil 1000/1000 29/07 26) Nicoline Maersk nil CNTR nil nil 1000/1000 29/07 27) Doris IOSA Cstone 26,500 nil nil 29/07 28) Diamond Star ASS SCOIL 10,000 9,476 nil 29/07 29) Nordic Harrier GAC COIL nil 132,000 nil 29/07 30) Jag Prakash Sanco-BPC HSd nil 20,000 nil 30/07 31) Hyundai Future Hyundai CNTR nil nil 1000/1000 30/07 32) Jag Aabha Interocn Naptha 35,000 nil nil 30/07 33) Hanjin Vancouver Hanjin CNTR nil nil 1832/1500 30/07 34) Maresk Wave Parekh Cars 2,900 nil nil 31/07 35) Theresa Venus Seaports CSFOIL nil 26,000 nil 31/07 36) Swarana Krishna SWLD-CPCL COIL nil 55,000 nil 01/08 37) Wilhelm Mitsui CNTR nil nil 375/365 02/08 NOTE:-DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High Speed Oil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black Feed Stock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:Crude Soybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; Bulk(B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units TBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL